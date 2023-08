[株式会社Cygames]





ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で企画・制作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行う PlayStation(R)4 / Steam(R) 向け対戦アクションRPG『グランブルーファンタジー ヴァーサス』について、PlayStation(TM)Store、Steam(R)ストアでの期間限定セールを開催したことをお知らせいたします。

今回のセールでは、ゲーム本編やDLCを最大90%OFFのお得な価格で購入することができます。



セール実施期間





PlayStation(TM)Store :~2023年8月16日(水) 23:59まで

Steam(R)ストア :~2023年8月8日(火)01:59まで





セール対象タイトル





・『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』



PlayStation(TM)Store :6,578円(税込) → 4,933円(税込)/25%OFF

Steam(R)ストア :6,578円(税込) → 1,315円(税込)/80%OFF



・『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』



2,178円(税込) → 217円(税込)/90%OFF



・『グランブルーファンタジー ヴァーサス』 (Steam(R)版)



2,178円(税込) → 217円(税込)/90%OFF



そのほか、一部のDLCが最大70%OFFのお買い得価格で登場!ぜひこの機会にご購入ください。

※一部コンテンツは該当コンテンツが含まれたセット商品がございます。重複購入にご注意ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



※詳細は各セールページをご確認ください。

※販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※"プレイステーション ファミリーマーク"、"PlayStation""PS4ロゴ"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2023 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-15:17)