SNS総フォロワー数220万越え!!「ラブライブ!スーパースター!!」Liella!の唐 可可役も!



ツアーロゴ解禁&来場者特典発表





「ラブライブ!スーパースター!!」Liella!の唐 可可役も務める、中国上海出身の歌手・コスプレイヤーLiyuuが、1年2か月振りに開催するソロコンサートツアーLiyuu Concert TOUR2023「LOVE in koii」のチケット一般発売が3月18日10時からスタート、ツアーロゴも発表された。













さらに来場者特典として、当日コンサート会場で来場者全員にトレーディングカードが配布されることも決定。こちらのトレーディングカードは、3月25日に発売されるDearest Card Collection VOL.01 Liyuu『FAIRY TALE』のアザーカットとなり、会場ごとに絵柄が異なる。(FCチケット特典とも絵柄が異なる)







また、今回の公演では観客による声出し解禁も発表。Liyuuのソロコンサートでは初の声出しOK公演となる。



そしてコンサートツアーに向けて、昨年2月に開催されたLiyuu First Concert 2022「Fo(u)r YuU」のライブ映像の一部を、本日より期間限定でランティスYoutubeチャンネルにて公開が決定。



Liyuu First Concert 2022「Fo(u)r YuU」Digest Movie

https://youtu.be/SpqO8HjgyUg



また今夜20:00~は、Liyuuが自身のアカウントでインスタライブを実施予定。ツアーに向けての情報や意気込みなどを直接ファンに伝える予定だ。



Liyuu Instagramアカウント

koi_liyuu

https://www.instagram.com/koi_liyuu/



コンサートツアーに向けて、益々盛り上がりを見せるLiyuu。更なる活躍をぜひ期待していてほしい。



【コンサートツアー情報】

<Liyuu Concert TOUR2023「LOVE in koii」>

4月15日(土)愛知県:名古屋市公会堂大ホール

開場16:45/開演17:30



4月16日(日)大阪府:大阪国際交流センター大ホール

開場16:45/開演17:30



4月23日(日)神奈川県:パシフィコ横浜国立大ホール

開場16:30/開演17:30



チケット料金:7,800円(税込み・全席指定)

※別途手数料が発生します。詳細は受付サイトにてご確認ください。

※5歳以上有料(5歳未満入場不可)

※横浜公演のみ、機材等により一部見えにくい箇所があります。また映像の映り込みの可能性もございます。予めご了承ください。



主催:ホリプロインターナショナル

企画制作:ホリプロインターナショナル/サウンドクリエーター

後援:バンダイナムコミュージックライブ/ランティス

協賛:行知学園株式会社/水月雨(MOONDROP)/楽天チケット



■チケット一般発売:3月18日(土)10:00~

【販売方法】WEB販売のみ

【チケット受取方法】電子チケットのみ

【枚数制限】4枚まで

【発売プレイガイド】

●楽天チケット https://r-t.jp/liyuu

●イープラス https://eplus.jp/liyuu/

●チケットぴあ https://w.pia.jp/t/liyuu-loveinkoii/

●ローソンチケット https://l-tike.com/liyuu/

●ticketbook https://e-ticketbook.com/liyuu/2303-tb/





【リリース情報】

Mini Album「koii」

発売日:2023年2月22日(水)

【初回限定盤】 LACA-35039/¥3,850(税込)/¥3,500(税抜) [三方背BOX仕様、フォトブック+BD同梱]

※封入特典:「koii フォトカード(全3種のうちランダムで1種)」





【通常盤】 LACA-25039/¥2,530(税込)/¥2,300(税抜)





INDEX

[CD]

01.OPEN UP!

作詞:渡邊亜希子 作曲・編曲:JUVENILE & TeddyLoid

02.Yellow

作詞:RYUICHI 作曲・編曲:JUVENILE

03. My Beating

作詞:内田ましろ 作曲・編曲:TiMT

04. Miracle Chocolate Night

作詞:Liyuu 作曲・編曲:前田佑、AKIRA

05. ミルクキャンディ

作詞:宮嶋淳子 作曲・編曲:白戸佑輔



[BD]

01. OPEN UP! Music Clip

02. Making of OPEN UP! Music Clip



【トレーディングカード発売情報】

■商品概要

◇Dearest Card Collection VOL.01 Liyuu『FAIRY TALE』

・発売日:2023年3月25日(土)

・価格:

1パック(6枚入り) 税込660円

1ボックス(10パック入り) 税込6,600円

・カード種類数:102枚

特設ページ: https://bushiroad-creative.com/items/5512





【コラボ情報】

■Liyuu × atmos pink コラボレーションウェア発売

予約販売:3/11(土)-24(金)

Liyuuのイメージカラーを使用し、ユニセックスで着用可能なサイズ感!

Liyuu本人によってデザイン監修した初のコラボレーションウェア!

https://www.atmos-pink.com/lp/liyuu-atmos-pink-special-collaboration



■「Liyuu」 × スイーツパラダイス コラボカフェ開催

Liyuu Concert TOUR2023「LOVE in koii」開催記念

「Liyuu」とスイーツパラダイスとのコラボカフェが開催決定!

開催期間:2023年4月15日(土)~4月30日(日)

開催店舗:スイーツパラダイスSoLaDo原宿店

開催各店舗では、Liyuuプロデュースのオリジナルコラボレーションメニューや撮りおろし写真を使用した限定グッズなどを販売します。

https://liyuu0109.com/news/post-2369



【Liyuuプロフィール】

中国上海出身の歌手・コスプレイヤー。そのフォトジェニックなビジュアルから中国のみならず世界中のコスプレファンから圧倒的な人気を誇っている。2020年1月22日ランティスレーベルより、TVアニメ「はてな☆イリュージョン」OP主題歌「Magic Words」でアーティストデビュー。

2022年2月9日にはファーストアルバム「Fo(u)r YuU」をリリース。

2022年2月11日には初のソロコンサート「Liyuu First Concert2022「Fo(u)r YuU」」をパシフィコ横浜国立大ホールで開催。Liyuuの地元中国でbilibili生配信を実施し、約7000人が視聴。日本からのアーティストコンサート生配信ランキングで歴代1位を記録。

2022年11月2日には、3rd SingleとしてTVアニメ『夫婦以上、恋人未満。』オープニングテーマ「TRUE FOOL LOVE」をリリース。オリコンウィークリーチャート7位にランクイン。

2023年2月22日には、mini Album「koii」をリリース。オリコンウィークリーチャート10位にランクイン。

また、ソロ活動と並行して「ラブライブ!スーパースター!!」のスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバー・唐 可可役を務めている。



【Liyuu Official Site】

https://liyuu0109.com/



【SNS】

Twitter:liyu0109(フォロワー70万!!)

Instagram:koi_liyuu(フォロワー62万!!)

Weibo:Liyuu_(フォロワー100万!!)

(https://www.weibo.com/u/2955896132)

公式LINE:https://lin.ee/miOjXD0

LINE BLOG:https://lineblog.me/liyuu/

TikTok:@liyuu_official

bilibili:https://space.bilibili.com/4549624





【ホリプロインターナショナル】http://www.horipro-international.com/

「世界に通用するスペシャリストの創出」( Creation of world-class specialists )という企業理念のもと、世界規格で展開する、タレント、アーティストの発掘・育成や、コンテンツを創出します。

■所属タレント:May'n、田所あずさ、大橋彩香、Liyuu、木戸衣吹、Teresa、大久保麻梨子ほか



*ホリプロインターナショナルは株式会社ホリプロの子会社です。



