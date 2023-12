[株式会社enish]

~新規グラフィックやティザームービーの公開も~



株式会社enish(本社:東京都港区、代表取締役社長:安徳孝平、以下enish)は、2023年12月5日(火)、累計ダウンロード数900万突破のスマートフォン向けドラマチック共闘オンラインRPG『De:Lithe~忘却の真王と盟約の天使~』をベースとした、モバイルゲームクオリティのブロックチェーンゲーム「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」のメインキャラクターの声優情報を初公開しました。その他、本タイトルの世界観が伝わる動画やビジュアル、そしてキャラクタービジュアルのアップデートを実施しました。













■ 「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」について





De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」は、無数の敵を殲滅しながらダンジョンの奥深くに潜入するローグライクRPGです。





超短時間で成長する達成感、多数の敵に囲まれるスリルと緊張感、なんとか切り抜けて敵の群れを殲滅する爽快さといったローグライクならではの楽しさを、性格や容姿・戦闘スタイルなど個性豊かな美少女たちとともにお楽しみください。



■ メインキャラクター五代サナの声優が「伊駒ゆりえ」さんに決定!



本体タイトルのメインキャラクター 五代サナのキャラクターボイスを演じる声優が「伊駒ゆりえ」さんに決定しました。





伊駒さんは人気テレビアニメ「【推しの子】」で星野ルビー役を務めるなど、現在人気急上昇中の注目の若手声優の一人です。





ご本人からコメントをいただきました。



伊駒ゆりえさんについては、以下をご覧ください。

・所属先 株式会社エイティワンプロデュース(https://www.81produce.co.jp/)

・伊駒ゆりえさんのSNSアカウント(https://twitter.com/igoma_y)





本タイトルでの伊駒ゆりえさんの演技にぜひご期待ください。



■ 「声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」について



メインキャラクター五代サナの声優決定を記念して、伊駒ゆりえさんの直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。





<実施期間>

2023年12月11日(月)~12月22日(金)23:59





<応募方法>

1. https://twitter.com/lastmemories_g をフォロー

2. キャンペーン対象ポストをリポスト





<キャンペーン対象ポスト>

2023年12月11日(月)に本タイトル公式アカウント(https://twitter.com/lastmemories_g)よりポスト予定です。





<注意点>

※締切は2023/12/22 23:59(UTC)となります。

※当選者はXのダイレクトメッセージの送信をもってかえさせていただきます。

※サイン色紙の発送対象国は日本国内に限ります。





■ メインストーリー外伝「Episode.0」ムービー公開準備中!





崩壊した東京の10年後を舞台に描かれる本タイトルの前日譚をメインストーリー外伝「episode.0」として、伊駒ゆりえさん演じる五代サナのボイスを含むムービーで公開予定です。





第五部隊の結成秘話と、描かれる想い、作戦途中の福音領域での主人公との出会い。本編へとつながる、彼女たちのプロローグをお楽しみください。





「episode.0」のムービー公開は2023年12月中を予定しています。ぜひご期待ください。





「Episode.0 プロジェクト始動キャンペーン」について



本タイトルの「Episode.0」プロジェクトの開始を記念して、1万円分のAmazonギフト券を抽選で3名様に、さらに、1,000円分のAmazonギフト券も20名様にプレゼントするキャンペーンを開催します。





<実施期間>

2023年12月5日(火)~12月14日(木)23:59





<応募方法>

1. https://twitter.com/lastmemories_g をフォロー

2. キャンペーン対象ポストをリポスト





<キャンペーン対象ポスト>

https://twitter.com/lastmemories_g/status/1731869871716344278





<注意点>

※締切は2023/12/14 23:59(UTC)となります。

※当選者はXのダイレクトメッセージの送信をもってかえさせていただきます。

※対象国はAmazonギフトコードのサービスが利用できる国に限ります。

※配布するAmazonギフトコードはXに登録済みの居住地に準ずる通貨に応じて発行いたします。

※日本円およびUSD以外の通貨の場合、月中平均相場TTSに基づいた為替計算を行います。





■ 新しいグラフィックやティザームービーを公開!

この度、既に公開済みのキャラクターグラフィックがアップデートされた他、新規公開となる本タイトルの世界観が伝わる背景グラフィックを公開します。





<キャラクターグラフィック>







<世界観グラフィック>







その他、ティザームービーやゲームの詳細な情報については、公式サイトをご覧ください。





https://lastmemories.io/





ぜひ「De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)」にご期待ください。





■ De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)

タイトル:De:Lithe Last Memories(ディライズ ラストメモリーズ)

ゲームアプリ公式WEBサイト:https://lastmemories.io/

ゲームアプリ公式Xアカウント:https://twitter.com/lastmemories_g

対応OS:iOS / Android / PC

利用料金:基本プレイ無料 / アイテム課金制

著作権表記:(C)GeekOut / enish,inc.





■GeekOut PTE. LTD. 会社概要

会社名:GeekOut PTE. LTD.

代表者:嶋瀬 宏





■株式会社enish(エニッシュ) http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。





所在地:東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立:2009年2月24日

代表取締役社長:安徳 孝平

事業内容:ゲームアプリの企画・開発・運営



