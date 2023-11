[株式会社ユニケース]

~商品の魅力をSNSで発信してくれる方を募集~



国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース(本社:東京都渋谷区/代表取締役:千代川 澄凛)は、同社が運営するUNiCASE(ユニケース)の人気iPhoneケースの魅力をSNSで発信いただけるアンバサダーを募集いたします。







この度UNiCASEでは、iPhoneケースをご自身で撮影、SNSへ投稿して商品の魅力を発信いただけるアンバサダーを募集いたします。

アンバサダーに選出された方には、人気の弊社オリジナル商品やUrban Sophisticationの商品を無料でご提供いたします。

選ばれた方は、ご自身のアカウントにてご投稿をお願いします。

UNiCASEの商品の魅力を楽しんで発信してくれる方を募集します。

是非、お気軽にご応募ください♪



詳細はこちら ⇒ https://unicase.jp/article/6207_071006.html



UNiCASE公式Instagram ⇒ https://www.instagram.com/unicasejp/



アンバサダーに応募する ⇒ https://forms.gle/2cFrSZp2AyemJRVcA



■応募期間

2023/11/8(水)~2023/11/15(水) まで



■応募方法

下記応募フォームより必要事項を入力

応募フォーム ⇒ https://forms.gle/2cFrSZp2AyemJRVcA



■活動特典

・「MAELYS LOUNA」「ZERO HALLIBURTON」「Urban Sophistication」などの

当社指定のiPhoneケースの中からお好きなケースを1点プレゼント

・UNiCASE公式オンラインストアで使えるクーポンを配布



■応募条件

・アンバサダーとして積極的なSNS投稿・PR活動に努めていただける方。

・ご自身のInstagramアカウントで月1回以上フィードまたはリール投稿と、ストーリー投稿いただける方。

・Instagramのプロアカウントでのタイアップ投稿が可能な方。

・日本国内にお住まいの方。(発送先は日本国内に限らせていただきます)

・ご自身のInstagramの公開アカウントをお持ちの方。

・iPhoneケースをご紹介いただく為、下記対象のiPhoneをお持ちの方限定の募集となります。

※対象機種

iPhone15、iPhone15 Pro

iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro Max

iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 Pro Max



■注意事項

・当選者通知に関して、2023年11月中にメールにてご連絡させていただきます。なお、選外の方にはご連絡いたしませんので、予めご了承ください。

・当選のご連絡から1週間以内にご返信いただけない場合は当選無効とさせていただきます。

・アカウントを「非公開」にしている場合や、アカウントを削除している場合は当選の対象外となります。

・Instagram投稿時にタイアップ投稿の設定が必要となります。

・ご紹介いただいた内容や画像などは当社のWebサイトやSNSアカウントなどで2次利用させていただく場合がある事をあらかじめご了承ください。

・商品の交換・返品および当選権利の譲渡・転売・換金等はできません。





┃人気のブランドケース多数

トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか? UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。

海外セレブに大人気のUrban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数!定番人気のiFace(アイフェイス)もあります。

ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html

※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃新商品ぞくぞく入荷中!

UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。



┃UNiCASE(ユニケース)のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE(ユニケース)」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE(ユニケース)」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE(ユニケース)」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html





┃UNiCASE公式SNS

Instagram:https://www.instagram.com/unicasejp/

Twitter:https://twitter.com/UNiCASEjp

TikTok:https://www.tiktok.com/@unicase_official

Facebook:https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/



┃株式会社ユニケース 概要

設立:2004年6月18日

代表取締役社長:千代川 澄凛

本社所在地:〒150-8575 東京都渋谷区恵比寿4-1-1 恵比寿ネオナート 14階

URL:https://www.unicase.co.jp

事業内容:通信販売事業、小売事業、卸販売事業



【当リリースのお問い合わせ先】

株式会社ユニケース 担当者: UNiCASEサポート担当

TEL:03-6455-0681 FAX:03-6455-0682 E-mail:support@unicase.co.jp





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-21:16)