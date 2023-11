[CCCメディアハウス]

【Special Report】歴史で学ぶイスラエル・パレスチナ





古代から続く「安住の地」を巡る争い──

イスラエルとパレスチナの歴史に対立の根源を学ぶ



前史|パレスチナを巡る苦難の歴史を知る

現代史|イスラエルとハマスの奇妙すぎる関係史

視点|マップで読み解く中東情勢+大国の思惑

基礎知識|知っておくべき中東の火種

展望|中東和平はそれでも遠く





バイデン・習会談の歴史的価値

外交|APECでの「対決」は歴代大統領の首脳会談と比べてどうだったか



【Periscope】





UNITED STATES|サム・アルトマン電撃解任の舞台裏

CHINA|ムスリム学生をあぶり出す中国の監視カメラ

INDIA|疑惑のインド財閥が復活する地政学的意味

GO FIGURE|急速に悪化するアメリカ人の貯蓄事情



【Commentary】





韓国|韓国最高裁「親日判決」の背景を読む──木村幹

分析|この2つの戦争が世界秩序を変える──ブラマ・チェラニ

米政治|バイデン再選を脅かす第3の男──サム・ポトリッキオ



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

謎の下院議長の恐るべき正体──ロブ・ロジャース&パックン



Economics Explainer|経済ニュース超解説

「 アジアの金融ハブ」に迫る中国化──加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

もう一度、里親になるのが怖いんです



World Cinema Notes|森達也の私的映画論

『 ヤジと民主主義』の土俵際で炸裂した矜持──森達也



【World Affairs】





イギリス|意味不明なキャメロンの政界復帰

スペイン|「情熱の国」は一触即発の危機



【Features】





東南アジア|劣勢に追い込まれるミャンマー軍政



【Life/Style】





Music|カントリーの女王ドリー、今度はロックに君臨

Books|「なぜ? どうして?」と問い続ける人生

Movies|ディズニーを悩ませる女戦士サブラ

Relationships|「職場不倫」の甘い罠にはまりやすいのは?

Food|レストランの料理をおいしく変える隠し味は

My Turn|「代理出産」を選んだ私を責める人たちへ



ほか。





★最新号データ

ニューズウィーク日本版2023年11月28日号 「歴史で学ぶ イスラエル・パレスチナ」

2023年11月21日(火)発売

紙版 定価:510円(税込)|デジタル版 定価:420円(税込)



