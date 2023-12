[JR西日本]





2024年3月16日の北陸新幹線金沢~敦賀間開業と、来年秋の北陸デスティネーションキャンペーンを控え、ますます盛り上がる北陸に向け、JR東日本・JR東海・JR西日本では北陸三県誘客促進連携協議会(※)と連携のもと、「Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン」を半年間(2023年10月~2024年3月)に拡大して開催しています。

当キャンペーンでは、「5つの美」のテーマのもと、変わらぬ古き良き魅力に加えて、時代に合わせて広がる新たな楽しみ方をご提案します。

この冬は、ご家族やお子様、またご友人と一緒に、ぜひ魅力あふれる北陸へおでかけください。



※北陸三県誘客促進連携協議会:北陸三県(富山県・石川県・福井県)における魅力ある観光地づくりと北陸への誘客促進を目的として、富山県、石川県、福井県及び各県観光連盟・観光推進機構、北陸経済連合会、JR西日本金沢支社で構成する協議会



キャンペーン名称





Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン



キャンペーン期間





2023年10月1日(日)~2024年3月31日(日)



メインテーマ





「美観(びかん)」「美食(びしょく)」「美技(びわざ)」「美湯(びとう)」「美心(びごころ)」の5つの美



<この冬のポイント>

・定番の「カニ」はもちろん、寒ブリやぼたん鍋など冬ならではの「美食」を中心に企画をご用意!

・伝統工芸品の制作体験や、歴史ある街歩きなど「伝統的な北陸の美」に「現代的な魅力」を付加した企画をご用意しています!北陸の多彩な観光資源と、そこで育まれた「今」につながるストーリーを是非ご体感ください。

・昨年ご好評いただいた、北陸三県(富山県・石川県・福井県)連携のデジタルスタンプラリー

「北陸周遊物語2024」をこの冬も実施します。



※詳細は「別紙」の概要とともに、キャンペーンガイドブック「北陸冬物語」またはキャンペーン特設サイトでご確認いただけます。



プロモーション





(1)共同宣伝展開

テレビドラマや映画、CMで活躍している女優・モデルの羽音さん、鹿志村ミキさん、船橋純子

さんをイメージキャラクターに起用し、駅ポスターなどの交通広告を中心に、JR3社共通の宣伝を展開します。また、「美食」を中心に北陸の魅力、おすすめ企画等をご紹介するキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」をJR3社の主な駅に設置します。



≪冬のキャンペーンポスター≫(イメージ)

掲出開始 2023年12月4日(月)以降順次











≪冬のキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」≫







〇発行時期 2023年12月下旬頃

※キャンペーン特設サイトからデジタルパンフレットをご覧いただけます。



(2)キャンペーン特設サイト

期間中のおすすめ企画や観光列車、おトクな周遊きっぷ・旅行商品などの情報を発信します。



○JRおでかけネット

https://www.jr-odekake.net/navi/hokuriku-w7/jbh2023-2024/





おすすめ企画





(1)デジタルスタンプラリー「北陸周遊物語2024」

昨年ご好評いただいた、北陸三県(富山県・石川県・福井県)が連携したスマートフォンでご参加いただけるデジタルスタンプラリー「北陸周遊物語2024」を、この冬も実施します。北陸三県の観光スポット300施設をご自由に巡ってスタンプを獲得すると、抽選で北陸ならではの食・お酒・工芸品が当たります。2県または3県を周遊いただくとスタンプ獲得数や条件に応じて当選確率がアップするなど、北陸三県を幅広くお楽しみいただける企画もご用意しております。



1. 開催期間

2024年1月9日(火)~3月31日(日)



2. 参加方法

・ JR西日本公式アプリ「WESTER」をダウンロードしていただき、「おとくにGO!」から、「北陸周遊物語2024」のページにエントリーしてください。

・ 対象施設でのGPS機能(位置情報)のご利用や、商品のご購入等でスタンプを獲得できます。

・ 開催期間内にスタンプを3個以上獲得すると、プレゼントにご応募いただけます。

・ スタンプを6個、15個獲得すると当選確率がアップし、さらに2県周遊すると当選倍率が2倍、3県を周遊すると当選確率が3倍にアップします。

※詳細内容は、特設サイト: https://www.nta.co.jp/maas/hokurikusr/ にて12月下旬頃お知らせします。



(2)「美観」「美食」「美技」「美湯」「美心」

※(P )の記載があるものはキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」の掲載ページです。

企画の詳細は2023年12月下旬ごろよりキャンペーン特設サイトでご覧いただけるキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」をご覧ください。

1. 美観…北陸が誇る冬の景観などをお楽しみください。

・ 富山県:富山県内各地からの立山連峰の絶景(P11)

・ 石川県:金沢城・兼六園四季物語(ライトアップ)/白米千枚田あぜのきらめき(P11)

・ 福井県:ドラマチックアースツアーin東尋坊 (P11)



2. 美食…ご当地ならではの食や定番の「カニ」をはじめとする豊かな食をお楽しみください。

「カニ」企画

・ 富山県:高志の紅ガニ/射水の海の幸を選べるランチ付き!新湊漁港昼セリ見学付き・新湊時間満喫プラン(P4)

・ 石川県:~旬の活ガニを食す~冬のご褒美・金沢かにグルメ(P4)

・ 福井県:食通も唸る!究極の蟹丼づくり教室(P4)



ご当地ならではの食の魅力

・ 富山県:富山湾鮨/富山湾鮨セットクーポン(P5)

・ 石川県:和倉温泉 マイソルト作り体験(P6)

・ 福井県:~山里の冬の味覚~料理旅館新佐のぼたん鍋(P5)



3. 美技…伝統工芸の盛んな北陸。藩政時代から磨かれてきた技をぜひ、ご体感ください。

・ 富山県:井波彫刻の技に触れるまちめぐり(P8)

・ 石川県:九谷焼の複合型施設「九谷セラミック・ラボラトリー」で花坂陶石を使った作陶体験(P8)

・ 福井県:御食国若狭おばま食文化館で工芸体験(P8)



4. 美湯…人々を癒す温泉とともに食べ歩きやまち歩きなど、さまざまな楽しみ方をご提案します。

・ 富山県:宇奈月温泉 開湯100周年/宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン2023(P7)

・ 石川県:CRAFTTOUR(クラフツアー)山中漆器工房を訪ねる体感型ツアー(P7)

・ 福井県:あわら温泉満喫チケット(P7)



5. 美心…北陸人のあたたかいおもてなしの心で、訪れる人の心を満たします。

・ 富山県:2つの国宝寺院がある高岡まちめぐり/勝興寺・高岡市内施設共通クーポン(P10)

・ 石川県:加賀橋立/船主屋敷ガイドツアー(P9)

・ 福井県:越前大野/クーポンでお得にまち歩き(P10)



旅行商品・観光ナビ「tabiwa by WESTER」





(1)旅行商品

主な旅行会社では、各エリアから出発する北陸エリアまでの往復JRきっぷとお宿がセットになった旅行プランや、あわせてご利用いただける周遊きっぷをご用意しています。一部のエリアから北陸方面へのフリータイプ、往復タイプの特別企画乗車券もございます。



※旅行会社により旅行プラン・周遊きっぷの発売がないエリアがあります。

詳しくは旅行会社各社にお問い合わせください。

※北陸方面への特別企画乗車券について、詳しくはJR3社それぞれのWEBサイトをご確認ください。



(2)観光ナビ「tabiwa by WESTER」

1.tabiwa周遊パス

北陸をおトクに周遊できる「tabiwa周遊パス」を6種発売中です。所定の自由周遊区間内の普通列車の普通車自由席が乗り放題となるほか、パスによっては施設入場やバスのご乗車にもご利用いただけます。有効期間やその他ご利用条件はWEBサイトまたはアプリよりご確認ください。

・北陸おでかけtabiwaパス ・金沢加賀tabiwaパス ・越前tabiwaパス

・とやま周遊2dayパス ・金沢能登tabiwaパス ・小浜線tabiwaパス

※「tabiwa周遊パス」WEBサイト: https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/pass/hokuriku/



2.tabiwaチケット・クーポン

キャンペーン

ガイドブックに「tabiwaマーク(右図)」のある施設や企画、アクセスについて、関連コンテンツを「tabiwaチケット」として発売しています。「tabiwa」限定で事前購入いただけるプランやおトクな特別価格を設定している商品もございます。現地でどなたでもお使いいただける「tabiwaクーポン」とあわせてご活用ください。

この冬、新たに追加予定のおすすめチケットは以下のとおりです。

<12/1 ご利用開始>

・冬の宇奈月を楽しむ ホッとHOTクーポン

・南砺金沢フリーパス(旧:殿さま街道フリーパス)

・南砺金沢・世界遺産バスフリーパス(旧:殿さま街道フリーパス+(プラス))

・南えちぜん山海里 割引クーポン

※「tabiwa by WESTER」とは、旅先のスポット情報、経路検索、鉄道・バスなどが乗り放題の周遊パスや観光・グルメのチケット購入など、旅に必要なサービスが詰まった観光ナビです。

詳しくは、WEBサイト: https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/ をご覧ください。



※内容は2023年12月4日現在の情報です。予告なく変更または中止になる場合があります。

※画像はすべてイメージです。



