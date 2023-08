[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で企画・制作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行うPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam(R)用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-(以下、GBVSR)』を、2023年11月30日(木)にダウンロード専売として世界同時発売することを決定いたしました。また、本日2023年8月7日(月)より、各プラットフォームのストアページ公開とPlayStation(TM)Storeでの予約受付を開始したことをお知らせいたします。



▼PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007911



▼Steam(R)版「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」ストアページ

https://store.steampowered.com/app/2157560/Granblue_Fantasy_Versus_Rising/



「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」公式サイト https://rising.granbluefantasy.jp/



『GBVSR』フリーエディションを含む3つのエディションで登場!





●「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」 スタンダードエディション

価格:6,600円(税込)

・「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」ゲーム本編

・グラブルスペシャルアイテムセット・GBVSRパック(※PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版のみに期間限定で付属します)



●「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」 デラックスエディション

価格:9,680円(税込)

・「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」ゲーム本編

・ゲーム内特典

・初期28キャラクターのカラー4種

・初期28キャラクターの武器スキン3種

・「デラックスキャラクターパス Part.1」

-発売後追加される6キャラクターとプレミアムアバター

-発売後追加される6キャラクターのカラー4種

-発売後追加される6キャラクターの武器スキン3種

-コスチューム「十天の極みに至りし者」(グラン)

-コスチューム「十天の極みに至りし者」(ジータ)

-プレミアムアバター「ビカラ(陰)」

・グラブルスペシャルアイテムセット・GBVSRパック(※PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版のみに期間限定で付属します)

・PlayStation(TM)︎Store予約特典:アーリーアクセス権(先行プレイ開始は2023年11月27日(月)0時~予定)





●「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」 フリーエディション

価格:無料

・「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」 ※ゲーム本編(一部制限あり)





『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』とは





格闘ゲーム入門の決定版! 対戦格闘ゲームの間口を大きく広げた『GBVS』が全ての要素においてパワーアップし、最新作「ライジング」として新生!



すべての必殺技(アビリティ)はワンボタンで使用可能。複雑なコマンド入力不要のシンプルな操作で、対戦格闘ゲーム初心者でも手軽に、上級者であればより深く、戦いの駆け引きの楽しさを誰でも体感することができる!



プレイヤーのゲームプレイを応援してくれる「パートナー」機能、操作を学びながら楽しめる「ストーリー」や、1戦ごとに難易度を選べる「シングルモード」、上達に役立つ便利機能が満載の「トレーニングモード」など、自分のペースで少しずつゲームシステムを理解していけるモードの他、キャラクターの3Dモデルを使ってオリジナルのジオラマを作成できる「デジタルフィギュアモード」など、様々なコンテンツが多数用意されている。



さらに、大人数でワイワイ遊べるパーティーバトル「ぐらぶるレジェンドばとるっ!」も新登場。

対戦格闘だけに留まらない遊び方で、グラブルの世界を楽しもう!



『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』製品概要









「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」公式サイト https://rising.granbluefantasy.jp/

GBVSシリーズ公式Twitter https://twitter.com/gbvs_official

「グランブルーファンタジーヴァーサス」公式YouTube https://www.youtube.com/@gbvs_official



(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



