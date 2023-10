[The Orchard Japan]





各種配信チャートで1位を席巻し、今熱い注目を集めている“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍し、シンガーソングライターとしても活動する幾田りら。





そんな彼女が、映画『アナログ』のインスパイアソングとなる新曲「With」を、映画公開日の本日10月6日(金)遂に配信リリース。楽曲は、本日公開のビートたけしによる原作小説を、主演に二宮和也、ヒロインに波瑠を迎え映像化する映画『アナログ』のインスパイアソングとなる。映画『アナログ』は、二宮和也演じる主人公の悟と、波瑠演じる携帯を持たない謎めいた女性・みゆきの2人の恋愛を通じて描かれ、コロナ禍を経た今だからこそ実感する“会うこと”の大切さ、いつの時代も変わらない愛の原点=〈大切な人にただ会える喜び〉 を描いた、この秋一番の感動作となっている。映画『アナログ』の劇伴及びインスパイアソング「With」のプロデュースは、4人組バンドandropのVocal&Guitar・内澤崇仁が担当する。本日公開の映画『アナログ』、そしてインスパイアソング「With」をどちらも是非チェックしてみてほしい。





【楽曲情報】



2023年10月6日(金)配信リリース

幾田りら「With」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:内澤崇仁

配信URL:https://orcd.co/lilas_with

≪タイアップ≫

映画『アナログ』インスパイアソング





■映画『アナログ』 本予告 YouTubeリンク







【映画情報】

二宮和也演じる主人公の悟と、波瑠演じる携帯を持たない謎めいた女性・みゆき。喫茶店で出会ったふたりが交わした、たったひとつの大切な約束。「毎週木曜日に、この場所で会いましょう」。携帯電話で気軽に連絡が取れる現代に、あえて連絡先を交換せずに、週に一度だけ会うことを大切にしてゆっくりと関係を紡いでいく…。2人の恋愛を通じて描かれ、コロナ禍を経た今だからこそ実感する“会うこと”の大切さ。いつの時代も変わらない愛の原点=〈大切な人にただ会える喜び〉を描いた、この秋一番の感動作。





10月6日(金)全国公開

映画:『アナログ』

配給:東宝 アスミックエース





【STORY】

手作り模型や手描きのイラストにこだわるデザイナーの悟。携帯を持たない謎めいた女性、みゆき。

喫茶店「ピアノ」で偶然出会い、連絡先を交換せずに「毎週木曜日に、同じ場所で会う」約束をする。

二人で積み重ねるかけがえのない時間。

悟はみゆきの素性を何も知らぬまま、プロポーズする事を決意。しかし当日、彼女は現れなかった。その翌週も、翌月も…。

なぜみゆきは突然姿を消したのか。彼女が隠していた過去、そして秘められた想いとは。

ふたりだけの“特別な木曜日”は、再び訪れるのか――。





【クレジット】

二宮和也 波瑠

桐谷健太 浜野謙太 / 藤原丈一郎(なにわ男子)

坂井真紀 筒井真理子 宮川大輔 佐津川愛美

鈴木浩介 板谷由夏 高橋惠子 / リリー・フランキー





監督:タカハタ秀太

原作:ビートたけし『アナログ』(集英社文庫) 脚本:港岳彦

音楽:内澤崇仁 インスパイアソング:幾田りら「With」(ソニー・ミュージックエンタテインメント)





製作:「アナログ」製作委員会

制作プロダクション:アスミック・エース AOI Pro.

配給:東宝 アスミック・エース

(C)︎2023「アナログ」製作委員会(C)︎T.N GON Co., Ltd.





■公式サイト: analog-movie.com

■公式twitter : @analog_movie

■公式Instagram : @analog_movie





◆アーティスト情報◆

★幾田りら

Twitter:https://twitter.com/ikutalilas

Staff Twitter:https://twitter.com/lilastaff_

Instagram:https://www.instagram.com/lilasikuta

TikTok:https://www.tiktok.com/@lilaasikuta

YouTube Channel:https://www.youtube.com/channel/UCztEY6czNyJKjRWMwuur9bg





【プロフィール】

2000年9月25日生まれ、東京都出身。 “小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍し、シンガーソングライターとしても活動する幾田りら。Google PixelのCMで「(THEY LONG TO BE) Close to you」や「Winter Wonderland」のカバーを歌唱するなどその歌声に注目が集まっており、2020年12月には、伊勢半のコーポレートブランドKISSME映像ドキュメンタリー作品への書き下ろし楽曲「ヒカリ」を配信リリース。2021年3月に配信リリースした「Answer」は、東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」CMソングに起用。7月16日に公開となった細田守監督映画『竜とそばかすの姫』では、主人公・すずの親友役で初の声優を担当。11月、ソロシンガーとして活動する伶に、自身初の楽曲提供を行い、同曲にフィーチャリングで参加。12月には、ソニーのワイヤレスイヤホン「WF-1000XM4」のCMにも起用された、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」でコラボ参加。今年1月には、ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』への書き下ろし楽曲「スパークル」を配信リリース。4月より放送開始したTBS系 火曜ドラマ『持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~』の主題歌「レンズ」はドラマ視聴者のみならず多くの世代の共感を呼び、7月には東京スカパラダイスオーケストラとのコラボレーションで「Free Free Free feat.幾田りら」をリリース、そのMusic Videoではトランペットの演奏を披露を行った。2023年1月、NHKドラマ10『大奥』主題歌として「蒲公英」を配信リリース。同年7月には、映画『1秒先の彼』主題歌となる新曲「P.S.」をリリース。自身初の映画主題歌書き下ろしを担当した。さらに同月、自身初のワンマンツアー『SKETCH』を成功させるなど、多方面で話題を振りまいている。



ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



