[株式会社新潮社]

この12月から翌2023年11月までに開催されるおよそ100展の情報をいち早くお届けします。 撮りおろしスペシャルグラビア「松村北斗(SixTONES)×ヴァロットン展」、別冊付録「CALENDAR for Art Lovers 2023」にもご期待ください。









「芸術新潮」編集部が毎年総力を挙げてお届けしている年末恒例の美術展特集。来年注目のベスト25展は、以下のようになりました(掲載は開催月順です)。気になる展覧会がありましたら、ぜひ本誌をチェックしてみてください。開催概要はもちろん、担当学芸員のコメントもまじえて目玉作品や見るべきポイントをご紹介しています。





【2023年注目の美術展ベスト25はこちら!】

01 マリー・クワント展

02 クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ

03 大阪の日本画

04 レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才

05 甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性

06 芳幾・芳年 ―国芳門下の2大ライバル

07 ルーヴル美術館展 愛を描く

08 特別展 恐竜図鑑 ―失われた世界の想像/創造

09 特別展 東福寺

10 東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密

11 森美術館開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会

12 幕末土佐の天才絵師 絵金

13 親鸞聖人生誕850年特別展 親鸞―生涯と名宝

14 マティス展

15 特別展「古代メキシコ ―マヤ、アステカ、テオティワカン」

16 ガウディとサグラダ・ファミリア展(仮称)

17 ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ

18 私たちは何者? ボーダレス・ドールズ(仮称)

The Infinite World of Japanese Dolls: From Religious Icons to Works of Art

19 テート美術館展 光 ―ターナー、印象派から現代へ

20 永遠の都―世界遺産ローマ展

21 福田美蘭展(仮称)

22 イヴ・サンローラン展

23 「キュビスム・レボリューション」展(仮称)

24 特別展 やまと絵 ―受け継がれる王朝の美―

25 モネ 連作の情景





【その他の記事も充実!】

撮りおろしスペシャルグラビア「松村北斗(SixTONES)×ヴァロットン展」のほか、鼎談「推し展 in 2023」では、東京都美術館館長の高橋明也氏、コラムニストの辛酸なめ子氏、アートテラー・とに~氏という、アートへの深い愛をもつお三方に、来年気になる展覧会について語り合っていただきました。







■書籍データ

【掲載誌】「芸術新潮」2022年12月号

【発売日】2022年11月25日(金)

【造本】A4変型 無線とじ

【特集タイトル】これだけは見ておきたい2023年美術展 Best25 and More!

【特別定価】1670円(税込)

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/geishin/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-12:46)