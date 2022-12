[エイベックス通信放送株式会社]

映像配信サービスdTVでは、主要4団体統一王者に輝いた井上尚弥選手が所属する大橋ボクシングジム主催のイベント『PXB PHOENIX BATTLE 95(第95回フェニックスバトル)』を本日2022年12月26日(月)17時30分より生配信いたします。







この度、映像配信サービス「dTV(R)」では、先日独占生配信いたしました‟世紀の一戦“「世界バンタム級4団体王座統一戦」の反響が非常に大きく、SNS上では生配信から2週間近く経過した現在でも井上尚弥選手に関するコメントがいくつも見受けられます。



そんな興奮冷めやらぬ中、dTVでは主要4団体統一王者に輝いた井上尚弥選手が所属する大橋ボクシングジム主催のイベント『PXB PHOENIX BATTLE 95(第95回フェニックスバトル)』を本日2022年12月26日(月)17時30分より生配信いたします。



東京・後楽園ホールで行われる今回の「PXB PHOENIX BATTLE(フェニックスバトル)」は、スーパーバンタム級王座決定戦を含む注目カードを生中継。メインカードでは、ともに元日本スーパーバンタム級王者である田村亮一と古橋岳也が3年ぶりに再戦。セミではアマ10冠でプロデビューから2戦連続KO勝ちの今永虎雅がフィリピン・ライト級1位のロイ・スムガットと激突します。





--------------------------------

<PXB PHOENIX BATTLE 95 (第95回フェニックスバトル)大会・配信情報>

日時:2022年12月26日(月)

場所:後楽園ホール

試合数:全5試合

配信時間:17:30-23:00 (予定)

※配信時間は告知なく変更になる場合がございます。

※配信開始時間から本編終了までの間のみ、ご視聴いただけます。また、一時停止・早送り・早戻しの操作は行えません。

※後日dTVで見逃し配信予定です。





【生配信視聴ページ】

https://bit.ly/3HVgI0j



出場選手:田村亮一/古橋岳也/今永虎雅/ロイ・スムガット/今川未徠/高木裕史/富岡浩介/エスネス・ドミンゴ/パラミン・セーンパック/湯川成美





対戦カード:

第1試合ライト級8回戦

パラミン・セーンパック(タイ) vs 湯川成美(駿河男児)



第2試合 フライ級8回戦

富岡浩介(REBOOT.IBA) vs エスネス・ドミンゴ(フィリピン)



第3試合 53.0kg契約8回戦

今川未徠(JB SPORTS)vs高木裕史(E&Jカシアス)



セミファイナル 62.0kg契約8回戦

今永虎雅(大橋) vs ロイ・スムガット(フィリピン)



ファイナル スーパーバンタム級王座決定10回戦

田村亮一 (JB SPORTS) vs 古橋岳也(川崎新田)



--------------------------------



また、先日の世界戦に挑む前の井上尚弥選手に密着した映像やインタビューを収めたドキュメンタリー番組「井上尚弥 Road to Undisputed Champion ~12.13への誓い~」や井上尚弥選手の今までの軌跡を振り返りながら、レジェンドやボクシング通の芸能人がその強さの秘密を語り合う番組「世界バンタム級4団体王座統一戦直前番組 MONSTER井上尚弥を語り尽くす」の視聴が非常に好調となっております。



さらに、世界戦に挑んだ井上尚弥選手の密着映像やインタビューなどを収め‟MONSTER 井上尚弥“たる所以に迫ったドキュメンタリー番組第2弾「Undisputed Champion ~完全密着!井上尚弥が成し遂げた4団体統一~」を2023年1月27日(金)から配信スタートいたします。



他を寄せ付けない強さと戦績から‟日本ボクシング史上最高傑作”とも称される井上尚弥選手の、幼少期からアマチュア時代、そしてプロデビュー、初の世界戦、3階級制覇、WBSSチャンピオン、ドネアとの熱戦など、日々の練習から海外合宿にまで密着した貴重な舞台裏映像となっています。



さらに、八重樫東、山中慎介、畑山隆則といった元チャンピオンたちのインタビュー映像や4団体統一戦に辿り着くまでの道のりを描いた番組となっていますので、是非「井上尚弥 世界統一戦」の試合映像とともにご視聴ください。





■「Undisputed Champion ~完全密着!井上尚弥が成し遂げた4団体統一~」番組概要



カメラはMONSTERの息遣いまで捉えていた――2022年12月13日、世界で史上9人目の「4団体統一王者(UNDISPUTED CHAMPION)」となった井上尚弥。

それは「バンダム級」で初、「日本人・アジア人」で初、そして「4本のベルトをKOで1本ずつ奪取しての統一」も初という、まさに空前の偉業だった。そのポール・バトラーとの歴史的一戦に、カメラは最も近い距離で完全密着!井上が勝負を決めた11ラウンド。直前のインターバルで何を話し、どんな想いを胸にコーナーを出たのか!?

日本人初の偉業を果たしたボクシングヒーロー井上尚弥の、新たなる伝説への一歩を見届けろ。





dTVでは、他にも過去の「PXB PHOENIX BATTLE」の試合映像(※下記参照)も配信中ですので、是非この機会に視聴してみてはいかがでしょうか。



<PXB PHOENIX BATTLE アーカイブ配信タイトル>

・「PXB PHOENIX BATTLE 79」

・「PXB PHOENIX BATTLE 81」

・「PXB PHOENIX BATTLE 84」

・「PXB PHOENIX BATTLE 85」

・「PXB PHOENIX BATTLE 87」

・「PXB PHOENIX BATTLE 89」

・「PXB PHOENIX BATTLE 91」

・「PXB PHOENIX BATTLE 93」





<参考>

「PXB(ピー・エックス・ビー)」とは━

世界4団体世界王者の井上尚弥選手が所属する、大橋ボクシングジムの大橋秀行会長(元世界王者)とともに新たなボクシングの未来を創造するプロジェクト。



「PXB PHOENIX BATTLE」 とは━

大橋ボクシングジム主催のボクシング興行。世界タイトルマッチ、東洋太平洋・日本タイトルマッチをメインカードに、より注目度が高まるマッチメイク・演出により、注目の熱戦が繰り広げられる場として、ボクシングの発展・拡大を目指す。





