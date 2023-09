[The Orchard Japan]

ニュー・アルバム『Action Adventure』は10月27日リリース







photo by Koury Angelo



先駆的プロデューサー、DJ、そして作曲家でもあるDJ Shadowが、来たる10月27日にMass Appeal/Liquid Amberからリリースとなるニュー・アルバム『Action Adventure』からの先行シングル「You Played Me」を公開した。8作目となるこのアルバムは、フィーチャリングゲストを一切含まず、主にインストゥルメンタルトラックとなる14曲で構成。それは音楽史のごみ箱から忘れ去られた宝石を救い出すか、もしくは最先端から新鮮なサウンドを吹き出すかを常に探し求め、探求心を持つ耳によって定義される影響力ある作品群に、息をのむような新要素を加えたも作品となっている。



新曲「You Played Me」は、eBayのオークションに出品された1980年代の米ボルチモア/ワシントンDC地域のラジオミックスステーションから録音された200本のテープから一部インスピレーションを受けており、そこにはダンスミュージック、R&B、初期のヒップホップなどが独特のブレンドで収録されていた。そこでDJ Shadowは、クラシックな1980年代R&Bに特有のパチパチ音がするパーカッションと、ボコボコとしたシンセサイザーを加えたビートを作成。それはまるで失われた男女R&Bデュオ、Rene and Angela(レネ&アンジェラ)のヒット曲のようでもあった。



「私はそのインストゥルメンタルをコンピューターでループして延々と再生した。」と彼は説明する。そして、まだ処理がされていなかった自身のコレクションのレコードに針を落とし始めたという。それは、針を落としてボーカルを見つけ出すという実験で、そのレコードからはっきりとしたボーカルを探すことを意味する。彼は言う、「'84年、'85年ごろの実にマイナーなR&Bの12インチのアカペラに針を落とし、『これは使える』と思ったんだ。」それを歌うフィーチャリングゲストを数週間探し続けた後、必要なものはすでに彼の手元にあることに気付いたという。そのアカペラが正解だったということ。「これは自分が作る音楽のお気に入りの側面で、それは偶然の産物。隣には機能しないままの1000枚のレコードがある。そこで正しい瞬間に正しいレコードが置かれたことによって、アルバムの方向性が変えられる。これは今まで作った曲のお気に入りの一つ。」





You Played Me (Official Video)





「You Played Me」のミュージックビデオはThe Reggies(Dillon Francis、Young Gravy、Alunaなど)によって監督され、アメリカの中西部ミズーリ州にある、今もなおカセットテープを製造し続けている工場のNational Audio Companyで撮影。





ニュー・アルバム『Action Adventure』は2022年1月1日に制作を開始し、DJ Shadowは以前にも増して深く作曲に取り組んだという。クラシックなトレーニングは受けていないが、自問自答をしながら「ここではどのコード進行が最も自然で、どれが最も予測不可能なのか?」など、彼にとって正しいと感じる内的なロジックに従って作業を進めた。彼のルールはシンプル:妥協はしないこと。





DJ Shadow プロフィール

DJ シャドウは30年以上にわたって音楽を発表し続けている。 1996年リリースの画期的なデビュー作『Endtroducing......』は、90年代に発表された最も優れたアルバムのひとつとされ、今もなお、新世代のアーティストに影響を与え続けている。2016年のアルバム『The Mountain Will Fall』収録の「Nobody Speakでは」ラッパーのキラー・マイク(Killer Mike)とエル・ピー(El-P)からなる2人組ヒップホップ・グループRun The Jewels(ラン・ザ・ジュエルズ)をフィーチャリング。やがてゴールドに輝いた「Nobody Speak feat. Run The Jewels」はSpotifyで1億回近くストリーミングされ、無数の映画やテレビのサウンドトラックとして人々の意識に浸透し続けている。2019年リリースのアルバム2枚組LP『Our Pathetic Age』では、米人気番組ジミー・キンメル・ライブで収録曲「Rocket Fuel」のパフォーマンスで共演したデ・ラ・ソウルや、Nas、ラン・ザ・ジュエルズ、プシャ・T、インスペクタ・デック、ゴーストフェイス・キラーなど豪華ゲストが参加。 2枚組のうち1枚目は全曲インストゥルメンタルのオリジナル曲で、本作『Action Adventure』を予感させるものとなった。



・リリース情報

DJ SHADOW(DJ シャドウ)

ニュー・シングル「You Played Me」配信中

配信リンク:https://djshadow.lnk.to/youplayedme





DJ SHADOW(DJ シャドウ)

アルバム『Action Adventure』

10月27日輸入盤 / 配信にてリリース予定

Label: Mass Appeal/Liquid Amber

配信リンク:https://djshadow.lnk.to/actionadventure



トラックリスト

1. Ozone Scraper

2. All My

3. Time and Space

4. Craig, Ingels, & Wrightson

5. Witches Vs. Warlocks

6. A Narrow Escape

7. You Played Me

8. Free For All

9. The Prophecy

10. Friend Or Foe

11. Fleeting Youth (An Audible Life)

12. Reflecting Pool

13. Forever Changed

14. She’s Evolving



ミュージック・ビデオ

「You Played Me」 https://www.youtube.com/watch?v=wTdeebyJ1MQ

「Ozone Scraper」 https://www.youtube.com/watch?v=serlaBxtHSQ



For more on DJ Shadow

Official Site: https://djshadow.com/

YouTube: https://www.youtube.com/djshadow

Facebook: https://www.facebook.com/djshadow

Instagram: https://www.instagram.com/djshadow/

X (Twitter): https://twitter.com/djshadow

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-14:16)