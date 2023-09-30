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【iPhone15/15Pro/15Plus/15ProMax ケース・フィルムランキング】発売から1週間、いま人気のおすすめアイテム

［株式会社ユニケース］

～最新の人気アイテムをご紹介！！～

国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル　クリストファー）は、同社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE」における、iPhone15/15Pro/15Plus/15ProMax発表後1週間のケース・フィルムランキングを発表しました。




いつもUNiCASEをご利用頂きありがとうございます。
iPhone15シリーズが発売され1週間が経ちました。
iPhone15、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone15 Plus対応ケース・フィルムの人気TOP5を端末ごとにご紹介します。

おしゃれなスマホショルダーやキャラクターモチーフのクリアケース、人気ブランドの大人可愛いカラーのスマホケース、メンズにおすすめの手帳型ケース、MagSafe対応の耐衝撃ケース、定番のゼロハリバートンなど様々なラインナップが揃いました。

また、iPhone15のディスプレイやレンズを保護するフィルム・ガラスのランキングをご紹介します。同じタイプのiPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone15 Plus対応フィルムもありますので合わせてご覧ください。

9/22発売のiPhone15/15 Proを手に入れた方も、これから購入を検討される方も、iPhoneケース・フィルム選びの参考にぜひご覧ください。

☆セールスランキングページはこちら　→　https://unicase.jp/article/6200_271448.html

┃iPhone15 ケース TOP5

≪1位≫ 【iPhone15/14/13 ケース】Cross Body Case Duo (prism gold)
MAELYS LOUNA
価格 ：￥6,990（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/96431.html


≪2位≫ 【iPhone15/14/13 ケース】ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case (Matte Silver)
ZERO HALLIBURTON
価格：￥9,900（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/96449.html

≪3位≫ 【iPhone15/14/13 ケース】ミッフィー IIII fit Clear (フェイス総柄)
グルマンディーズ
価格：￥3,278（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/98434.html

≪4位≫ 【iPhone15 ケース】ガラスフリップケース (ディズニーマリー)
PGA
価格：￥3,980（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/97997.html

≪5位≫ 【iPhone15 ケース】サイドメッキケース (ブルー)
Bellezza Calma
価格：￥2,420（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/99035.html

iPhone15 ケース人気ランキングはこちら　⇒　
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1

┃iPhone15 Pro ケース TOP5

≪1位≫ 【iPhone15 Pro ケース】ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case (Matte Silver)
ZERO HALLIBURTON
価格：￥9,900（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/96452.html


≪2位≫ 【iPhone15 Pro ケース】ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Case (Matte Silver)
ZERO HALLIBURTON
価格：￥7,150（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/96446.html

≪3位≫ 【iPhone15 Pro ケース】BALLON (グリーン)
DEMIU
価格：￥13,750（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/98380.html

≪4位≫ 【iPhone15 Pro ケース】Protective Hardshell Case for MagSafe (Hollyhock Cream/Blush/Translucent White/Glitter Flower Centers/Black Logo)
kate spade new York
価格：￥5,830（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/99112.html

≪5位≫ 【iPhone15 Pro ケース】Wrap Case Pocket with Strap (Brown)
MICHAEL KORS
価格：￥15,400（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/99077.html

iPhone15 Pro ケース人気ランキングはこちら　⇒https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/case/?input_order=1

┃iPhone15 Pro Max ケース TOP5

≪1位≫ 【iPhone15 Pro Max ケース】“G-FOLIO” イタリアンジェニュインレザー フォリオケース (ネイビー)
GRAMAS
価格：￥13,000（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/98283.html


≪2位≫ 【iPhone15 Pro Max ケース】Atomic Slim with MagSafe (Prism)
GHOSTEK PRODUCTS
価格：￥6,930（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/96643.html

≪3位≫ 【iPhone15 Pro Max ケース】[GLASSICA] 背面ガラスケース (クリア)
Simplism
価格：￥2,280（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/98174.html

≪4位≫ 【iPhone15 Pro Max ケース】ガラスフリップケース (ミッキーマウス)
PGA
価格：￥3,980（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/98008.html

≪5位≫ 【iPhone15 Pro Max ケース】MagSafe対応 抗菌 リサイクル材料 Karat (Touch of Pearl)
Case-Mate
価格：￥6,380（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/97032.html

iPhone15 Pro Max ケース人気ランキングはこちら　⇒　
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/case/?input_order=1

┃iPhone15 Plus ケース TOP5

≪1位≫ 【iPhone15 Plus ケース】BALLON (ブラック)
DEMIU
価格：￥13,750（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/98378.html


≪2位≫ 【iPhone15 Plus ケース】Nautical Slim with MagSafe (Clear)
GHOSTEK PRODUCTS
価格：￥6,980（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/96649.html

≪3位≫ 【iPhone15 Plus ケース】Slim Wrap Case Stand ＆ Ring Ribbon (Sakura Pink)
LANVIN en Bleu
価格：￥6,280（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/99055.html

≪4位≫ 【iPhone15 Plus ケース】Protective Hardshell Case for MagSafe (Hollyhock Cream/Blush/Translucent White/Glitter Flower Centers/Black Logo)
kate spade new York
価格：￥5,830（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/99132.html

≪5位≫ 【iPhone15 Plus ケース】ガラスフリップケース (ベージュ)
PGA
価格：￥3,280（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/97792.html

iPhone15 Plus ケース人気ランキングはこちら　⇒　
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/case/?input_order=1

┃iPhone15 フィルム TOP5

≪1位≫ 【iPhone15/15 Pro/14 Pro フィルム】ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
Simplism
価格：￥2,280（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/film/98105.html


≪2位≫ 【iPhone15/15 Plus フィルム】[PicPro] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラスSimplism
価格：￥1,980（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/film/98122.html

≪3位≫ 【iPhone15 フィルム】耐衝撃ガラス 超薄 0.15mm
CRYSTAL ARMOR
価格：￥3,480（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/film/98920.html

≪4位≫ 【iPhone15/15 Pro フィルム】ガイドフレーム付 液晶保護ガラス (スーパークリア)
PGA
価格：￥1,480（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/film/97915.html

≪5位≫ 【iPhone15 フィルム】耐衝撃ガラス 0.33mm (Fusso同梱)
CRYSTAL ARMOR
価格：￥2,980（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/film/98932.html

iPhone15保護フィルム人気ランキングはこちら　⇒
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/film/?input_order=1
iPhone 15 Pro保護フィルム人気ランキングはこちら　⇒
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iPhone 15 Pro Max保護フィルム人気ランキングはこちら　⇒
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/film/?input_order=1
iPhone 15 Plus保護フィルム人気ランキングはこちら　⇒
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/film/?input_order=1

┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。

iPhone15ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1

iPhone15フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/film/?input_order=1

iPhone15 Proケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/case/?input_order=1

iPhone15 Proフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/film/?input_order=1

iPhone15 Plusケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/case/?input_order=1

iPhone15 Plusフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/film/?input_order=1

iPhone15 Pro Maxケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhone15 Pro Maxフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/film/?input_order=1

iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1

iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1

iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1

iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1

iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1

iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1

iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1

iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneSE(第2世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE%28%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3%29/case/?input_order=1

iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1

スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list

スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1

┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。

◇「UNiCASE」オンラインストア　⇒　https://unicase.jp
◇「UNiCASE」店舗一覧　⇒　https://unicase.jp//info/store_list.html

┃UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
Twitter：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
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┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.

┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：


※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です

┃株式会社ユニケース　概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：キャンベル クリストファー
本社所在地：〒150-0033　東京都渋谷区猿楽町17-10　代官山アートビレッジ　2F
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業

【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース　　担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp


企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-17:40）

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