［東急］

～東急線沿線のキャッシュレス化に向け、今後も順次設置を進めます～



当社は、駅を利用されるお客さまの利便性向上・キャッシュレス化の推進を目指し、東急線８駅（渋谷、自由が丘、宮前平、鷺沼、あざみ野、江田、市が尾、青葉台）において、１１月２４日からマルチ決済端末搭載のコインロッカー（以下、本コインロッカー）を使用開始します。駅施設への本コインロッカー設置は、首都圏の鉄道施設初の取り組みです。





経済産業省では、２０２５年度までキャッシュレス決済比率を４割、将来的には世界最高水準の８０％まで上昇させることを目標に掲げています。２０２１年度実績ではすでにキャッシュレス決済比率３２．５％と日本国内においてもキャッシュレス化が進んでいる状況です。（※１）これまで、東急線の駅施設内に設置しているコインロッカーの決済方法は、現金または交通系ＩＣのみ対応していましたが、本コインロッカーを設置することで、外国人観光客をはじめ、より多くの方々が利用しやすい設備に更新していきます。



本コインロッカーは、株式会社アルファロッカーシステムのターミナルコインロッカー「ＡＩＳシリーズ」に株式会社エム・ピー・ソリューションが提供する新型マルチ決済端末「ＩＭ１０」を取り付けるものです。利用可能な決済方法は「電子マネー（交通系ＩＣ・ＷＡＯＮ・ｎａｎａｃｏ・楽天Ｅｄｙ・ｉＤ・ＱＵＩＣＰａｙ）」「非接触ＩＣクレジット（ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ・ＪＣＢ・ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＸＰＲＥＳＳ・Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ・ＤＩＳＣＯＶＥＲ）」「二次元コード（ｄ払い・ＰａｙＰａｙ・楽天Ｐａｙ・ａｕＰＡＹ・Ａｌｉｐａｙ）」です。



２０２２年度中には今回対象となる東急線の８駅以外に、新綱島駅（２０２３年３月開業予定）・奥沢駅への導入を予定しており、来年度以降も順次設置を進めていきます。



※1 経済産業省，２０２２，「２０２１年のキャッシュレス決済比率を算出しました」，（２０２２年１１月３日取得 https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220601002/20220601002.html）











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※交通系ICカードとは 「Kitaca（キタカ）」 「Suica（スイカ）」 「PASMO（パスモ）」 「TOICA（トイカ）」 「manaca(マナカ)」 「ICOCA（イコカ）」 「SUGOCA（スゴカ）」 「nimoca（ニモカ）」 「はやかけん」の総称です。

※「Kitaca（キタカ）」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。

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※「PASMO（パスモ）」は、株式会社パスモの登録商標・電子マネー決済サービスです。

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※「Alipay（アリペイ）」はアントグループの登録商標・２次元コード（QRコード）決済サービスです。

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※「JCB（ジェーシービー）」は株式会社ジェーシービーの登録商標・非接触型ICクレジットカード決済サービスです。

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※「DiscoverおよびDiners Club International」はDiscover Financial Services,Incの登録商標・非接触型ICクレジットカード決済サービスです。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・JIS、ISO規格です。





以 上



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