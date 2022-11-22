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首都圏の鉄道施設初！マルチ決済端末搭載のコインロッカーを東横…

首都圏の鉄道施設初！マルチ決済端末搭載のコインロッカーを東横線渋谷駅含む東急線８駅に導入します

［東急］

～東急線沿線のキャッシュレス化に向け、今後も順次設置を進めます～

当社は、駅を利用されるお客さまの利便性向上・キャッシュレス化の推進を目指し、東急線８駅（渋谷、自由が丘、宮前平、鷺沼、あざみ野、江田、市が尾、青葉台）において、１１月２４日からマルチ決済端末搭載のコインロッカー（以下、本コインロッカー）を使用開始します。駅施設への本コインロッカー設置は、首都圏の鉄道施設初の取り組みです。


経済産業省では、２０２５年度までキャッシュレス決済比率を４割、将来的には世界最高水準の８０％まで上昇させることを目標に掲げています。２０２１年度実績ではすでにキャッシュレス決済比率３２．５％と日本国内においてもキャッシュレス化が進んでいる状況です。（※１）これまで、東急線の駅施設内に設置しているコインロッカーの決済方法は、現金または交通系ＩＣのみ対応していましたが、本コインロッカーを設置することで、外国人観光客をはじめ、より多くの方々が利用しやすい設備に更新していきます。

本コインロッカーは、株式会社アルファロッカーシステムのターミナルコインロッカー「ＡＩＳシリーズ」に株式会社エム・ピー・ソリューションが提供する新型マルチ決済端末「ＩＭ１０」を取り付けるものです。利用可能な決済方法は「電子マネー（交通系ＩＣ・ＷＡＯＮ・ｎａｎａｃｏ・楽天Ｅｄｙ・ｉＤ・ＱＵＩＣＰａｙ）」「非接触ＩＣクレジット（ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ・ＪＣＢ・ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＸＰＲＥＳＳ・Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ・ＤＩＳＣＯＶＥＲ）」「二次元コード（ｄ払い・ＰａｙＰａｙ・楽天Ｐａｙ・ａｕＰＡＹ・Ａｌｉｐａｙ）」です。

２０２２年度中には今回対象となる東急線の８駅以外に、新綱島駅（２０２３年３月開業予定）・奥沢駅への導入を予定しており、来年度以降も順次設置を進めていきます。

※1 経済産業省，２０２２，「２０２１年のキャッシュレス決済比率を算出しました」，（２０２２年１１月３日取得　https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220601002/20220601002.html





下記の他社登録商標・商標をはじめ、当ニュースリリースに記載されている会社名、キャッシュレス決済サービス名、電子マネー決済ブランド名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「(R)」は明記しておりません。

※「WAON（ワオン）」は、イオン株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「nanaco（ナナコ）」は、株式会社セブン・カードサービスの登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネー決済サービスです。
※「iD（アイディ）」は、株式会社NTTドコモの登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「QUICPay（クイックペイ）」は、株式会社ジェーシービーの登録商標・電子マネー決済サービスです。
※交通系ICカードとは 「Kitaca（キタカ）」 「Suica（スイカ）」 「PASMO（パスモ）」 「TOICA（トイカ）」 「manaca(マナカ)」 「ICOCA（イコカ）」 「SUGOCA（スゴカ）」 「nimoca（ニモカ）」 「はやかけん」の総称です。
※「Kitaca（キタカ）」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「Suica（スイカ）」及び「Suica電子マネー」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「PASMO（パスモ）」は、株式会社パスモの登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「TOICA（トイカ）」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「manaca（マナカ）」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「ICOCA（イコカ）」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「SUGOCA（スゴカ）」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「nimoca（ニモカ）」は、西日本鉄道株式会社の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標・電子マネー決済サービスです。
※「d払い」は株式会社NTTドコモの登録商標・２次元コード（QRコード）決済サービスです。
※「PayPay（ペイペイ）」はZホールディングス株式会社の登録商標・２次元コード（QRコード）決済サービスです。
※「楽天ペイ」は楽天株式会社の登録商標・２次元コード（QRコード）決済サービスです。
※「au PAY（エーユーペイ）はKDDI株式会社の登録商標・２次元コード（QRコード）決済サービスです。
※「Alipay（アリペイ）」はアントグループの登録商標・２次元コード（QRコード）決済サービスです。
※「VISA（ビザ）」はビザ・インタ―ナショナル・サ―ビス・アソシエイションの登録商標・非接触型ICクレジットカード決済サービスです。
※「Mastercard (R)（マスターカード）」はMastercard International Incorporatedの登録商標であり、２つの連なる円のデザインは同社の商標です。
※「JCB（ジェーシービー）」は株式会社ジェーシービーの登録商標・非接触型ICクレジットカード決済サービスです。
※「AMERICAN EXPRESS (R)（アメリカンエキスプレス）」はアメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Inc.の登録商標・非接触型ICクレジットカード決済サービスです。
※「DiscoverおよびDiners Club International」はDiscover Financial Services,Incの登録商標・非接触型ICクレジットカード決済サービスです。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標・JIS、ISO規格です。


以　　　　上

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/22-18:16）

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