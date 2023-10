[The Orchard Japan]

さらに、「勇者」が2023/10/16付オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング2週連続1位を獲得し、デジタルランキング2冠を達成!







彼らの3rd EP『THE BOOK 3』が、2023/10/16付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位を獲得し、自身通算 4 作目のオリコン週間デジタルアルバムランキング 1 位となった。さらに、9月29日リリースのTVアニメ『葬送のフリーレン』オープニングテーマ「勇者」が、「同日付 or 2023/10/16付オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で、先週 10/9 付に続き2週連続1位を獲得した。2週連続でオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位を獲得するのは、「夜に駆ける」、「アイドル」に続く通算3作目となる。





2021年12月にリリースし大きな反響を呼んだ2nd EP『THE BOOK 2』から、約1年半の時を経て遂に3rd EP『THE BOOK 3』のリリースとなる。完全生産限定盤の本作は、過去作と同様にCDと特製バインダーの仕様となっており、最新楽曲TVアニメ『葬送のフリーレン』オープニングテーマ「勇者」をはじめ、2022年2月より始動した、島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都という4人の直木賞作家が原作小説を書き下ろし順次楽曲を発表していくというプロジェクト『はじめての』より生まれた「ミスター」「好きだ」「海のまにまに」「セブンティーン」の4曲、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌でもありリリース以降様々な記録を次々に更新し話題となっている「アイドル」、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』オープニングテーマ「祝福」、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春』テーマソング「アドベンチャー」を含めた全8曲に加え、「祝福」のイントロダクションとなる「Interlude "Awakening"」、「アイドル」のイントロダクションとなる「Interlude "Worship"」を収録。





さらに、作品には2024年1月より国内6カ所12公演を回る自身初のZeppツアー「YOASOBI ZEPP TOUR 2024 “POP OUT”」のチケット最速先行抽選受付シリアルナンバー(FC会員限定)が封入されるので、是非手に取ってみて欲しい。







【商品情報】

2023年10月4日(水)リリース

YOASOBI 『THE BOOK 3』

完全生産限定盤

品番:XSCL-75~76

価格:5,000円+税

仕様:CD+特製バインダー





★ご購入URL

https://yoasobi.lnk.to/thebook3_CD





★3rd EP『THE BOOK 3』購入者 FC会員限定 CD封入最速先行抽選受付

受付期間:10月3日(火) 12:00~11月5日(日) 23:59

枚数制限:シリアルナンバー1件につき1申込み限り。 (1申込み2枚まで *2Fファミリー席に限り4枚まで)

アルバムのご購入はこちら:https://yoasobi.lnk.to/thebook3_CD





《収録曲》

1. 「勇者」

(TVアニメ『葬送のフリーレン』オープニングテーマ)

2. 「Interlude "Awakening"」

3. 「祝福」

(『機動戦士ガンダム 水星の魔女』オープニングテーマ)

4. 「海のまにまに」

(直木賞作家コラボプロジェクト「はじめての」楽曲 / 原作小説:辻村深月『ユーレイ』)

5. 「ミスター」

(直木賞作家コラボプロジェクト「はじめての」楽曲 / 原作小説:島本理生『私だけの所有者』)

6. 「Interlude "Worship"」

7. 「アイドル」

(TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌)

8. 「セブンティーン」

(直木賞作家コラボプロジェクト「はじめての」楽曲 / 原作小説:宮部みゆき『色違いのトランプ』 )

9. 「アドベンチャー」

(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春』テーマソング)

10. 「好きだ」

(直木賞作家コラボプロジェクト「はじめての」楽曲 / 原作小説:森絵都『ヒカリノタネ』 / 「いち髪」CMソング)





◆YOASOBI 3rd EP『THE BOOK 3』全曲トレーラー







★特典情報★

対象となるCDショップ / オンラインサイトにてお買い上げ頂いた方に、先着で特典を差し上げます。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたしますのでぜひ奮ってご予約下さい!





◆特製バインダー用オリジナルインデックス

※下記チェーンで絵柄が異なります。





●YOASOBI 応援店

「アイドル」Ver.

MVクリエイター描き下ろし(原画:中山直哉 / 監修:平山寛菜 / 仕上げ:村田 栞 / 撮影:桒野貴文)

↓対象店舗はこちら

https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/231004/





●TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)

「セブンティーン」Ver.

MVディレクター:長添雅嗣 描き下ろし





●TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング

「アドベンチャー」Ver.

MVクリエイター 描き下ろし (アートディレクター:田向潤 [CONNECTION] / イラストレーター:imid)





●HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)

「好きだ」Ver.

MVキャラクターデザイン・作画監督・美術監督:驟々みそばた 描き下ろし





●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

「ミスター」Ver.

MVキャラクター原案:pomodorosa 描き下ろし





●楽天ブックス

「勇者」Ver.

+

オリジナル・デザイン『THE BOOK 3』仕様

“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”

楽天ブックスにてご予約いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。

ご購入はコチラ:https://r10.to/hNvllF





※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。

※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。

※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。

また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。

※楽天ブックスオリジナル特典の<特製バインダー用オリジナルインデックス(楽天ブックスver.)>も差し上げます。

※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。





●Amazon.co.jp

「祝福」Ver.

MVコンセプトアート・アニメーター:米谷聡美 描き下ろし





●Sony Music Shop

「海のまにまに」Ver.

MVディレクター:土海明日香 描き下ろし





【配信リリース情報】



2023年10月4日(水)配信

YOASOBI 『THE BOOK 3』

URL:https://orcd.co/thebook-3





【配信リリース情報】



2023年9月29日(金)配信

「勇者」

URL: https://orcd.co/yuusha_0929

作詞・作曲・編曲:Ayase/歌唱:ikura

原作:『奏送』(著:木曾次郎、監修:山田鐘人)

MV:https://www.youtube.com/watch?v=OIBODIPC_8Y

「勇者」原作小説 『奏送』(著:木曾次郎、監修:山田鐘人):https://frieren-anime.jp/special/novel/





◆アーティスト情報◆

★YOASOBI

Official Site:https://www.yoasobi-music.jp/

Twitter:https://twitter.com/YOASOBI_staff

YouTube Channel:https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok:https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



