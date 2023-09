[株式会社バロックジャパンリミテッド]

9月16日(土)よりSHEL’TTER WEBSTORE、rienda8店舗限定で発売予定



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)はモデル・タレント藤井サチ氏とコラボレーションアイテムを9月16日(土)より発売いたします。





モデルとして活躍する藤井サチ氏は普段よりスタイルが良く見える洋服選びを意識しており、今回のコレクションでは美しくみえるシルエットや着心地のよい素材感にこだわりました。

藤井サチ氏らしい柔らかな印象のパステカラーを基調とした女性らしいカラーバリエーションとなっております。



コラボレーションアイテムは、9月16日(土)よりSHEL’TTER WEBSTORE(https://www.rienda.vc)

と、rienda8店舗限定で発売いたします。

※ルミネエスト新宿店、渋谷109店、ららぽーと横浜店、ルミネ立川店、名古屋パルコ店、梅田HEP FIVE店、ルクア大阪店、ソラリアプラザ店





アイテムラインアップ







☑︎フロントジップSR Knit OP

BLK/L-PNK/L-BLU

¥14,300(tax in)

(110GAA01-0020)



キラキラと輝くシアーな編地が可愛いニットワンピースです。

シャツの様な襟からフロントのハーフZIPディテールがスポーティさをプラスして、”今っぽ”なスタイルを1枚で演出できます。





☑︎シアーパフポロKnit TOP

WHT/PNK/BLU

¥8,140(tax in)

(110GAA01-0050)



ふんわりとしたほのかな透け感がある糸で編み立てたニットトップス。

ポロシャツの様な襟のデザインが、今っぽい雰囲気をぐっと引き上げてくれつつ、コロンとしたパールのボタンが女性らしさを引き立ててくれます。





☑︎ハイスリットJ/WギャザーSK

IVOY/BLK/L-PNK

¥12,100(tax in)

(110GAA01-0070)



深いスリットデザインが女性らしさを引き立てるスカートです。

腰回りには程よくギャザーを寄せて、腰からヒップにかけて視覚的にゆとりがあるかの様なディテールがポイントです。





☑︎ビスチェラインキャミTOP

WHT/PNK/BLU

¥5,500(tax in)

(110GAA01-0060)



美しいバストラインと華奢なストラップで叶う女性らしいキャミトップスです。

しっかりとした肉感と程よい凹凸感のある生地を使用しているので、インナーにはもちろん1枚でも着用できます。

パット入りとなっているためリラックスして着用いただけます。

裾部分に身頃と同系色の【SR】=「sachi×rienda」とコラボ刺繍も施してあり特別感のある1枚。





☑︎SRロゴキャップ

WHT/BLK

¥5,500(tax in)

(110GAA01-0010)



通年通して被りやすい素材感、頭の形に添ったパターンで、どんなスタイリングにも馴染みやすく、カジュアルにもキレイ目にも合わせ易いデザインに仕上げました。





限定ノベルティ







☑︎SRソックス

(110GA602-0080)

BLU/PNK



コラボレーションアイテムをご購入のお客様に先着順でプレゼント!



発売を記念した来店イベントも開催いたします!





【 rienda × 藤井サチ 発売記念「チェキ撮影イベント」】

イベント日時:2023年9月16日(土)

一部 16:00~17:30

二部 18:00~19:30

会場:ルミネエスト新宿6Fイベントスペース「エストマ」にて開催

9月16日(土)riendaルミネエスト新宿店にて「sachi×rienda」の商品を税込み¥10,000以上お買い上げのお客様先着50名様に「チェキ撮影イベント」参加チケットを配布いたします。



イベントの詳細は以下 rienda公式BLOGよりご確認ください。

https://ameblo.jp/rienda-girls/entry-12818520267.html



発売詳細





【 商品取扱店舗、ONLINE STORE 】

< SHEL’TTER WEBSTORE >

2023年9月16日(土)AM 10:00~ 発売開始

< 店舗 >

2023年9月16日(土)発売予定

※発売日は店舗により異なる場合が御座います。

■rienda直営店舗 ルミネエスト新宿店、渋谷109店、ららぽーと横浜店、ルミネ立川店、名古屋パルコ店、梅田HEP FIVE店、ルクア大阪店、ソラリアプラザ店



About 『藤井サチ』







藤井サチ

モデル・タレント



1997年、東京都生まれ。2012年に『ミスセブンティーン2012』に選ばれ、同誌の専属モデルとなった後、2017年からはファッション誌『ViVi』(講談社)の専属モデルとして活動。最近ではTOKYO MX「堀潤モーニングFLAG」やテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」などにも出演。ジャンルに囚われず、活躍の場を広げている新世代モデル。



■Instagram:https://www.instagram.com/sachi_fujii_official/?hl=ja

■Twitter :https://twitter.com/sachi_fujii_

■YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCHoahZ97lRe8wSHkPBst16Q



【 rienda BRAND CONCEPT】

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~



rienda WEB STORE: https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram:@rienda_official

rienda Twitter(X):@_rienda



<会社概要>

・名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・創業:2000 年 3 月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



