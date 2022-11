[株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー]

冬限定 ショコラマロンフェア:2022年11月16日(水)~ 2023年1月16日(月)期間限定



株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷/代表取締役社長 角田良太)が運営する全国のキハチ カフェでは、チョコレートと栗がテーマの冬限定「ショコラマロンフェア」を開催します。

◆キハチホームページ:https://www.kihachi.jp/news/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1055.html











チョコレートが恋しくなる季節に、ショコラマロンフェア開催!



季節の食材をテーマに、パフェ、パイ、ショートケーキなど4種の異なるスイーツを提案するキハチ カフェの

スイーツフェア。冬に食べたくなる“チョコレート”を栗と掛け合わせた「ショコラマロンフェア」を開催します。





フェアの目玉として、これまでキハチ 青山本店でしか楽しめなかった「アフタヌーンティー」がご予約不要のスタイルとなり、キハチ カフェ限定の「季節のAfternoon Tea Set」として新たに登場します。季節限定や定番の味わいが楽しめるキハチ自慢のスイーツを、1名様用のティースタンドに盛り込みました。





今回の4種スイーツは、ヴァローナのチョコレートを使用したショコラクリームや渋皮栗のアイスなど様々な食材が重なり合う華やかな「ショコラマロンパフェ」、香ばしいパイ、クリーム、渋皮栗のハーモニーが絶妙な「KIHACHIのショコラマロンパイ」、栗の甘露煮とマスカルポーネクリームをモンブランクリームで包み込んだ「モンブラン」の3種類の新作スイーツと、「栗のショートケーキ バニラアイス添え」が順次登場します。



キハチ カフェ限定 アフタヌーンティー2種









NEW

■商品名:季節のAfternoon Tea Set

■価格:2,640円(税込)、KIHACHIのパイスペシャル 3,520円(税込) ※いずれもコーヒーまたは紅茶付き

■販売期間:2022年11月16日(水)~2023年1月16日(月)※14:00~数量限定(予約不要/1名様より)



季節のスイーツとKIHACHIの定番スイーツを一度に味わえるアフタヌーンティーセット。冬の期間だけ展開する新作スイーツ「KIHACHIのショコラマロンパイ」がフルサイズで楽しめる<KIHACHIのパイスペシャル>もご用意しました。キハチ カフェで、優雅なひとときをお過ごしください。



・ショコラマロンのミニパフェ

・栗のプリン・ア・ラ・モード

・ブラウニー

・クッキー2種(バニラ、黒胡麻)

・キハチトライフルロール(R)(ハーフサイズ)

・ショコラマロンのクラムパイ

・渋皮栗のアイス











<販売店舗> キハチ カフェ 日比谷シャンテ、アトレ浦和、東急百貨店たまプラーザ店、福岡三越、セントシティ、福屋八丁堀本店、名鉄百貨店本店



※キハチ カフェでは、ご予約は承っておりません。直接、店舗にてご注文いただけます。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、販売期間が変更になる場合がございます。





ショコラマロンフェア(4種スイーツ)







NEW 冬限定

■商品名:ショコラマロンパフェ

■価格:1,650円(税込)

■販売期間:2022年11月16日(水)~2023年1月16日(月)



ヴァローナの「GUANAJA 70% Cacao(グアナラ 70% カカオ)」を使用したショコラクリームに、渋皮栗のアイスと甘露煮を合わせました。アーモンドのザクッと食感、フランボワーズの酸味、色々な味わいをお楽しみください。



NEW 冬限定

■商品名:KIHACHIのショコラマロンパイ

■価格:1,540円(税込)

■販売期間:2022年11月16日(水)~2023年1月16日(月)※14:00~数量限定



コクのあるほろ苦いショコラクリームとディプロマットクリーム、渋皮栗、パイ生地をシンプルに重ねたKIHACHIの新作ショコラマロンパイ。





期間限定

■商品名:栗のショートケーキ バニラアイス添え

■価格:1,320円(税込)

■販売期間:2022年11月16日(水)~2022年12月25日(日)



しっとり焼き上げたスポンジと、マロンカスタードとマロン・シャンティの2種クリーム、栗の甘露煮をかさねた贅沢な味わいです。





NEW 冬限定

■商品名:モンブラン

■価格:1,430円(税込)

■販売期間:2022年12月26日(月)~2023年1月16日(月)



栗の甘露煮とマスカルポーネクリームを包んだモンブラン。カカオクランブル、くるみ、かぼちゃの種がマロンの風味を引き立てます。





<販売店舗> キハチ カフェ 日比谷シャンテ、アトレ浦和、東急百貨店たまプラーザ店、福岡三越、セントシティ、福屋八丁堀本店、名鉄百貨店本店

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、販売期間が変更になる場合がございます。



