【数量限定】大人気の「ZERO HALLIBURTON」「M…
［株式会社ユニケース］
～ケースとスマホアクセサリー15,000円相当が入ったお得な福袋～
国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：千代川 澄凛）は、同社が運営するUNiCASE（ユニケース）のオンラインストアにて人気のiPhoneケースが入った福袋の予約受付を11月24日（金）から開始します。
この度UNiCASEでは、人気のiPhoneケースが入った福袋の予約受付を11月24日（金）から開始します。
大人気の「ZERO HALLIBURTON」「MAELYS LOUNA」のケースが必ず入るユニケース公式オンラインストア初の福袋です。
総額15,000円(税込)相当のアイテムが必ず入って5,500円(税込)でご購入いただけるこの機会をお見逃しなく！
超お得な福袋は無くなり次第終了です！
新しいケースで気持ち良く新年をお迎えください。
詳細はこちら ⇒ https://unicase.jp/article/6210_241421.html
UNiCASE福袋一覧はこちら ⇒ https://unicase.jp/feature/374.html
■商品
ZERO HALLIBURTON
https://unicase.jp/feature/SWORD=ZERO%20HALLIBURTON/374.html?input_order=1
対象機種・カラー
iPhone15/14/13兼用：Matte Silver・Navy Camo・Black
iPhone15 Pro専用：Matte Silver・Navy Camo・Black
iPhoneSE(第3/2世代)/8/7兼用：Silver
セット内容
・iPhoneケース：ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof case
・スマホ関連アクセサリースマホリング・イヤホン・ケーブル・バッテリーなど2点以上）
※セットの商品内容・数量はお選びいただけません。
MAELYS LOUNA Cross Body Case
https://unicase.jp/feature/SWORD=MAELYS%20LOUNA/374.html?input_order=1
対象機種・カラー
iPhone15/14/13兼用：prism gold・shine silver・beige・gray
iPhone15 Pro専用：prism gold・shine silver・beige・gray
iPhoneSE(第3/2世代)/8/7兼用：beige・gray・black
セット内容
・iPhoneケース：Cross Body Case
・スマホ関連アクセサリー（スマホリング・イヤホン・ケーブル・バッテリーなど2点以上）
※セットの商品内容・数量はお選びいただけません。
■取扱店舗
◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp
予約受付期間：2023/11/24（金）～2023/12/18（月)正午 まで
発送時期：12月下旬から順次発送開始
◇「UNiCASE」ZOZOTOWN ⇒ http://zozo.jp/shop/unicase/
◇「UNiCASE」楽天市場 ⇒ https://www.rakuten.co.jp/unicase/
◇「UNiCASE」iLumine ⇒ https://i.lumine.jp/shops/821/
※取扱店舗ごとに予約受付期間・発送時期が異なりますので、詳細は取扱店舗の各ページでご確認ください。
※数量限定につき、無くなり次第終了となります。
┃人気のブランドケース多数
トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。
海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。
ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。
┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなどの人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。
iPhone15ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1
iPhone15フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/film/?input_order=1
iPhone15 Proケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/case/?input_order=1
iPhone15 Proフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/film/?input_order=1
iPhone15 Plusケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/case/?input_order=1
iPhone15 Plusフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/film/?input_order=1
iPhone15 Pro Maxケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhone15 Pro Maxフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/film/?input_order=1
iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1
iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1
iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1
iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1
iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1
iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1
iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1
iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1
iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1
Apple純正アクセサリー一覧
https://unicase.jp/feature/371.html?input_order=1
Google Pixel 7aケース
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/case/?input_order=1
Google Pixel 7aフィルム
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/film/?input_order=1
スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list
スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1
Apple Watch バンド
https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1
AirPods ケース
https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1
┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。
┃UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
Twitter：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/
┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.
┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：
※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です
┃株式会社ユニケース 概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：千代川 澄凛
本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート 14階
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/24-19:46）
データ提供
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