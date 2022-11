[プラザスタイル]

PLAZAのホリデープロモーション「Flurry Hearts THIS CHRISTMAS!」開催中!



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ホリデープロモーション「Flurry Hearts THIS CHRISTMAS!(フラーリィ ハーツ ディス クリスマス!)」を開催中。2022年11月18日(金)より、ギフトにぴったりなコスメ類を追加ラインアップします。







大好評開催中!PLAZAのホリデープロモーション「Flurry Hearts THIS CHRISTMAS!」。11月18日(金)からは、ホリデームードをさらに盛り上げてくれるメイク&スキンケアアイテムを追加ラインアップします。



人気のコスメや話題のブランドから登場する限定パッケージ品やお得なセット品など、今だけのスペシャルなアイテムが勢ぞろい!PLAZA・MINiPLAでしか手に入らない限定アイテムも多数ご用意しています。



なかでもおすすめは、大人気ブランド「&be(アンドビー)」から登場するPLAZA・MINiPLA限定コフレ(5,500円)!&beで特に人気の高いベースメイクカテゴリーから、計4アイテム(ファンシーラー、UVスムースパウダー、UVミルク(ミニチューブ)、ブラックスポンジ(ミニサイズ))がセットになったスペシャルボックスです。プレゼントにも、自分用にもおすすめ。



さらに!ホリデー限定デザインのショッピングバッグ(1枚20円)、ギフトラッピング(無料サービス)も提供しています。心躍るこのシーズンのお買い物やギフト選びを、PLAZAで楽しんでくださいね。





PLAZA・MINiPLA限定 おすすめアイテム









&be 2022 PLAZA限定コフレ ベージュ、ライトベージュ 各5,500円

大人気ブランド「&be」のなかでも人気のベースメイク4アイテムがスペシャルボックスに入った限定コフレ。プレゼントにも、自分用にもおすすめ。



https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P03GFF0107?press=11holiday2022









VT シカ デイリースージングマスク スポンジ・ボブ 各2,420円

PLAZAベスコス スキンケア部門2年連続1位入賞の超ベストセラーアイテムが、ホリデー限定のスポンジ・ボブデザインになりました!



https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P02WSH1286?press=11holiday2022









アピュー メイクボックス No.21、No23 各2,970円

5月に数量限定で販売し、即完売した「ジューシーパン ジェリーハイライター 02」と、好評のクッションファンデーションがセットになったコフレです。



https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P03GFF0108?press=11holiday2022







プロモーション情報







Flurry Hearts THIS CHRISTMAS!

期間:2022年12月25日(日)まで

商品ラインアップ:

https://www.plazastyle.com/pr/11holiday2022/

特設ページ:

https://www.plazastyle.com/xm2022/?press=11holiday2022







※価格は税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※SpongeBobの画像を使用される場合は下記コピーライトを表記してください。

(C) 2022 Viacom International Inc. Created by Stephen Hillenburg.



