~REALITY XR cloudにて「ミュージックフェスワールド feat. USEN-NEXT GROUP」をオープン~



株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀、以下、当社)は、REALITY XR cloud株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:春山 一也 グリー株式会社100%子会社、以下、REALITY XR cloud)が運営する、世界中で累計1,000万DLを突破したスマートフォン向けメタバース「REALITY」上での就活イベント「ミュージックフェスワールド feat. USEN-NEXT GROUP」を6月7日(水)より期間限定でオープンします。









当社グループの採用では、「就活維新 -RecruiTech(R) for U.-」というコンセプトを打ち出し、氏名・生年月日・メールアドレスの3つの情報だけでエントリーできる「Simple Entry」や、選考を受ける回数や選考内容・面接官まで自由に選択することができる「Free Style セレクション」、履歴書やエントリーシートを一切不要とし、代わりに自己PR動画を投稿していただく「スマートPR※」などを導入し、これまでの就職活動の「あたりまえ」にとらわれない革新的なリクルーティングスタイルを提供しつづけてきました。



こうした当社の採用活動を、より多くの学生に知ってもらうための新たなチャレンジとして、メタバース空間上に採用イベント会場を期間限定でオープンすることを決定しました。



本空間は、スマートフォン1つで参加できるアプリ「REALITY」ならではの手軽さと「REALITY XR cloud」が体験型の会場が用意されているため、学生にとって記憶に残る採用イベントが実現できます。



※自己PR動画(スマートPR)はエントリーシート代わりとなるものですので、それ自体で合否を判定しません。ご提出いただいた方全員を次の選考へご案内します。



「ミュージックフェスワールド feat. USEN-NEXT GROUP」とは





オープン期間:2023年6月7日(水)~2023年7月5日(水)

本空間は、アプリ「REALITY」で人気のメタバース空間「ミュージックフェスワールド」を「就活維新 -RecruiTech(R) for U.-」が全面的にジャックした会場です。



就活生を応援するメタバースイベントを期間限定で開催するほか、USEN-NEXT GROUPの魅力、事業やサービスの魅力、そして現在の就職活動の“あたりまえ“をぶっ壊す!「就活維新 -RecruiTech(R) for U.-」の施策を映像コンテンツやパネル展示などを通じてご案内しています。



「就活維新 -RecruiTech(R) for U.-」では、エントリーシートの代わりに自己PR動画を投稿してエントリーができる「スマートPR」を導入しており、オープン期間中の6月7日(水)~ 6月25日(日)に「スマートPR選手権」を開催します。自己PR動画を作成後、ハッシュタグ「#スマートPR選手権」をつけてTwitterやTikTokに投稿していただいた方の中から10名様に、当社より、動画配信サービス「U-NEXT」の1カ月無料ギフトコードをプレゼントします。本キャンペーンの詳細は、アプリ「REALITY」内のお知らせ(https://reality.app/notice/page/vpp1vjep6ef2)をご確認ください。



また、7月2日(日)には、当社グループ新卒採用担当の南と、REALITY配信者「櫻木るす」氏による特別生配信を予定しており、「就活維新 -RecruiTech for U.-」の施策や就活に関するトークや「スマートPR選手権」入賞者の紹介も行います。



当社グループは、これからも「就職活動を行うみなさまのために」を第一に考え、既成概念にとらわれない革新的な採用活動を実施してまいります。



アプリ「REALITY」とは





スマートフォン向けメタバースです。スマートフォン一つで自分だけのオリジナルアバターを作成してライブ配信による交流からゲームまで楽しめるコミュニケーションプラットフォームです。アバターの姿で友だちと3D仮想空間である「ワールド」機能でコミュニケーションを取ったり、ライブ配信で受け取ったギフトを通じて収益化したりすることもできます。

https://reality.app/



「REALITY Worlds」とは





アプリ「REALITY」の「ワールド」機能を法人向けに提供するサービスです。「メタバースに挑戦して“箱”(3D仮想空間)を作ってみたものの“人”がいなかった」という課題を解決し、プロモーションや、バーチャル支店等の空間開発、バーチャル都市を利用したメタバース広告などを、世界中で累計1000万DLを突破した「REALITY」ユーザーに対して展開できます。

https://reality-xrcloud.inc/services/metaverse-event/



REALITY XR cloud株式会社について

法人向けに3DCGやXRテクノロジーを活用したメタバース構築プラットフォーム「REALITY XR cloud」を展開しています。

https://reality-xrcloud.inc/





■会社概要

会社名:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

所在地:東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者:代表取締役社長CEO 宇野 康秀

設立:2009年2月

コーポレートサイト:https://usen-next.co.jp

リクルーティングサイト:https://recruit.usen-next.co.jp



