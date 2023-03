[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮河恭夫)は、「IP(キャラクターなどの知的財産)メタバース」の構築 および 新たなエンターテインメントの創出を目的としたスタートアップ投資ファンド「Bandai Namco Entertainment 021 Fund(バンダイナムコエンターテインメント ゼロトゥワン ファンド)」を通じて、新たにアメリカに拠点を置くDEEP MOTION Inc.(以下、DEEP MOTION)と、インドを中心に事業を展開しているSuper Gamingに出資しました。









当社は、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期計画(2022年4月~2025年3月)では、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、IPを軸に世界中のIPファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会と常に向き合い、深く、広く、複雑につながる存在を目指し、ファンとつながるための新しい仕組みの構築をしてまいります。



DEEP MOTIONは、AIによるモーション自動認識技術の開発で高い実績を持つ開発会社でもあり、自社でモーション生成サービスを展開するSaaS企業でもあります。今回の出資を通じて、同社のAIモーション生成に関する技術やノウハウを取り入れながら、モーションインテリジェンス(※)を活用した新たなエンターテインメントの創出を目指してまいります。



Super Gamingは、インド市場を中心にスマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング、独自のゲーム開発エンジンプラットフォームの開発・提供を行っています。今回の出資を通じて、当社は今後さらなる成長が見込めるアジア市場の理解を深めるとともに、当社のIPの知見を組み合わせることで、ビジネスの拡大を模索してまいります。今後も世界中の優れた企業に出資を実施し、ゲーム事業 および 新たなエンターテインメントの提供を目指してまいります。







EEP MOTION概要









・主な事業内容 :デジタルモーションを生成するAI技術および、その技術を活用したアニメーションツールの開発

・本社所在地 :アメリカ カリフォルニア州

・代表者 :出資者兼CEO Kevin He

・会社URL : https://www.deepmotion.com





Super Gaming概要







・主な事業内容 :モバイルゲーム開発とゲームの開発エンジンプラットフォームの提供

・本社所在地 :シンガポール (事業所:インド プネー)

・代表者 :共同出資者兼CEO Roby John

・会社URL : https://www.supergaming.com/





「Bandai Namco Entertainment 021 Fund」概要







・主な投資対象 : 国内外のブロックチェーン、VR/AR/xR、AIなどの技術を活用したエンターテインメントに関連するプロダクトやサービスの提供、また、メタバース、Web3.0関連の事業を行うスタートアップ企業など

・投資対象ステージ : プレシードからレイターステージまでの幅広い成長ステージの企業を対象とする

・投資規模 : 年間10億円(3年間で30億円)程度の出資を想定

・チケットサイズ : 数千万円~5億円

・公式ホームページ : https://021fund.bn-ent.net/(日本語)

https://021fund.bn-ent.net/en/(英語)



バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループのパーパス「Fun for All into the Future」のもと、エンターテインメントが生み出す心の豊かさで、人と人、人と社会、人と世界がつながる。そんな未来を、世界中のすべての人とともに創ります。



※:人の身体動作から情報を抽出し、それを解析・利用する 技術

*プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

*ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



