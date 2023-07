[株式会社ジュン]

7月25日(火)にADAM ET ROPE’公式オンラインショップ「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売。



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)が運営する「ADAM ET ROPE’(アダム エ ロペ)」では、平成女子の憧れティーンブランド「ANGEL BLUE(エンジェルブルー)」と初めてコラボレーションを実現。









1989年に誕生し、2000年にかけて一世を風靡した「ANGEL BLUE」をADAM ET ROPE’ らしいモードな視点で解釈し、スウェットやバレエシューズなど全4型をリリースします。 スウェットはビンテージ加工を施したグレーカラーと、ナカムラくんのチャームポイント の大きな目と口を胸元に刺繍したホワイトカラーの2色展開。 シューズはADAM ET ROPE’で毎年人気のメタリックバレエシューズをANGEL BLUEの テーマカラーでもあるブルーに別注し、中敷きにはANGEL BLUEのキャラクターを施し ました。 その他にも、ADAM ET ROPE’らしいモノトーンで仕上げたポーチやトートバッグなど全 4型をADAM ET ROPE’公式オンラインショップJ’aDoRe JUN ONLINE限定で7月25日 (火)12:00より発売いたします。



ラインナップ









【ANGEL BLUE×ADAM ET ROPE’】 ナカムラくんスウェット

品番:GAM53620

価格:¥12,650(税込)

サイズ:F

カラー:ホワイト/グレー

素材:綿100%





ホワイト:ナカムラくんのチャームポイントでもある 大きな目と口を胸元に刺繍を施し、背面にはANGEL BLUEが誕生した西暦をプリントしました。

グレー:ダメージ加工のような風合いのプリントをして、 ヴィンテージライクに仕上げました。







【ANGEL BLUE×ADAM ET ROPE’】 ナカムラくんプリントトートバッグ

品番:GAX53500

価格:¥4,180(税込)

サイズ:F

カラー:サックス/ネイビー/ブラック

素材:コットン



ナカムラくんの定番ポーズからセレクトしたたADAM ET ROPE’だけのオリジナルプリント。A4も入るサイズ感です。







【ANGEL BLUE×ADAM ET ROPE’】 ナカムラくんプリントポーチ

品番:GAZ53500

価格:¥3,850(税込)

サイズ:F

カラー:キナリ/ブラック

素材:コットン



ナカムラくんのチャームポイントでもある大きな目と 口をプリントしたポーチは、モノトーンでADAM ET ROPE’らしいモードなエッセンスをプラスしました。 バッグインバッグとしても使える大きめのサイズ感で実用性も抜群です。







【ANGEL BLUE×ADAM ET ROPE’】 メタリックバレエ

品番:GAA53560

価格:¥15,400(税込)

サイズ:22.5/23/23.5/24/24.5/25

カラー:サックス

素材:(甲材部分) 合成皮革 (底部分)合成底



ADAM ET ROPE’で大人気のメタリックバレエシューズ にANGEL BLUE限定カラーを制作しました。中敷きに はANGEL BLUEのキャラクターをプリントし履いても 脱いでもかわいい1足に仕上げました。





ANGEL BLUE(エンジェルブルー)





日本を代表する子供服メーカー「ナルミヤ・インターナショナル」から1989年に誕生し たファッションブランド。ブルーの見た目が特徴のキャラクター「ナカムラくん」が人気 となり、誕生してから2000年代にかけて小学校高学年から中学生の女児に注目を集 め人気を博しました。





ADAM ET ROPE’ (アダム エ ロペ)





WEBSITE https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/

Instagram https://www.instagram.com/adametrope/?hl=ja



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-01:40)