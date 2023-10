[株式会社セルシス]

シンプルなユーザインタフェースでエントリーユーザーでも直感的な操作が可能



セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、日本では本日10月19日(木)より発売のSamsungの「Galaxy Tab S9 FE」および「Galaxy Tab S9 FE+ 5G」にプリインストール(*1)され、グローバルで順次提供されています。Samsungは、革新的なアイデアと技術で世界を再定義し、業界をリードするモバイルブランドの1つです。



「Galaxy Tab S9 FE」および「Galaxy Tab S9 FE+ 5G」では「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」(*2)を6ヶ月間無料(初回限定)で利用できます。「CLIP STUDIO PAINT」のタブレット向けの、より直観的なユーザインタフェース「シンプルモード」と、「Galaxy Tab S9 FE」シリーズに同梱されているIP68準拠のSペンを使って、エントリーユーザーでもすぐにクリエイティブな作業を始めることができます。





▼Samsung 「Galaxy Tab S9 FE」シリーズ

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s9-fe-wifi-gray-128gb-sm-x510nzaaxjp/







・プリインストールアプリ

CLIP STUDIO PAINT for Galaxy



Galaxy Store:

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore



・6ヶ月無料特典

CLIP STUDIO PAINTの最上位グレードのEXが6ヶ月間無料で利用できます。(*3)

無料期間終了後は、月額または年額の利用プランをお申込みいただくことで引き続きご利用いただけます。



▼「Galaxy Tab S9 FE」シリーズ

「Galaxy Tab S9 FE」シリーズは、必要不可欠なエンターテインメント、表現力豊かなクリエイティビティ、シームレスな生産性を提供し、Galaxy Tab Sシリーズの多機能性をより多くのユーザーに体験していただけます。カラーバリエーションは、消費者のパーソナルスタイルにフィットするファッショナブルなグレー、ミント、ラベンダーの3色です。



▼シンプルモード

CLIP STUDIO PAINTの最新バージョンには、タブレット端末向けのシンプルモードが搭載されています。シンプルモードとは、エントリーユーザーでも直観的な操作が可能になるタブレット版のユーザインタフェース(操作画面)で、Galaxyタブレットでより快適な創作活動が可能です。



※画像内の「Galaxy S23 FE」は日本販売未定(2023年10月19日現在)



従来のユーザインタフェース(スタジオモード)と比較して、スライダーでブラシのサイズや不透明度を変更でき、ツールを切り替えながら簡単に描画することができます。初めてでもデジタル作画に親しみやすいよう、イラストを描くのに必要な基本的な機能から、3Dデッサン人形でポーズをつけたり、[囲って塗る]、[ゆがみ]ツールなどのピックアップされた便利な機能が使用できます。





新しいシンプルモードと、従来のスタジオモードはいつでも切り替えて利用することができます。





CLIP STUDIO PAINTは、3,000万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。(*4)Windows、macOS、iPad、iPhone、Android、Chromebookといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/



*1 国や地域によってプリインストールの対応状況や、利用条件が異なる場合があります。対応する言語は、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、スペイン語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、タイ語、インドネシア語、ブラジルポルトガル語です。テキスト入力については、アラビア語、ヘブライ語、ウルドゥー語は未対応です。

*2 「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」はGalaxy Store専用の製品名です。

対応する端末 https://support.clip-studio.com/ja-jp/faq/articles/20200132

*3 CLIP STUDIO PAINT for Galaxyで6ヶ月無料特典を初めて使う方が対象です。

*4 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます。





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

X: https://twitter.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



