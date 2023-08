[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~Amazon限定で2023年8月10日(木)より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、薄型・軽量デザインで持ち運びが可能なゲーミングノートPCとして日本国内で大人気を誇る「Thin GF63」シリーズより、「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU」を搭載してゲーミングパフォーマンスが大幅に向上した「Thin-GF63-12VE-2102JP」をAmazon限定で2023年8月10日(木)より発売いたします。







【Thin-GF63-12VE-2102JPの主な特徴】

●15.6インチ大画面と「第12世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー」を搭載したパワフルモデル

「Thin-GF63-12VE-2102JP」は、様々なジャンルのPCゲームをフルHD解像度で快適に楽しむために必要とされる性能と機能を薄型・軽量の本体に凝縮したゲーミングノートPCです。





ゲーミングノートPCの最重要ポイントとなるGPUに「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU」を搭載し、フルHD解像度・高画質・高フレームレートでゲームをプレイできるグラフィックス処理性能を提供します。加えて、CPUにはマルチタスク処理に強くコストパフォーマンスに優れた「Core(TM) i5-12450H」を採用し、ゲーム向けだけでなくメールやインターネットサーフィンなどプライベート用途でも高速・快適動作を実現します。





ディスプレイには一般的なPCモニターよりも2.4倍高速駆動で滑らかで残像感の少ない映像表示を提供する「滑らか表示ディスプレイ(144Hz)」を搭載し、FPSやバトルロイヤルゲームをより有利にプレイしたいゲーマーにおすすめとなります。



ノートPC本体は薄さ21.7mm・軽さ1.86kgの薄型・軽量デザインとなっており、室内の移動やバックパックへ収納して外出先へ気軽に持ち運ぶことができます。







・Thin GF63 12V シリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Laptop/Thin-GF63-12VX



■■■■■■■■■■■■■■■■■

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-15:17)