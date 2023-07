[株式会社ジュン]

株式会社ジュン ( 本社 : 東京都港区 / 代表取締役社長 : 佐々木進 ) が展開する「SALON adam et rope'(サロン アダム エ ロペ)」は、「L.L.Bean(エルエルビーン)」の定番アイテム、グローサリー・トートの別注カラーを、8月中旬に発売します。現在、J'aDoRe JUN ONLINEにて先行予約を受け付けております。









毎年ご好評をいただいている L.L.Bean × SALON adam et rope' のグローサリー・トート。アメリカの老舗アウトドアブランドL.L.Beanは、プロダクトのアウトドアシーンでの使用を想定し、ハイクオリティなものづくりに取り組み、製品の質や丈夫さを追求し続けています。上質で長くご愛用いただけるアイテムを取り扱うブランドとして、継続的にコラボレーションを行ってまいりました。



今回の別注では、SALON adam et rope' の2023-24AW シーズンテーマ"After Dawn”(夜明けの後に)をイメージし、薄暗い空が少しずつ明るさを増し、輝いていく様子を5種類のニュアンスカラーで表現しました。ユニセックスで使用できるカラー展開で、マルシェバッグとしてはもちろん、レジャーやママバッグ、通勤や通学など、様々なシーンでオールマイティーに活躍します。



Grocery Tote(グローサリー・ トート)







品番 :SBX63060

価格 :¥6,050 (税込み)

サイズ:フリー

カラー:左から、ダスティピンク ・ デイブレイク ベージュ・アフタードーンパープル ・ フレッシュ

ピンク (J'aDoRe JUN ONLINE 限定カラー) ・ サンライズオレンジ



お取り扱い先:

SALON adam et rope' 全国直営店舗 https://salon.adametrope.com/salon/

J'aDoRe JUN ONLINE https://www.junonline.jp/salon-adam-et-rope/



特設サイト:

https://www.junonline.jp/news/160468



商品ページ:

https://www.junonline.jp/salon-adam-et-rope/product/bag/tote-bag/SBX63060



L.L.Bean(エルエルビーン)について





L.L.Bean(エルエルビーン)は、米国メイン州にて1912年創業の、品質にこだわる世界中のお客様から選ばれてきたアウトドア・ブランド。キャンプ、ハイキング、スポーツに適した機能性ウエア、着心地良いカジュアルウエア、シューズ、リュックなど豊富に販売しています。



SALON adam et rope'(サロン アダム エ ロペ)について





心の温度を1℃上げてくれるようなセンスがいいモノと出会える社交場-SALON-に。暮らしとは、アート、食事、ファッション、インテリア、カルチャー…そういった全ての要素がリンクしながら作られているもの。さまざまな角度から洗練された暮らしを提案するライフスタイルブランドです。



SALON adam et rope' ブランドサイト:https://salon.adametrope.com/

Instagram:https://www.instagram.com/salonadametrope/

Facebook:https://www.facebook.com/salonadametrope/



