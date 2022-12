[エイベックス通信放送株式会社]

この度、映像配信サービスdTVは2022年の年間総合視聴ランキングを発表いたしました。







今年最も多くの人が視聴した作品は、2020年に大ヒットした、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』の続編となる、『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が第1位に輝きました。2023年4月から地上波にて『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』が放送される予定で、ますます注目されるアニメ作品です。



続いて第2位には、赤の他人だったスパイの男、殺し屋の女、超能力者の少女が「仮初の家族」を築き、「家族としての普通の日常」を送るために日々のトラブルと奮闘する様子を描いた「SPY×FAMILY」がランクイン。



また、第3位には、世界で活躍するトップクラスのK-POPアーティストたちが集結する韓国の音楽授賞式「2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)」がランクインしました。



今年も昨年に引き続きアニメ作品が非常に人気で、トップ10入り常連の『名探偵コナン』を始め、『呪術廻戦』『チェンソーマン』など、トップ10のうち上位6作品がアニメ作品となりました。





【dTV年間総合視聴ランキング】



1、テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(アニメ)



2、SPY×FAMILY(アニメ)



3、2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)(韓流)



4、チェンソーマン(アニメ)



5、ドラマ「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」(国内ドラマ)



6、ハニーレモンソーダ(邦画)



7、呪術廻戦(アニメ)



8、BTS MAP OF THE SOUL ON:E (音楽)



9、名探偵コナン (アニメ)



10、「キングダム」第4シリーズ (アニメ)





他にもdTVオリジナル作品や国内ドラマ、海外ドラマなど豊富なラインナップが配信中ですので、年末年始は是非dTVでお楽しみください!





【各ジャンルの視聴ランキングTOP3】



<洋画部門>

1、ワイルド・スピード/スーパーコンボ

2、グリーンランド-地球最後の2日間-

3、ボス・ベイビー



<邦画部門>

1、ハニーレモンソーダ

2、ザ・ファブル

3、事故物件 恐い間取り

※「ザ・ファブル」はレンタル作品として配信中



<国内ドラマ部門>

1、ドラマ「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」

2、極主夫道

3、liar



<海外ドラマ部門>

1、ウォーキング・デッド シーズン11

2、SHERLOCK/シャーロック シーズン1

3、ピュア



<韓流部門>

1、2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)

2、輝く星のターミナル

3、平日午後3時の恋人たち



<アニメ部門>

1、テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編

2、SPY×FAMILY

3、チェンソーマン



<音楽部門>

1、BTS MAP OF THE SOUL ON:E

2、BTS 1st JAPAN TOUR 2015「WAKE UP:OPEN YOUR EYES」

3、2016 BTS LIVE <花様年華 on stage:epilogue> ~Japan Edition~



<オリジナル部門>

1、dTVオリジナルドラマ「嘘喰い -鞍馬蘭子篇/梶隆臣篇-」 (ドラマ)

2、キス×kiss×キス ~デキアイシンデレラ~ (ショートドラマ)

3、キスマイどきどきーん! presents「しゃべくるキス夜」 (バラエティ)





■dTV2022年間視聴ランキング特集ページ

特集ページURL: https://bit.ly/3WNvWbT





■dTVサービス概要

【ライブも見るならdTV】

人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!

月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!

大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。

さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。

スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。

そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!

誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4

※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



