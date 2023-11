[CCCメディアハウス]

【Special Report】まだ間に合う 新NISA 投資入門





インフレが迫り、貯蓄だけでもう資産は守れない

「投資新時代」のサバイバル術



投資|新NISAの知っておきたい利点と注意点

解説|「投資新時代」がやってきた

海外投資|実は初心者にこそ米国株が魅力的な理由

長期投資|結局「何もしない」投資が一番

インタビュー|プロが説く「老後とお金」の最適解



【Features】





アルトマンの不可解な真実

テクノロジー|「オープンAIのお家騒動で生成AI開発をめぐる思想対立が浮き彫りに



【Periscope】





ARGENTINA|ポピュリスト次期大統領が弾圧者になる日

CHINA|中国で子供の肺炎患者急増の不気味

FINLAND|ロシアの移民攻撃にフィンランドが国境閉鎖

GO FIGURE|台湾人の7割はアメリカを信用せず



【Commentary】





教育|「 AIがあれば英語は不要」のウソ──河東哲夫

視点|「 大谷の犬」に隠された深い意味──グレン・カール

中東|倒錯した世界の反イスラエルデモ──飯山陽



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

戦狼外交、ときどきパンダ外交──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer|経済ニュース超解説

「あえて働かない」人たちの事情──加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

自閉症の息子をどう説明したらいい?



Petit's Punch|かしまし世界時評

台湾へ「選挙漫遊」に行く理由──プチ鹿島



【World Affairs】





ガザ戦争|強面ネタニヤフが休戦を受け入れた理由

SNS|アルカイダの手紙がいまバズったのは

安全保障|北の挑発に中国は目をつぶる



【Life/Style】





Movies|新『エクソシスト』がもたらす誤解と危険

Music|こんな映像はビートルズへの冒瀆だ

Misinformation|Xの認証アカが偽ニュースの発火点

Space|土星の環が「消える」って本当なの?

My Turn|「呪われた海域」のミステリーに挑む



ほか。





★最新号データ

ニューズウィーク日本版2023年12月5日号 「まだ間に合う 新NISA 投資入門」

2023年11月28日(火)発売

紙版 定価:510円(税込)|デジタル版 定価:420円(税込)



