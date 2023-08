[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]



ニコニコ生放送にて「AD-LIVE 2023」全公演のライブ配信が決定!

また、「AD-LIVE 2023」ライブ配信実施を記念して、過去公演のセレクション上映を全編無料配信にてお送り致します。



●「AD-LIVE 2023」ライブ配信情報



・公演概要

全てアドリブで紡ぐ、唯一無二の舞台劇。



鈴村健一が総合プロデューサーを務め、人気声優&俳優が多数出演し、全てをアドリブで紡ぐ舞台劇「AD-LIVE」。



今年のテーマは「運命のやりなおし」。

メインキャスト2名で、東京・大阪で4日間・8公演、さらに11月にはメインキャスト4名による特別公演も2日間・4公演実施!初挑戦キャスト3名を含む計17名が出演し、今年もさらに進化した「AD-LIVE」を上演いたします。



15周年を迎える「AD-LIVE」がおくる予測不可能な奇跡の瞬間をお見逃しなく!



・配信特典:AD-LIVE 2023公演後振り返りトーク

ライブ配信では、各公演終了後にメインキャストと総合プロデューサー・鈴村健一による振り返りトーク(約5分)を生配信にてお届けいたします!

※各公演終了後そのまま同番組URLにて配信致します。



・日程、出演者、番組URL

【東京公演】

2023年8月26日(土)|下野 紘、鳥海浩輔

13:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295589

17:30開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295601



2023年8月27日(日)|津田健次郎、森久保祥太郎

13:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295657

17:30開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295689



【大阪公演】

2023年9月23日(土・祝)|蒼井翔太、新木宏典

13:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295716

17:30開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295729



2023年9月24日(日)|武内駿輔、畠中 祐

13:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295743

17:30開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295783



【東京特別公演】

2023年11月11日(土)|浅沼晋太郎、岡本信彦、小野賢章、梶 裕貴

14:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295844

18:30開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295967



2023年11月12日(日)|内田雄馬、木村良平、陣内 将、福山 潤

13:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295868

17:00開演:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342295991



【全日出演】鈴村健一



・視聴チケット情報

[ネットチケット]1公演4020円(税込)(チケット価格3800円(税込)+サービス手数料220円)

[同日昼夜公演セット]7220円(税込)(チケット価格7000円(税込)+サービス手数料220円)



販売期間:2023年8月11日(金・祝)12:00 ~ 各公演終了3日後の21:00まで

※土曜公演→翌火曜21:00まで、日曜公演→翌水曜21:00まで



タイムシフト視聴期間:各公演終了3日後の23時59分まで

※土曜公演→翌火曜23:59まで、日曜公演→翌水曜23:59まで



※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。



視聴チケットお求めはこちらから→https://dwango-ticket.jp/project/b4YkLqNWv4





●「AD-LIVE」過去公演セレクション上映情報



「AD-LIVE 2023」ライブ配信実施を記念して、過去公演のセレクション上映を全編無料配信にてお送り致します。



・日程、放送公演、番組URL

2023年8月17日(木)20:00~

AD-LIVE 2015 下野 紘・福山 潤・鈴村健一(昼公演)

AD-LIVE 2018 石川界人・鳥海浩輔・鈴村健一(夜公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342391988



2023年8月22日(火)20:00~

AD-LIVE 2020 津田健次郎・西山宏太朗(夜公演)

AD-LIVE 2017 鳥海浩輔・中村悠一(夜公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392017



2023年8月25日(金)20:00~

AD-LIVE ZERO 浅沼晋太郎・鈴村健一・森久保祥太郎(夜公演)

AD-LIVE 2021 榎木淳弥・森久保祥太郎(昼公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392042



2023年9月9日(土)20:00~

AD-LIVE 2022 津田健次郎・畠中 祐・和田雅成(昼公演)

AD-LIVE 2021 畠中 祐・八代 拓(昼公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392059



2023年9月16日(土)20:00~

AD-LIVE 2017 蒼井翔太・浅沼晋太郎(昼公演)

AD-LIVE 2016 小野賢章・森久保祥太郎(昼公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392085



2023年10月13日(金)20:00~

AD-LIVE ZERO 梶 裕貴・前野智昭(昼公演)

AD-LIVE 2022 逢坂良太・森久保祥太郎・陳内 将(夜公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392100



2023年10月20日(金)20:00~

AD-LIVE 2020 小野賢章・木村良平(昼公演)

AD-LIVE 2015 岡本信彦・谷山紀章・鈴村健一(夜公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392139



2023年10月27日(金)20:00~

AD-LIVE 2016 中村悠一・福山 潤(夜公演)

AD-LIVE 10th Anniversary stage~とてもスケジュールがあいました~ 蒼井翔太・浅沼晋太郎・梶 裕貴・下野 紘・寺島拓篤・鈴村健一(夜公演)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342392157



