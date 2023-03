[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]







株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2023年3月19日(日)に開催した「THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5thLIVE If I_wings. DAY2」にて「アイドルマスター シャイニーカラーズ」が2024年春にTVアニメを放送予定であることを発表し公式サイトと第1弾キービジュアルを公開したことをお知らせいたします。



さらに、TVアニメ放送に先駆けて、2023年10月27日(金)より劇場先行上映が決定!

全国47都道府県75館の映画館で、12話を全3章にて先行上映いたします。



劇場先行上映にともない、アソビストアにて「アソビストア限定デザインムビチケ」の受注を開始しました。

また、3月31日(金)より上映予定劇場にて第1弾ムビチケカードの発売も決定しました。



「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 のTVアニメーションプロジェクトを、ぜひお楽しみください!







「アイドルマスター シャイニーカラーズ」2024年春 TVアニメ放送決定



<第1弾キービジュアル>







<イントロダクション>



私たちは手を伸ばし、

空へと飛び立てることを知った――。



生まれたばかりの4つのユニット。

手を取り合う個性と個性。

絆で結ばれた新人アイドルたちは、

“光”を目指して一歩を踏み出す。



出会いという奇跡がおりなす、色とりどりの輝き。

どこまでも繋がる大空の下、新たな翼が羽ばたき始める。



<スタッフ>



企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:まんきゅう

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ

配給:松竹ODS事業室



<公式サイトオープン>



アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の公式サイトがオープンいたしました!

公式サイトでは、 第1弾キービジュアル、 イントロダクションに加え、ティザーPVや、登場アイドルのビジュアルも公開中です。



■アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」公式HP

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/







TVアニメ放送に先駆けて、10月27日(金)より劇場先行上映が決定!









TVアニメ放送に先駆け、全国75館の劇場にて各章3週間限定上映が決定いたしました!

アソビストアや上映予定劇場にてムビチケ(前売券)も販売いたします。

また、入場者プレゼントの配布や応援上映など映画館ならではのイベント企画中です!



<上映スケジュール>



第1章 2023年10月27日(金)~ 11月16日(木)

第2章 2023年11月24日(金)~ 12月14日(木)

第3章 2024年1月5日(金)~ 1月25日(木)



※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細はアニメ公式サイト「THEATER」ページをご確認ください。







アソビストアにて「アソビストア限定デザインムビチケ」の受注を開始















本日より、アソビストアにて、「アソビストア限定ムビチケ」の受注が開始しました!



第1弾キービジュアルのイラストを使用した1枚、16名が並んだ場面写真を使用した1枚、各ユニットの場面写真を使用した1枚 の合計3枚のムビチケに、ユニットメンバーが揃った場面写真をあしらったアクリルスタンドと、ユニットをイメージしたカラーのコンサートライトがつく特別なセットです。



グッズを持ってぜひ劇場にお越しください!



<商品情報>



商品名:アソビストア限定ムビチケ(コンサートライト、アクリルスタンド+ムビチケ3種)

価格:各ユニット 7,700円(税込)

受注期間:5月7日(日)まで

特設サイト:https://shop.asobistore.jp/feature/sc_movie_ticket



※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細は特設サイトをご確認ください。









3月31日(金)より上映予定劇場にて第1弾特典付きムビチケカードの発売決定









さらに、 3月31日(金)より、上映予定劇場・メイジャー通販サイトにて、「第1弾特典イラストシート(全16種)付きムビチケ」の発売が決定しました!



<商品情報>



商品名:第1弾特典イラストシート(全16種)付きムビチケカード(3章共通券)

価格:1,800円(税込) ※当日鑑賞料金:1,900円均一(予定)

発売日:3月31日(金)

上映予定劇場<3月31日(金) 劇場OPEN~>

通販サイト販売<3月31日(金) AM7時~>



※10月26日(木)までの販売となります。



販売場所:上映予定劇場(一部劇場を除く)・「メイジャー」通販サイト



※上映予定劇場一覧はこちら

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=shinycolorsanime1



※「メイジャー」通販サイトはこちら<3月20日12時ごろ公開予定>

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M20230331001



※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細は特設サイトをご確認ください。







3月20日(月)18時からの生配信で、「アニメクリエイタートーク」を実施!









3月20日(月)18:00より、アイドルマスター シャイニーカラーズ生配信を実施!



第2部の「アニメクリエイタートーク」では2024年春からTV放送予定のアニメに関する情報をお届けします!

ダンスシーンも初公開します!お見逃しなく!



■第2部『アニメクリエイタートーク』19:40開始予定

【出演者】

峯田 茉優(八宮 めぐる役)

まんきゅう

加藤陽一

ポリゴン・ピクチュアズ スタッフ

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」制作プロデューサー 高山 祐介



▼生配信の詳細はこちら

https://idolmaster-official.jp/news/01_5545



※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。





アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ティザーPV公開中!





















YouTube「アイドルマスターチャンネル」にて、アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のティザーPVを公開中です!

ぜひチェックしてみてくださいね!



■視聴はこちら

https://youtu.be/9bLZsXpHsgw



アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の情報は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ブランド公式Twitterアカウント(@shinyc_official)にて発信していきます。

今後の「#シャニアニ」の続報に、 ご期待ください!



【関連リンク】

■アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」公式HP

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/

■アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」公式Twitter

https://twitter.com/shinyc_official

■アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ティザーPV

https://youtu.be/9bLZsXpHsgw







アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」作品情報



<キャスト>



関根 瞳 (櫻木真乃)

近藤玲奈 (風野灯織)

峯田茉優 (八宮めぐる)

礒部花凜 (月岡恋鐘)

菅沼千紗 (田中摩美々)

八巻アンナ (白瀬咲耶)

希水しお (三峰結華)

結名美月 (幽谷霧子)

河野ひより (小宮果穂)

白石晴香 (園田智代子)

永井真里子 (西城樹里)

丸岡和佳奈 (杜野凛世)

涼本あきほ (有栖川夏葉)

黒木ほの香 (大崎甘奈)

前川涼子 (大崎甜花)

芝崎典子 (桑山千雪)

他



<関連リンク>

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」公式HP

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/



アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」公式Twitter

https://twitter.com/shinyc_official



アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ティザーPV

https://youtu.be/9bLZsXpHsgw







「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とは



<「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とは>



2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。

ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオなど幅広い展開を見せております。

さらに、2024年春にTVアニメ放送が決定し、

TV放送に先駆けて2023年10月27日より全3章の劇場先行上映を予定しております。

2023年4月には5周年を控えており、少女たちはこれからもトップアイドルに向かって羽ばたいていきます。



<ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とは>



2018 年 4 月 24 日より配信開始された、アイドル育成&ライブ対戦ゲームです。

ゲームプラットフォーム “enza”、iOS/Android のアプリ版にて配信中で、総プレイヤー数は 500 万を突破しています。

プレイヤーは芸能事務所「283プロダクション」のプロデューサーとなり、新人アイドルをレッスンやお仕事で育成し、コミュニケーションで絆を深め、トップアイドルへ導く内容となっております。



配信プラットフォーム

・enza(スマートフォンブラウザ/PCブラウザ)

https://shinycolors.enza.fun/



・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1448666290



・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolors





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-09:16)