2023年度4月はじまり卓上カレンダー



【田所あずさCALENDAR 2023-2024】予約受付中





声優・田所あずさがファンクラブ会員限定・カレンダー購入特典として、田所あずさオンラインお話会を行うことが決定した。https://www.fansnet.jp/azusatadokoro/



今回のカレンダーは7色の「色」をテーマに撮影され、女性らしい柔らかい表情から力強い表情まで、カラフルな田所あずさを1年通して楽しむことができる。ファンクラブ会員からの意見も取り入れ、衣装やメイクもこだわりの撮り下ろし写真で構成され、ファン必見の内容となっている。田所あずさ公式ファンクラブ「fuanZOO」では、4月に行われるオンラインお話会とオリジナルポストカードの特典がついた限定版の販売も行う。2月28日(火)まで、「fuanZOO」会員限定で予約受付中。後日、一般発売も予定されている。



【田所あずさ CALENDAR 2023-2024 (卓上・4月始まり)】https://www.fansnet.jp/azusatadokoro/

卓上・B6サイズ・13枚綴り



■「fuanZOO」会員 限定版 4,500円(税込)

特典:オリジナルポストカード、オンラインお話会参加シリアルコード(4月8日(土)開催予定)

共通特典:アザーカット生写真(「fuanZOO」販売共通)



■通常版 2,500円(税込)

共通特典:アザーカット生写真(「fuanZOO」販売共通)

「fuanZOO」会員限定 先行予約締切:2022年2月28日(火)23:59



【田所あずさ公式ファンクラブ「fuanZOO」】https://www.fansnet.jp/azusatadokoro/

会費:月額550円(税込)



【ホリプロインターナショナル グッズショップ ※後日発売予定】

https://ec.horipro-international.com/tadokoroazusa



【田所あずさ】https://www.lantis.jp/artist/tadokoroazusa/



■音楽情報

デジタルシングル「ドラム式探査機」が配信中

TVアニメ「神達に拾われた男2」エンディングテーマ



■出演情報

TVアニメ「神達に拾われた男2」リョウマ 役

TVアニメ「便利屋斉藤さん、異世界に行く」ニニア 役

TVアニメ「もののがたり」斎役



■イベント出演情報

2月25日(土)「MAJESTIC LIVE」@KT Zepp Yokohama

3月11日(土) 「EJ My Girl Festival 2023」@市川市文化会館 大ホール

4月1日(土)swing,sing 1st LIVE「It don’t mean a swing, sing!」@長野県 軽井沢大賀ホール



■Twitter:https://twitter.com/AzusaTadokoro

■Instagram:https://www.instagram.com/azusa_tadokoro/

■Facebook:https://www.facebook.com/tadokoroazusaofficial/



【ホリプロインターナショナル】http://www.horipro-international.com/

「世界に通用するスペシャリストの創出」( Creation of world-class specialists )という企業理念のもと、世界規格で展開する、タレント、アーティストの発掘・育成や、コンテンツを創出します。

■所属タレント:May'n、田所あずさ、大橋彩香、Liyuu、木戸衣吹、Teresa、大久保麻梨子ほか





*ホリプロインターナショナルは株式会社ホリプロの子会社です。



