[株式会社ジュン]

株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)が展開する「ROPE' PICNIC(ロペピクニック)」は、「TOM and JERRY(トム アンド ジェリー)」のスペシャルなアイテムを発売いたします。







夏のお出かけがもっと楽しくなる、TOM and JERRYの賑やかなプリントがポイントのビンテージライクなトートバッグや、キュートで大胆なフェイスプリントのキッズウエアなど全6品番展開。

J’aDoRe JUN ONLINE限定で先行予約を受付中。2023年8月3日(木)より発売予定です。



スペシャルサイト:https://www.junonline.jp/news/223105



発売経緯





TOM and JERRYのユーモアやアクションの魅力と、ロペピクニックが目指す、暮らしの全てをピクニックのように楽しく!というブランドパーパスが共通していることから、今回の発売が実現しました。キュートなキャラクターとのかわいいアイテムが、家族、友人や愛犬との楽しい時間を提案します。

アイテム一覧







賑やかなプリントデザインのトートバッグは洗いをかけたビンテージ感がポイント。

夏のカジュアルな着こなしのアクセントになります。



ROPE' PICNIC PASSAGE【TOM and JERRY】ビンテージプリントトートバッグ

価格 ¥4,389(税込)

カラー ブラック/サックスブルー

サイズ FREE

商品URL https://www.junonline.jp/products/d/GIX83010





フロントにキャラクターマークをあしらったキャップは、夏のレジャーやアウトドアなどアクティブシーンにもぴったり♪

キッズとのリンクコーデもおすすめです。



ROPE' PICNIC PASSAGE【TOM and JERRY】ピグメントキャップ

価格 ¥3,850(税込)

カラー ブラック/グレー/サックスブルー

サイズ FREE

商品URL https://www.junonline.jp/products/d/GIU83010





ROPE' PICNIC KIDS【TOM and JERRY】KIDSピグメントキャップ

価格 ¥3,850(税込)

カラー ブラック/サックスブルー

サイズ FREE

商品URL https://www.junonline.jp/products/d/GRU83000





柔らかなミニ裏毛のキッズ用ハーフスリーブトップスは、ユニセックスで着られるポップなカラー展開。

TOMとJERRYのフェイスプリントがポイントです。



ROPE' PICNIC KIDS【TOM and JERRY】KIDSミニ裏毛ハーフスリーブトップス

価格 ¥4,389(税込)

カラー グリーン/ピンク

サイズ 110/120/130/140/150

商品URL https://www.junonline.jp/products/d/GRM83000





Tシャツやスウェットと合わせてカジュアルに着られるキッズ用ジャンパースカート。

JERRYが犬のTYKEに寝そべるプリントがキュート!



ROPE' PICNIC KIDS【TOM and JERRY】KIDSデニムジャンパースカート

価格 ¥6,589(税込)

カラー ブラック/サックスブルー

サイズ 110/120/130/140

商品URL https://www.junonline.jp/products/d/GRE83000





TOMとJERRYのフェイスデザインが大胆な、キッズ用ボディバッグ。

遊び心溢れる、ふわふわのしっぽのチャームがポイントです。



ROPE' PICNIC KIDS【TOM and JERRY】KIDSボディバッグ

価格 ¥4,389(税込)

カラー グレー/ブラウン

サイズ FREE

商品URL https://www.junonline.jp/products/d/GRX83010



TOM and JERRYについて





誰もが知ってるキャラクター「トムとジェリー」。

ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディアニメ。

取り扱い店舗





ロペピクニック リアル店舗

https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

オンラインストア

https://www.junonline.jp/rope-picnic/



現在J’aDoRe JUN ONLINE限定で先行予約を受付中。2023年8月3日(木)より発売予定です。

キッズウエアは取り扱い店舗が限られますので、お近くの店舗にお問い合わせください。

ロペピクニック インフォメーション





本商品は、ワーナーブラザースジャパン合同会社との契約により、

株式会社foundationが企画・製造し、株式会社ジュンが販売するものです。



