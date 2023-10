[The Orchard Japan]

2022年、たまたまネットで見つけてアマギフで譲ってもらったタイプビートにiPhoneでラップをしてみた楽曲「みらみら」が国内外のSNSで話題を呼び、累計200万回ストリーミングを突破。カルチャーの前線で活躍するキュレーター達が厳選した音楽を配信するデジタルディストリビューションサービスFRIENDSHIP.が楽曲の総再生数をもとに発表するランキング「FRIENDSHIP. Top50 Chart 2022」で年間6位を記録。配信から1年間以上ウィークリーチャートTop10にランクイン。

2023年には4月「メリみ」、5月「mine」、6月「わるいゆめ」、7月「がなかむ」と4か月連続で楽曲配信リリース。バンドサウンドからローファイ・チルサウンド、トラップビートHIPHOP等のジャンルを横断した楽曲で各所で話題を呼び、2023年6月にはMAISONdes「けーたいみしてよ feat.はしメロ, maeshima soshi」に作詞・作曲・歌唱で参加。Amazon Music「Trending Today」1位、Spotify Japan急上昇チャート、Spotify「Buzz Tracker」等のプレイリストに話題の楽曲として選出。

TikTokを中心にSNSで投稿が急増し、Billboard Japanによる9月6日(水)公開のTikTokソング・チャート“TikTok Weekly Top 20“で「けーたいみしてよ feat.はしメロ, maeshima soshi」が1位を獲得。7月にはZepp Shinjukuにて開催するMAISONdes初のライブ「MAISONdes LIVE #1」にも出演を果たす等SNSを中心に大きな話題を呼んでいるシンガー兼トラックメイカー・はしメロですが、10/4(水)に新曲「テイクアウト」の配信が開始となりました。10/8(日)22:00にはMusic VideoがはしメロのYouTubeチャンネルにてプレミア公開となります。

新曲「テイクアウト」はオルタナティブロックを彷彿とさせる、ポップでドリーミーなギターリフが特徴的なサウンドで構成された楽曲。歌詞には「テイクアウトする愛」をテーマに男女の複雑な距離感や感情が表現されています。

ジャケット写真・Music Videoは揺蕩う絵を描く広島在住のイラストレーター兼動画クリエイター、遊凪(ヨミ:ユナ)が手掛けています。10/8(日)22:00に公開されるMusic Videoにもご注目下さい。

リリース週末の10/8(日)には Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2023の出演も決定しておりこちらも併せてチェックして下さい。



▼「テイクアウト」楽曲クレジット

作詞作曲:はしメロ

編曲:knoak

▼「テイクアウト」 配信URL

https://orcd.co/takeout

※10月4日(水)配信開始



▼「テイクアウト」 Music Video URL



※10/8(日)22:00プレミア公開

Artwork & Animation:遊凪



▼「テイクアウト」はしメロ コメント

「持ち帰ってこの愛は」本音と建前の話。



<はしメロ’s Profile>



作詞作曲ポップスター・はしメロ。

ひょうきんオタク。2020年頃から音楽活動を開始。

自身での作曲からタイプビートでのラップまで、ジャンルレスな楽曲を得意とする。

バンド・鍵を返せのボーカルも担当。

夢はポップスターとアイドルプロデューサー。今宵もラーメン片手に超dopeでPOPな楽曲を開発中。



【はしメロ INFORMATION】

▼YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCzLhksxo7oTu0r91TsY9h5Q

▼Twitter:https://twitter.com/hsmr_1234?s=20

▼Instagram:https://www.instagram.com/meron_1234/

▼TikTok:https://www.tiktok.com/@meron_1234



「がなかむ」2023.7.21 Release

▼配信(Download&Streaming)

https://orcd.co/gonna_come

▼MV



「陰湿フリーダム」とある楽園の話。

新曲「がなかむ」は、NLE ChoppaやDaBaby等のハードなUS HIPHOPを彷彿とさせるようなトラップ・ビートの上で、スキルフルかつユーモア全開なはしメロのラップが全編に押し出された楽曲。歌詞には「あなたもこっち側においで」というはしメロ流「Welcome to MERO world」なメッセージがネット・ミームを駆使して込められている。



「わるいゆめ」2023.6.14 Release

▼配信(Download&Streaming)

https://orcd.co/waruiyume

▼MV



「冷めなくて目が覚める」巡り合う夢の話

新曲「mine」はチルで気怠いローファイ・サウンドに乗せ、「誰もが見て見ぬふりする感情」を歌詞で表現した楽曲。

ジャケット写真は和のモチーフを使い、ポップな色使いと現代的なキャラクターで独自の世界を描くイラストレーター・Kouが手掛けている。



「mine」2023.5.31 Release

▼配信(Download&Streaming)

https://orcd.co/hashimero_mine

▼MV



「I know that あいのうた」誰も言わない心の話。

新曲「mine」はチルで気怠いローファイ・サウンドに乗せ、「誰もが見て見ぬふりする感情」を歌詞で表現した楽曲。

ジャケット写真は和のモチーフを使い、ポップな色使いと現代的なキャラクターで独自の世界を描くイラストレーター・Kouが手掛けている。



「メリみ」2023.4.26 Release

▼配信(Download&Streaming)

https://orcd.co/merimi

▼MV



はしメロの約1年ぶりの新曲「メリみ」は【Marry me(結婚しよう)】と古文の言葉で「目で見たことを推測する」意味である【めり】を言葉が通じない描写として混ぜ合わせた造語である。「どんな手を使っても笑顔にさせたい」というまっすぐな愛を表現した楽曲になっている。



「ism EP」2022.2.23 Release

https://friendship.lnk.to/ism_EP

▼「みらみら」Music Video



「見らんと写すことば」鏡の中から問いかける話。

"鏡よ鏡"で真実を映し出すように、目を瞑っても伝わる気持ちをなぞった話です。



▼「YOKAZE replay」Music Video



「プレイリストは色褪せない」あの日の音楽だけ抱きしめる話。

日常、環境、こころ、隣にいる人が変わってもあの時聴いた音楽はそのままでいるように、

変わったものと変わらないものでゆらゆら揺れる話です。



▼「routine」Music Video



「不安定なroutine」ふたりこれからの話。

新しいルーティンを作り上げるとき 少しぐらついて不安定になってしまうけれど、

居心地の悪さも丁寧に刻んでおきたいような、はじまりの話です。

「ナイナイラブ」2021.5.12 Release

https://friendship.lnk.to/99Love



▼「ナイナイラブ」Music Video



「ここには無い最愛、連打して+99」

足りない女の子のお話です。

SNSの通知が満タンになった時の通知が+99(ハート)になるように、

溢れてほしい願望と強がる気持ちを描いた楽曲です。



