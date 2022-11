[プラザスタイル]

2022年11月18日(金)~公開「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2022」特設ページ



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区) は、今年全国のPLAZA・MINiPLAで話題を呼んだ大ヒットコスメ「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2022」を選定。2022年11月18日(金)、公式WEBサイトの特設ページで公開します。





2022年も残すところあとわずか。今年も、PLAZAで特に話題となったヒットコスメ「PLAZAベスコス2022」を大発表!全6部門のヒットコスメを選定し、WEB特設ページにてランキング形式で紹介しています。



マスク生活で目元重視のメイクトレンドが続くなか、今年のキーワードは「まつ毛」!“上向きカールまつ毛”や、韓国アイドルのような“束感まつ毛”に支持が集まり、目元の印象を大きく変える「マスカラ」のヒットがとくに目立ちました。大注目のマスカラ部門をはじめ、今年は、ベースメイク部門・ファンデーション部門・カラーメイク部門と、メイクカテゴリーの部門を細分化。各部門に今年のトレンドや傾向がみえるので、ぜひアイテム選びの参考にしてみてください。







特設ページ内の「インタビュー」コーナーも要チェック!ベースメイク部門・ファンデーション部門入賞の「&be(アンドビー)」を手掛ける河北裕介さん、カラーメイク部門入賞の「B IDOL(ビー アイドル)」を手掛ける吉田朱里さんをはじめ、今年10月にPLAZAでの販売をスタートした「episode BEAUTICS(エピソード ビューティクス)」を手掛けるアンエンユリ(YURINOさん&須田アンナさん)のお二人、美容やコスメ情報に精通する美容系インフルエンサー 濱田あおいさんにそれぞれインタビューをおこないました。ここだけの貴重なインタビューをお見逃しなく!





そのほか、日々沢山のコスメに囲まれているPLAZAの目利きバイヤーが本気で選んだおすすめコスメも掲載。「PLAZAベスコス2022」受賞アイテムの詳細やインタビューは、特設ページからご覧いただけます。





「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2022」特設ページ



https://www.plazastyle.com/besthitcosme2022/?press=bc221117





※「PLAZA THE BEST HIT COSMETICS 2022」は、2022年1月1日~9月30日の期間における、全国のPLAZA・MINiPLAおよびPLAZA ONLINE STOREの販売実績をもとに、おすすめアイテムを抽出しています。

※取り扱い商品、在庫状況は店舗により異なります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-21:46)