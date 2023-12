[株式会社RAVIPA]

New York Kitchen ARAI(ニューヨークキッチンアライ)イオンスタイル碑文谷店7階(運営:株式会社RAVIPA 本社:東京都豊島区)では、12月9日(土)・10日(日)限定でご利用いただける【レモンサワー200円OFFクーポン】を公式ホームぺージにて配布しております!ぜひこの機会にご利用ください♪







【開催期間】

12月9日(土)・12月10日(日)

クーポン→https://ny-kitchen-arai.com/news/lemon-sour/

※ホームページのクーポン画面をご提示ください

※店内でご飲食される方限定

メニュー一覧→https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13274511/

アルコールにも合うボリュームたっぷりのメニューをご用意しております。

ぜひこの機会にニューヨークキッチンアライ碑文谷店をご利用ください。

只今店内はクリスマス仕様となっております♪





New York Kitchen ARAI(ニューヨークキッチンアライ)イオンスタイル碑文谷店7階では、店内をクリスマス仕様にデコレーションし、クリスマスパーティープランの受付を開始しました。

ランチコースから飲み放題付きのディナーコースまでご用意しております。



-貸切ビュッフェ-

【ランチプラン】

大人2000円~/小学生以下1000円~

※3歳未満無料

※ドリンクバイキング付

■コース内容

※コース内容は変更になる場合がございます。店舗までお問い合わせください。

・前菜3種~5種

・サラダ

・ピザ1~3種

・肉料理1~2種

・デザート2~5種

・ピザ1~3種

アルコール飲み放題+1000円

もしくはバーカウンターにてキャッシュオン対応

■定員人数について

・個室貸切

15名~30名程度

・全体貸切

30名~70名程度

※貸切最低金額:平日15万~/土日祝日20万~

※詳しくは店舗までお問い合わせください



【ディナープラン】

大人3000円~/小学生以下1500円~

※3歳未満無料

※ドリンクバイキング付

■コース内容

※コース内容は変更になる場合がございます。店舗までお問い合わせください。

アルコール飲み放題+1000円

もしくはバーカウンターにてキャッシュオン対応

■定員人数について

・個室貸切

15名~30名程度

・全体貸切

30名~70名程度

※貸切最低金額:平日15万~/土日祝日20万~

※詳しくは店舗までお問い合わせください

お問い合わせはこちら→03-6712-2800

HP→https://ny-kitchen-arai.com/party/



ニューヨークキッチンアライ碑文谷店の人気メニュー





カフェでもないレストランでもない"NY Kitchen"という''Style"

ハンバーガーやピザ、チキンオーバーライスを筆頭に世界中に広がっているNY料理

そんなNYを彷彿とさせるメニューをブランチ/ランチ/ディナーでカジュアルに終日楽しめるハンバーガーやエッグベネディクト、ステーキ、チキンオーバーライスなどNYで人気のメニューを多数取り揃えています。



クラシックバーガー/780円

サラダ&ポムピンセット¥380

追加チーズ・アボカド・ベーコン¥200

追加パティ¥450



ベーコンチーズバーガー/1180円

サラダ&ポムピンセット¥380

追加チーズ・アボカド・ベーコン¥200

追加パティ¥450



サーロインステーキシングル 150g/1,880円

ライス¥200

大盛りライス¥350

サラダ¥200

大盛りサラダ¥350



特製ビーフハンバーグ/1,480円

チェダーチーズ・目玉焼き 各¥150

アボカド ¥200

ライス大盛り¥200

サラダ大盛り¥150



チキンオーバーライス/1,280円

チェダーチーズ・目玉焼き 各¥150

アボカド ¥200

ライス大盛り¥200

サラダ大盛り¥150



■食べログ予約

https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13274511/



■店舗情報

New York Kitchen ARAI(ニューヨークキッチンアライ)

10時~22時(LO 21時)

電話番号 03-6712-2800



〒152-0003

東京都目黒区碑文谷4丁目1−1

イオンスタイル碑文谷7階(レストランフロア)

席数 50席 (貸切可能詳しくはお問い合わせください)



東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分

東急東横線 都立大学駅 徒歩13分

イオンスタイル碑文谷7階

学芸大学駅から737m



■ご予約公式ページ

https://ny-kitchen-arai.com/party/



■会社概要

株式会社RAVIPA飲食事業部

東京都豊島区池袋2丁目43−1池袋青柳ビル

代表取締役 新井亨

https://ny-kitchen-arai.com/



