[エイベックス通信放送株式会社]

映像配信サービス「dTV(R)」は、福山雅治の年末恒例“冬の大感謝祭”ライブ映像作品5タイトルを本日2022年12月21日(水)より一挙独占配信開始いたします。







1990年にシンガーソングライターとしてデビュー以降、音楽活動、俳優、写真家、ラジオパーソナリティなど幅広い分野で活躍している福山雅治。『桜坂』や『家族になろうよ』など愛が詰まった温かい楽曲をはじめ、数々のロングセールスを記録するヒット曲を世に送り出し、老若男女問わず今もなお時代を超えて多くの人に支持され続けている。





“冬の大感謝祭”はファンへの感謝の気持ちを込めて1998年より開催している年末の風物詩ともいえるビッグイベント。記念すべき20回目を迎える今年は、横浜・ぴあアリーナMMにて2022年12月24日(土)クリスマスから元旦にかけ6日間にわたっての開催が決定している。今回dTVでは、毎回斬新な企画と演出で話題を集める本恒例イベントのなかから厳選した全5タイトルのライブ映像作品を一挙配信!ソロアーティストとして同一会場にて史上最大10日間公演を記録し18万人を動員した『福山☆冬の大感謝祭 其の十二 史上最大の10DAYS!!Hotel de福山 ~お前とGAMEするBeautiful liveな十日間(ハート)~』に加え、今や伝説のライブとなった『福山☆冬の大感謝祭 其の十四 野郎夜THE BEGINNING』、全曲シングルリリースされたセットリストで構成された『福山☆冬の大感謝祭 其の十九 ALL SINGLE LIVE』など、魅力たっぷり選りすぐりの音楽映像作品を特集にてお届け。年末年始は、進化する福山雅治ワールドに何度も浸かって心躍ること間違いなし。是非この機会に楽しんでみてほしい。





【特集・配信サイトURL】



https://bit.ly/3Pg4f8Z



⇒視聴はコチラから





【配信概要】



■タイトル:



福山☆冬の大感謝祭 其の十一 『無流行歌祭!!』



福山☆冬の大感謝祭 其の十二 史上最大の10DAYS!! Hotel de 福山 ~お前とGAMEするBeautiful liveな十日間(ハート)~



福山☆冬の大感謝祭 其の十四 THE BEGINNING



福山☆冬の大感謝祭 其の十七



福山☆冬の大感謝祭 其の十九 ALL SINGLE LIVE



■出演:福山雅治



■配信日:2022年12月21日(水)~















<配信中の作品>



■短尺LIVE



・vs. ~知覚と快楽の螺旋~ [福山☆真夏の初体験 THE LIVE BANG!! in 沖縄]



・最愛 [KICK-OFF STUDIO LIVE『序』]



・KISSして [福山☆冬の大感謝祭 其の十一 初めてのあなた、大丈夫ですか?常連のあなた、お待たせしました 本当にやっちゃいます!『無流行歌祭!!』]



・何度でも花が咲くように私を生きよう [福山☆冬の大感謝祭 其の十七]





■MV



・心音 (Special Movie)



・最愛



・桜坂



・蛍



・milk tea



・家族になろうよ



・はつ恋



・零 -ZERO- (LIVE at BUDOKAN 2018) 劇場版『名探偵コナン セ゛ロの執行人』Collaboration Music Clip (Short ver.)





【福山雅治 楽曲リリース情報】



■タイトル:妖



■発売日:2022年12月5日(月)



■商品形態:デジタル配信





詳細はコチラをチェック ⇒ https://lnk.to/ayakashi





【福山雅治 ライブ情報】



■タイトル:福山☆冬の大感謝祭 其の二十 “GET BACK“



■公演日:2022年12月24日(土)~2023年1月1日(日)



■会場:横浜・ぴあアリーナMM





詳細はコチラをチェック ⇒ https://sp.fukuyamamasaharu.com/sp/kansyasai2022/





<dTVサービスサイト>



https://video.dmkt-sp.jp/





<dTVに関する情報まとめサイト>



https://dtv.jp/





【dTVサービス概要】



ライブも見るならdTV



人気の映画、ドラマはもちろんK-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円(税込) で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!



大ヒット映画や話題のドラマはもちろん、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツが充実。



dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円(税込)で見放題。※1※2



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)



※2 一部個別課金コンテンツあり



※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント



※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。



過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Playでの購入、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





◆ご利用方法



dTV WEBサイト(https://video.dmkt-sp.jp )から会員登録



◆視聴デバイス



テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンで視聴可能





※別途パケット通信料がかかります。



※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。



※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。



※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-18:16)