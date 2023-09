[株式会社ユニケース]

~50%リサイクル素材を使用した環境にやさしいスマホケース~



国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース(本社:東京都渋谷区/代表取締役:キャンベル クリストファー)は、UNiCASEオンラインストアにてApple最新機種iPhone15 / iPhone15 Proに対応した“ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case”の販売を開始することとなりましたのでお知らせいたします。









┃商品詳細

■商品名:ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case

■対応機種:

・iPhone15/14/13兼用

・iPhone15 Pro専用

■カラー:Matte Silver / Black / Navy Camo

■販売価格:¥9,900(税込)

■発売日:2023年9月13日



大人気のコラボシリーズ“ZERO HALLIBURTON×UNiCASE”手帳型iPhoneケースに、Apple最新機種iPhone15 / iPhone15 Pro対応モデルが登場しました。

iPhone15/14/13兼用サイズはiPhone14やiPhone13をお持ちの方もお使いいただけます。



ゼロハリバートンのアタッシェケースやスーツケースのコンセプトをそのままiPhoneケースとして設計。ケース全面にはブランドの象徴であるダブルリブデザイン、フリップ部分のメタルプレートにはロゴがあしらわれた美しい外観の逸品です。



ゼロ・ハリバートンClassic Aluminum シリーズを彷彿させる落ち着いたヘアラインのデザインが美しいマットシルバー、ゴルフコレクションシリーズで人気のネイビーカモ、手触りの良いラバーコーティング仕上げを施したブラックの3色からお選びいただけます。



ケース外側にはダブルリブをあしらったポリカーボネート、内側には柔らかいTPU素材を合わせた二層構造によりiPhoneを守ります。米軍軍事規格の衝撃試験MIL-STD-810H Method 516.8(第三者機関による試験実施)落下テストをクリアした、頑丈で落下による衝撃に強いスマホケースです。



サイドボタン部分のTPU素材の上下に隙間を設けた独自の設計を採用することで、押しやすさを追求しました。

また、Apple純正のMagSafe充電に対応しています。



さらに、お好みのショルダーストラップと組み合わせて首掛けや肩掛けもできるようストラップホルダーが付属しています。ケース内側からホルダーを通し、ケース内の凹みに合わせ取り付けます。凹みによりストラップホルダーを装着したときに擦れにくく浮きも少なくなります。引っ張り強度で20kgの耐荷重性能があるため安心してお使いいただけます。



ケース素材のポリカーボネートとTPUにはリサイクルプラスチック50%を配合した、地球にやさしい素材のiPhoneケースです。



◇商品詳細、ご注文はこちらから ⇒ https://unicase.jp/info/zerohalliburton/hybrid_shockproof_iphone2018.html

◇iPhone15 ケース一覧はこちら⇒ https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1

◇iPhone15 Proケース一覧はこちら⇒ https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/film/?input_order=1



┃取り扱い店舗

◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗 ⇒ https://unicase.jp/info/store_list.html

◇「UNiCASE」ZOZOTOWN ⇒ http://zozo.jp/shop/unicase/

◇「UNiCASE」Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/unicase

◇「UNiCASE」楽天市場 ⇒ https://www.rakuten.co.jp/unicase/

※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。



┃ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)とは?

ニューヨーク州マンハッタンに本拠を構える「ゼロハリバートン」。1938年に、アール・P・ハリバートンが考案し、航空設計エンジニアたちの協力を得て、アルミ合金を用いたアタッシェケースを製造したことがブランドのはじまりです。

「どんな環境にも対応できる鞄を」のブランド理念のもと創り出されるケースは、あらゆる環境でケースの中身を保護する密閉性・強度・耐久性をもち、世界中のビジネスマンに愛されるアイテムであるとともに、持つ人に品格すら与えます。



┃UNiCASE(ユニケース)のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE(ユニケース)」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE(ユニケース)」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE(ユニケース)」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



