[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年8月10日(木)より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、17.3インチ4KディスプレイとGeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPUを搭載し、「NVIDIA Studio」認証を取得した薄型・フラッグシップデザイン採用クリエイティブゲーミングノートPC「Stealth 17 Studio A13V」を2023年8月10日(木)より発売いたします。







【Stealth 17 Studio A13V シリーズの主な特徴】

●薄型・フラッグシップデザインを特徴としたクリエイティブゲーミングノートPC

「Stealth 17 Studio A13V」シリーズは、「Stealth GS77」のコンセプトとデザインを受け継ぐクリエイティブゲーミングノートPCです。従来のフラッグシップモデルのような重厚感と「Stealth」シリーズの薄型デザインを融合させた「薄型フラッグシップデザイン」が大きな特徴となっています。





ハイブリッドアーキテクチャを採用した第13世代インテル(R) Core(TM) i9 プロセッサーと最新グラフィックス機能「GeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPU」の組み合わせは、従来のフラッグシップモデルのゲーミングノートPCを大きく超えるゲーミングパフォーマンスを発揮し、あらゆるPCゲームを高解像度・高画質・高フレームレートで快適にお楽しみいただけます。また、大容量DDR5メモリを64GB、高速タイプSSD 1TBを標準搭載しゲーミング・配信・クリエイティブなど様々な用途で高速動作を可能にする内部構成も見逃せないポイントです。



液晶パネルには高解像度4K(3,840×2,160)、リフレッシュレート120Hz、広色域DCI-P3相当の滑らか表示4Kディスプレイを採用。eスポーツゲーマー向けの超滑らかでスムーズな映像表示と映像クリエイター向けの広い色域で美しい色表示を兼ね備えいています。







・Stealth 17 Studio A13V 製品ページ: https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000545/



