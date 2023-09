[The Orchard Japan]

photo by Wrenne Evans



英国が誇るインディロックバンド、The Vaccines(ザ・ヴァクシーンズ)がニューアルバム『Pick-Up Full Of Pink Carnations』を、2024年1月12日にThirty Tigersからリリースする。プロデューサーは、ホールジーやフィービー・ブリジャーズなどを手掛けるアンドリュー・ウェルズ。通算6作目のアルバムは、彼らが最も得意とする、ニューウェイヴのフィルターを通した60年代風のクラシカルなギターポップ作品。多幸感とメランコリックなムードが同居する。アルバムのリリースを発表すると共に、バンドはひと足先にニューシングル「Heartbreak Kid」を公表。すぐさまヴァクシーンズの代表曲となりそうなこのナンバーは、今年初めにロンドンで開催されたシークレットギグでも披露された。



新曲「Heartbreak Kid」について、フロントマンのジャスティン・ヤングはこう語る。

「世の中には2種類の人がいますーー失恋したことのある人たちと、まだ失恋したことのない人たち。この曲は、世界の人々に思い出してほしいという呼びかけです。多くの人たちがあまりにも頻繁にみんなの心がバラバラだと感じているわけですが、たとえ世界が終わりそうだと思っても、自分の感情に正面から向き合うことで、生きているとより実感できます。喪失と発見をつなぐ混雑したハイウェイで、あなたに寄り添う一曲となってくれるはずです」



ニューアルバム『Pick-Up Full Of Pink Carnations』には、フックとメロディ、そしてポップセンスがギッシリ満載された10曲の新曲が収録されている。失望させられる現実の人生について描きながらも、楽しさに溢れている。

「喪失についてのアルバムです。必ずしも悲嘆に暮れているわけではないけれど、何とか理解して、喪失と折り合いを付けようとしています」と、ヤングは説明する。



アルバムのタイトルは、間違って記憶していたドン・マクリーンの「American Pie」の歌詞に由来する。ヤングにとって、まさしく純真さとアメリカンドリームの終焉を想起させるもの。ロサンゼルスに移住して以来、彼は期待や夢が現実とは上手く一致することなく、幻想だったと思い知らされた。その喪失感との折り合いの付け方が、アルバム『Pick-Up Full Of Pink Carnations』のテーマだが、同時にかつて愛した人々や場所への感謝にも満ちている。



The Vaccines(ザ・ヴァクシーンズ)プロフィール

2010年にウェストロンドンで結成されたザ・ヴァクシーンズ。ブリティッシュ・ギター・ミュージックのトーチを受け継ぐ彼らは、これまでに発表してきた5枚のアルバムが、全てUKアルバムチャートでトップ5入りを果たしている。2011年に発表のデビューアルバム『What Did You Expect From The Vaccines?』はプラチナディスクに認定され、同年最も売れたデビューアルバムに輝いた。続く2012年発表の2ndアルバム『Come Of Age』では、見事全英1位を獲得。激しいライブで知られる彼らは、グラストンベリーやロラパルーザ、コーチェラなどのメインステージに立ち、ザ・ローリング・ストーンズやアークティック・モンキーズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ミューズらとツアーを行ってきた。広く高評価を得てきた彼らは、NME誌から「今なお最高の状態で、アイデアと発明、そして最も大切なこと……素晴らしい曲を書く才能に溢れている」と絶賛され、Paste Magazineからは「最近では彼ら以上に刺激的なロックバンドは見当たらない。そして彼らはますます良くなるばかり」と褒められた。



ザ・ヴァクシーンズは、ジャスティン・ヤング(リードボーカル、ギター)、アーニー・アーナソン(ベース、ボーカル)、ティモシー・ランハム(ギター、キーボード、ボーカル)、ヨアン・イントンティ(ドラム)から成る4人組。



ニューアルバム『Pick-Up Full Of Pink Carnations』は、プロデュースを務めたアンドリュー・ウェルズのロサンゼルスのホームスタジオで録音され、デイヴ・フリッドマン(テーム・インパラ、ザ・フレーミング・リップス)がミックスを担当した。



リリース情報

The Vaccines(ザ・ヴァクシーンズ)

ニューシングル「Heartbreak Kid」配信中

配信リンク:https://orcd.co/heartbreakkid



ニューアルバム『Pick-Up Full Of Pink Carnations』

2024年1月12日リリース

配信リンク:https://orcd.co/pickupfullofpinkcarnations



トラックリスト

1. Sometimes, I Swear

2. Heartbreak Kid

3. Lunar Eclipse

4. Discount De Kooning (Last One Standing)

5. Primitive Man

6. Sunkissed

7. Another Nightmare

8. Love To Walk Away

9. The Dreamer

10. Anonymous in Los Feliz



The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



