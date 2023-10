[ヤマハ株式会社]

株式会社ヤマハミュージックジャパン*1は、ヤマハ株式会社の100%子会社であるL.Bosendorfer Klavierfabrik GmbH*2(以下、ベーゼンドルファー)のグランドピアノの限定モデルとして、『Tree of Life(生命の樹)』を10月4日(水)に発売します。







このたび発売する『Tree of Life』は、ウィーンを代表する世界的芸術家グスタフ・クリムト(以下、クリムト)へのオマージュとしてベーゼンドルファーのピアノと近代美術を融合した、全世界25台限定のモデルです。クリムトの壮大な芸術作品である「生命の樹」と「期待」の原画を精巧な複製技術によってピアノの屋根の内側に描いています。「期待」に描かれた女性が身に着ける装飾具の部分は、23金の金箔が一枚一枚丁寧に手作業で施されています。また、側板の内側は美しいマットブラック仕上げで、金色に輝くフレームと相まってピアノの内側から優美な輝きを放ちます。譜面台にはハヤブサの頭をもった古代エジプトの天空神である“ホルス”を印象的に描くことで、「生命の樹」のイメージを更に広げています。また鍵盤左側の拍子木部分に、シリアルナンバーの入った真鍮プレートをはめ込み、限定モデルに相応しい特別な仕上げとしました。このピアノは、ベーゼンドルファーピアノで人気のVCシリーズの「モデル214VC」をベースに装飾を施しており、“ウィンナートーン”と評されるベーゼンドルファーらしいあたたかな音色に加え、煌びやかな響きと芸術性を兼ね備えています。『Tree of Life』は、ウィーンの音と近代美術を融合させた、楽器であり美術品でもある、まさにウィーンを代表する芸術作品として、サロンコンサートやレセプションなどおもてなしの空間にも最適なピアノです。



1.クリムトの壮大な芸術作品から着想を得た特別なデザイン

クリムトの壮大な芸術作品から着想を得て「生命の樹」と「期待」の原画を精巧な複製技術によってピアノの屋根の内側にあしらっています。「期待」に描かれた女性の装飾具の部分は、23金の金箔が一枚一枚丁寧に手作業で施され、細部まで繊細に施された金箔の装飾が、複雑な模様を一層鮮やかに際立たせています。側板の内側は美しいマットブラック仕上げで、金色に輝くフレームと相まってピアノの内側から優美な輝きを放ちます。



2.印象的なデザインが施された譜面台とシリアルナンバー入りの真鍮プレート

譜面台にはハヤブサの頭をもった古代エジプトの天空神である“ホルス”を印象的に描くことで、「生命の樹」のイメージを更に広げています。また鍵盤左側の拍子木部分には、クリムトの名前とシリアルナンバーが刻印された真鍮のプレートがはめ込まれ、限定モデルに相応しい特別感を演出します。





3.オーストリアの職人により丁寧に作り込まれたピアノ

『Tree of Life』のベースとなっている「モデル214VC」は、ベーゼンドルファーのラインアップの中で世界的に最も人気のあるVCシリーズのモデルです。オーストリアの熟練した職人の手作業により、時間をかけて丁寧に作り込まれています。すべてのチューニングピンに 1本ずつ独立して弦を張る「総1本張り」の手法によって音程の安定性を高めているほか、低音部の弦に手巻きの巻き線を採用、また響板を含め楽器全体の80%以上に高品質なスプルース材を使用することで楽器全体が振動して共鳴し、「ウィンナートーン」と呼ばれるベーゼンドルファー独自の豊かな響きとともに煌びやかさを併せ持った音色が生み出されます。



https://www.boesendorfer.com/ja/pianos/collectors-item/treeoflife



*1 株式会社ヤマハミュージックジャパン

日本国内における楽器・音響機器の卸販売および教室事業を行うヤマハ株式会社の 100%子会社。

本社:東京都港区。

*2 L.Bosendorfer Klavierfabrik GmbH(ベーゼンドルファー社)

プレミアムピアノの製造・販売を行うヤマハ株式会社の 100%子会社。1828 年にウィーンで設立。

本社:オーストリア ウィーナー・ノイシュタット。





