8/10(木)には池尻大橋の人気のワインバー混混(こんこん)にてレセプションイベントを開催



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)が運営する「M TO R(ムウ ト アール)」で、日本初上陸となる韓国ブランド「ROYAL CITY PARK(ロイヤルシティパーク)」とのコラボレーションが実現。コラボレーションのアイテムの発売に合わせて、都内でポップアップショップを8/11(金)-8/12(土)2日間の期間限定でOPENいたします。









ROYAL CITY PARK×M TO R POPUP EVENT



日本初上陸となる韓国ブランド「ROYAL CITY PARK」とM TO Rのコラボレーションが実現。コラボレーションのアイテムの発売に合わせて、都内でROYAL CITY PARKとM TO RのコラボPOPUP SHOPを8/11(金)-8/12(土)2日間の期間限定でOPENいたします。



雑貨も含めたバリエーション豊富な別注アイテムのほかにROYAL CITY PARKのシグネチャーアイテムのデニム、シャツ、Tシャツなど人気のアイテムも含めたモアバリエーションをご用意。ムウトアールからはRCPのアイテムに合うオリジナルアイテムとヴィンテージのアイテムを厳選してご用意致します。



また、今回はコラボレーションを記念しまして、POPUPスタートの前日となる8/10(木)は、別会場にてレセプションイベントを開催いたします。場所は昨年11月に池尻大橋にOPENしました人気のワインバー「混混(こんこん)」。このイベントのためのスペシャルメニューもご用意しみなさまのご来場をお待ちしております。



■会期

8/10(木) 15:00~21:00(reception) ※entrance free

8/11(金) 12:00~19:00

8/12(土) 12:00~18:00



■会場

8/10(木) レセプションイベント会場:混混(こんこん)

東京都目黒区青葉台3-10-11 青葉台フラッツ 2F



8/11(金)- 8/12(土)ポップアップショップ会場:Outdated

東京都渋谷区富ケ谷1丁目18−3 サンライズ富ヶ谷 101



ROYAL CITY PARK×M TO Rコラボテーションアイテム





ROYAL CITY PARK CREW監修ににカラー選定など監修頂いたコラボレーションアイテムを発売いたします。





01.LOGO CAP Price:¥4,840(in tax)

Limited color:Black/Size:F



02.CANVAS BAG TOTE Price:¥10,450(in tax)

Limited color:BlackSize:F



03.LOGO MINI TOTE Price:¥8,690(in tax)

Limited color:BlackSize:F



04.LOGO HAND/TWL Price:¥1,650(in tax)

Limited color:Charcoal/Size:F



05.LOGO FACE/TWL Price:¥3,300(in tax)

Limited color:Charcoal/Size:F



06.BACK LOGO TEE Price:¥7,480(in tax)

Limited color:Gray/Size:UNISEX M・L



07.BASIC LOGO TEE Price:¥7,480(in tax)

Limited color:White/Size:UNISEX M・L



08.HALFZIP SWEAT SHIRTS Price:¥15,400(in tax)

Limited color:Melange/Size:UNISEX M・L



09.SWEAT PANTS Price:¥14,300(in tax)

Limited color:Melange/Size:UNISEX M・L



SPECIAL TOPICS





【SPECIAL TOPICS1】

8/10(木)のレセプションイベントでは、お越しいただいたお客様には「hocus pocus」のスペシャルパッケージのドーナツをプレゼント致します。

※数に限りがございます。予めご了承ください。

Instagram:@hocuspocus_donuts



【SPECIAL TOPICS2】

8/10(木)のレセプション会場となる混混(コンコン)では、このイベントのためのスペシャルメニューもご用意。どなたさまもご来場可能ですのでお気軽に足をお運び頂けましたら幸いです。

※当日のワイン・お料理はキャッシュオンとなります。

Instagram:@konkon.ikejiri



【SPECIAL TOPICS3】

8/11(金)-8/12(土)の2日間のPOPUPイベントでは、8月の真夏の暑い中お越しいただいたお客様へ冷たいドリンクのサービスをご提供いたします。



8/11(金) MILKTEA SERVICE Instagram:@milkteaservice

8/12(土) Bar werk 店主 成田氏







ONLINE SHOP





J'aDoRe JUN ONLINEにて8/10(木)正午12:00‐より販売開始いたします。

https://www.junonline.jp/muu/







【ROYAL CITY PARK(ロイヤルシティーパーク)について】

ロイヤルシティパークは2021年3月の21SSコレクションからスタート。

現代に生きる、男性と女性の美しい生活と自然なスタイルへのインスピレーションが始まりでした。

自由で繊細でエレガントな価値観で、 人々の美しさをはっきりと表現できる スタンダードなコレクションを提供しています。

Instagram @royalcitypark



【M TO R(ムウ ト アール)について】

「ファッションの解放」をブランドフィロソフィーに掲げ、2022年秋冬シーズンにローンチしたD2Cブランド。多様性の時代の中で、自由な感性と遊び心を大切に、ファッションの高揚感や楽しさを提供しています。

ブランドサイト:https://www.junonline.jp/muu/

Instagram:@muu____official



