「阿下喜温泉あじさいの里」をリニューアルして開業。三重県いなべ市の観光の拠点(ベース)として発展させていきたいと思います



株式会社旅する温泉道場(三重県四日市市、代表取締役社長 宮本昌樹、以下、旅する温泉道場)は、三重県いなべ市に温泉複合施設「いなべ阿下喜ベース」を2024年4月にオープンします。いなべ阿下喜ベース内に作られる温泉施設「おふろcafe あげき温泉」は、おふろcafe ブランドとして全国11店舗目、三重県では「おふろcafe 湯守座」に続き2店舗目のおふろcafe となります。







「いなべ阿下喜ベース」は、おふろcafe あげき温泉、AGEKI BASE HOTEL、上木食堂(仮)の3つの店舗からなる複合商業施設です。いなべ市が2006年3月に市民の健康増進を目的に開業した「阿下喜温泉あじさいの里」をリニューアルして開業します。これまでは市の施設として指定管理事業者を中心に運営を行ってきましたが、2024年4月からは、株式会社温泉道場が賃貸借契約を結び、民間企業中心の運営に切り替わり、官民連携施設として再スタートします。



ネーミングには、キャンプや登山などのアウトドアや、すぐ近くの阿下喜商店街の街歩きなど、三重県いなべ市の観光の拠点(ベース)として発展させていきたいという想いを込めています。



<おふろcafe あげき温泉>



◎日帰り温泉

今までの温泉はそのままに、入浴後もゆっくり過ごせるラウンジの機能が加わります。温泉は湯冷めしづらく、温まりやすいアルカリ性の天然温泉です。※加温加水あり



提供サービス



・温泉

・挽きたてコーヒー

・Wi-Fi/充電

・ワークスペース/個人ワークブース

・漫画/雑誌/書籍

・フィットネス(別料金)



◎サウナラウンジ(別料金)

本館別棟のサウナエリア。3種類のサウナ/ロウリュサウナに加え、中庭デッキでは、外気浴や水風呂が楽しめます。屋内のラウンジエリアでは、ゆったりと内気浴やフリードリンク、書籍などをお楽しみいただけます。



サウナラウンジの空間は、Omatsuri Oy Ltd.(以下 Omatsuri)がプロデュース。サウナの本場フィンランドと日本のサウナ両方の良いところや楽しみ方を知るOmatsuriと一緒に、あげき温泉らしさを感じられるサウナのサービス開発を進めています。

また、アウフグースの商品開発では、Aufguss Professional Teamにご協力いただきます。アロマの選定や、スタッフ向けのタオルの仰ぎ方研修などを実施します。







<AGEKI BASE HOTEL>



最大5名まで泊まれるトレーラータイプの宿泊施設。宿泊者はおふろcafe あげき温泉、サウナラウンジもセットでご利用いただけます。日常から少し離れて、自然に触れたり、いなべの商店街を散策したり、温泉・サウナを楽しんだりと、ゆっくりお過ごしください。





<上木食堂(仮)>



現在いなべ市で営業中の上木食堂が、いなべ阿下喜ベース内に移転オープンします。株式会社松風カンパニーの自社農園「八風農園」から届く、その季節の野菜を中心に、地元産の食材を丁寧に料理しています。調味料も含めできるだけ手作りで、日本の四季にそったその季節のものを摂ることが身体にとって自然で一番良いと考え、日々献立を考えています。いなべを訪れる方や、いなべに住む方々など、全ての人にとっての開かれた食堂を目指します。



※写真は移転前の店舗です







いなべ阿下喜ベース

住所:三重県いなべ市北勢町阿下喜788

営業時間:10:00~21:00

運営会社:株式会社旅する温泉道場

https://inabe-ageki-base.com/



2024年4月予定グランドオープン予定





■おふろcafe(R)とは

温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド。コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア、PCレンタルなどのサービスが無料。まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらくつろげる空間です。埼玉県に3店舗「おふろcafe utatane」「おふろcafe 白寿の湯」「おふろcafe bivouac」、三重県に「おふろcafe 湯守座」、神奈川県に「おふろcafe HITOMA」。フランチャイズ店として千葉県に「おふろcafe かりんの湯」、静岡県に「おふろcafe bijinyu」、滋賀県に「おふろcafe びわこ座」、山形県に「おふろcafe yusa」北海道に「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」の計10店舗で展開中です。

「おふろcafe(R)」は、株式会社温泉道場の登録商標です。

https://ofurocafe.com/





■株式会社松風カンパニー

「育てること、食べること、楽しむこと」というキャッチフレーズをかかげ、いなべ市にて農園「八風農園」、地域の食材を使った食堂「上木食堂」、ギャラリー「岩田商店」、ドイツパン「フライベッカーサヤ」、フレンチ料理「nord」を営む。



設立:2018年7月12日

所在地:三重県いなべ市藤原町下野尻946-3

代表者:代表取締役 寺園風、取締役 松本耕太

https://matsukazecompany.com/



■Omatsuri Oy Ltd.

フィンランド法人Monordi Oy Ltd. と温泉道場で設立した合弁会社。フィンランドの温浴施設開発を目的とした事業性調査や、日本に北欧サウナ文化を届けるサービス開発を行う。



設立:2021年9月8日

代表者:代表取締役社長 小菅祥之、代表取締役副社長 新谷竹朗

株主:株式会社温泉道場 50%、Monordi Oy Ltd. 50%



■Aufguss Professional Team

日本のサウナをアウフグースで盛り上げる! そして世界大会に競技者として参加することを目標に日本で最初に作られたAufguss masterの精鋭集団。日本全国のサウナを飛び周り、たくさんのお客さまにアウフグースの良さを風や香りを通して届けます。

https://aufgussprofessionalteam.com/



■株式会社旅する温泉道場

2016年12月創業。ONDOグループの(株)温泉道場に続く2社目として、「紀伊半島を代表する会社を創る」をコンセプトに、三重・奈良・和歌山を中心に、温泉の事業再生・コンサルティング事業・観光活性化などの地方創生事業をおこなっている。おふろcafe 湯守座に続き、三重県2店舗目の開業となる。



設立:2016年12月15日

所在地:三重県四日市市生桑町311

代表者:代表取締役 宮本昌樹

事業内容:温浴施設の開発運営、旅行業等



■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する/地域を沸かす」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。



設立:2011年3月9日

所在地:埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

代表者:代表取締役社長 山崎寿樹

事業内容:温浴施設・宿泊施設の運営、事業再生支援等

http://onsendojo.com/



