[株式会社RAVIPA]

New York Kitchen ARAI(ニューヨークキッチンアライ)イオンスタイル碑文谷店7階(運営:株式会社RAVIPA 本社:東京都豊島区)は、下記期間の営業時間を変更して営業いたします。

お客様につきましてはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。







2023年12月30日(土):10時Open/20時Close

2023年12月31日(日)~2024年1月2日(火):10時Open/18時Close

2024年1月3日(水) ~2024年1月4日(木):10時Open/20時Close

クリスマスパーティープラン予約受付中!







New York Kitchen ARAI(ニューヨークキッチンアライ)イオンスタイル碑文谷店7階(運営:株式会社RAVIPA 本社:東京都豊島区)では、店内をクリスマス仕様にデコレーションし、クリスマスパーティープランの受付を開始しました。

ランチコースから飲み放題付きのディナーコースまでご用意しております。



-貸切ビュッフェ-

【ランチプラン】

大人2000円~/小学生以下1000円~

※3歳未満無料

※ドリンクバイキング付

■コース内容

※コース内容は変更になる場合がございます。店舗までお問い合わせください。

・前菜3種~5種

・サラダ

・ピザ1~3種

・肉料理1~2種

・デザート2~5種

・ピザ1~3種

アルコール飲み放題+1000円

もしくはバーカウンターにてキャッシュオン対応

■定員人数について

・個室貸切

15名~30名程度

・全体貸切

30名~70名程度

※貸切最低金額:平日15万~/土日祝日20万~

※詳しくは店舗までお問い合わせください



【ディナープラン】

大人3000円~/小学生以下1500円~

※3歳未満無料

※ドリンクバイキング付

お問い合わせはこちら→03-6712-2800

HP→https://ny-kitchen-arai.com/party/

ビュッフェメニュー例





パーティーにもぴったり♪ボリュームあるメニューをご用意いたします。

※ビュッフェメニューは変更になる場合がございます。



◇冷製カポナータ



◇グリーンサラダ



◇煮込みハンバーグ



◇ハーブチキンのオーブン焼き



◇プチシュークリーム&ロールケーキ

【アニバーサリーデザートプレート】/2000円





【アニバーサリープレート】【バースデーケーキ】のご予約も承っております!

ボリュームや種類などお気軽にご相談ください。



濃厚なチーズの味わいが広がるチーズケーキと、しっとりとした食感がチョコレートの濃厚さを引き立てるガトーショコラが一緒に味わえる相性抜群のプレートとなっております。

特別な日のサプライズメニューとしてもオススメとなっております。

ご予約は前日まで承っております。



ロールケーキタワーや10名以上で食べられるケーキもご用意可能です。

(ケーキのご予約は3日前まで)



詳しくは店舗までお問い合わせください。

お問い合わせはこちら→03-6712-2800



■食べログ予約

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13274511/



■店舗情報

New York Kitchen ARAI(ニューヨークキッチンアライ)

10時~22時(LO 21時)

電話番号 03-6712-2800



〒152-0003

東京都目黒区碑文谷4丁目1−1

イオンスタイル碑文谷7階(レストランフロア)

席数 50席 (貸切可能詳しくはお問い合わせください)



東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分

東急東横線 都立大学駅 徒歩13分

イオンスタイル碑文谷7階

学芸大学駅から737m



■ご予約公式ページ

https://ny-kitchen-arai.com/party/



■会社概要

株式会社RAVIPA飲食事業部

東京都豊島区池袋2丁目43−1池袋青柳ビル

代表取締役 新井亨

https://ny-kitchen-arai.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-17:46)