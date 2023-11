[株式会社enish]

~ハーフアニバーサリー感謝祭第2弾~



株式会社enish(本社:東京都港区、代表取締役社長:安徳 孝平、以下enish)は、2023年11月11日(土)より、TVアニメ『ゆるキャン△』初となるオンラインゲーム「ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン!!」(以降、「つなキャン」もしくは「つなキャン△」)にて、新イベント「レッツクラフト! at おもてなしキャンプ」を開催中です。

また、同日、つなキャン△ハーフアニバーサリー感謝祭第2弾、ゲームオリジナルのキャプテンスタッグコラボカードが獲得可能な【つなげる!サポートカードガチャ】を開始いたしました。







■ クラフトイベント「レッツクラフト! at おもてなしキャンプ」について

本イベントは、クラフトキャンプ、略してクラキャンのインゲームイベントです。ギアや料理をたくさんクラフトすることで報酬を獲得することができます。また、ミニゲームをプレイすることでもイベントポイントを獲得できます。

いっぱいクラフトを行い、いっぱいミニゲームをプレイして、ここでしか入手できない、イベント限定アイテムをぜひGETしましょう。





<イベント期間>

2023年11月11日(土) 11:00 ~ 11月23日(木) 21:59





<イベント概要>

・イベント開催中にミニゲームプレイすると『イベントポイント(EP)』が、クラフトを行うと『クラフトポイント(クラP)』が獲得できます。

・『EP』や『クラP』を集めることで、ここでしか手に入らない「イベント限定ギア/料理全種のレシピ/設計図」や、「イベント限定記念撮影モーション」などが獲得できます。

・ミニゲームのハイスコアランキングが表示されます。イベント終了時点のランキング順位によって、特別なランキング報酬が手に入り、限定称号を獲得することで華やかなホーム画面を飾ることができます。





なお、クラキャンイベントの開始に合わせて、明日から「大整理!ギア&料理売却キャンペーン」も実施するので、この機にたくさんクラフトしましょう!





<売却キャンペーン期間>

2023年11月11日(土) 11:00 ~ 11月27日(月) 23:59







■ 「ハーフアニバーサリー感謝祭第2弾」について

11月11日(土)より、ハーフアニバーサリーを記念して、大感謝祭第2弾を開催中です。





・好きなキャラクターの確定ハーフアニバーサリーガチャ

各務原なでしこ、志摩リン、大垣千明、犬山あおい、斉藤恵那、それぞれのキャラクター確定ガチャが期間限定で登場します。ぜひお気に入りキャラクターのコスチュームを揃えてみましょう。



<確定ガチャ期間>

2023年11月11日(土) ~ 11月28日(火)23:59





他にも、最高レアリティの「★3確定ハーフアニバーサリーガチャ」やハーフアニバーサリー記念「デイリーやる事リスト」と「記念セール第2弾」なども実施いたします。







■ 「つなげる!!サポートカードガチャ」について

クラキャン「レッツクラフト! at おもてなしキャンプ」のオリジナルカードや、アニメ『ゆるキャン△』の印象的なシーンを使用したカードが手に入る新しいサポートカードガチャを期間限定で開催します。



<ガチャ実施期間>

2023年11月11日(土) ~ 11月30日(木) 10:59



<ガチャ概要>

・「ガチャメダル(CSカード2.)」のおまけつきで、「ガチャメダル(CSカード2.)」を規定数集めると好きなSRサポートカードと交換できます!

・50回目、100回目、200回目のガチャではSRサポートカードが必ずGETでき、さらにピックアップカードの出現率もアップします。

・開催中イベントでのポイントボーナス付きです。所持している場合、獲得できるポイントが大幅にアップします。





■ 第4回レポキャン記念セール

ガチャチケに加えて、第4回レポキャンで有利に働くギアを手に入れることができる記念セールを実施します。第4回レポキャン開始に向けて準備しておきましょう。



<ガチャ実施期間>

2023年11月11日(土) ~ 11月30日(木) 23:59





他にも、5人全員のキャプテンスタッグコラボ衣装がゲット可能な「オールインワン!!コスチュームガチャ」や、「絶対しまりん育成MAXカムバッグキャンペーン」も絶賛開催中です。





さらに、今つなキャン△を始めると、★3コスチュームとSRサポートカードの確定ガチャチケをはじめ、様々な豪華なプレゼントを手に入れることができます。





つなキャン△を始めるなら今!





▼今すぐダウンロード▼

https://pr.enish.com/yurucamp_game



■ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン!!とは

このゲーム、ずっと眺めていられる...!

TVアニメ『ゆるキャン△』要素が全部入り!初のオンラインゲームがついに登場!

各務原なでしこ、志摩リン、大垣千明、犬山あおい、斉藤恵那など、おなじみのキャラクターのモーション&フルボイスの豊富な掛け合いや、1,000を超えるキャンプギアや乗り物、美味しそうなキャンプ飯、山梨・長野・静岡を中心とする各地の美しい景色など、TVアニメ『ゆるキャン△』の要素、そして『つなキャン△』オリジナルのストーリーや衣装が続々登場予定です!

あなたも、自分だけのキャンプサイトで、おなじみのみんながキャンプを楽しむ様子を眺めませんか!?













■TVアニメ『ゆるキャン△』とは

TVアニメ『ゆるキャン△』は、2015年より「まんがタイムきららフォワード」(芳文社)で連載を開始した、あfろ(あふろ)氏による人気作品を原作としたアニメです。山梨県を舞台に女子高校生たちがキャンプをしたり日常生活を送ったりする様子が、原作者本人のアウトドア経験や取材を元にしたキャンプノウハウや山梨・静岡などの自然の美しさとともに描かれ、各種メディアに取り上げられ話題となっており、2022年7月1日に映画が公開されました。



■ 「ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン!!」 概要

アプリ名:ゆるキャン△ つなげるみんなのオールインワン!!

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1661047955

Google Play ストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yurucampgame

ゲームアプリ公式WEBサイト:https://yurucamp-game.enish.com/

ゲームアプリ公式X(Twitter)アカウント:https://twitter.com/yurucamp_game/

ゲームアプリ公式TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@yurucamp_game

対応OS:iOS / Android OS

利用料金:基本プレイ無料/アイテム課金制

著作権表記:(C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト (C)enish,inc.



■株式会社enish(エニッシュ) http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



本社所在地 :東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立 :2009年2月24日

代表取締役社長 :安徳 孝平

事業内容 :ゲームアプリの企画・開発・運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-13:16)