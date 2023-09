[The Orchard Japan]

ウィリーの90歳の誕生日を迎えたことを祝して、この曲で彼に敬意を表する









エリック・クラプトンが、ブルーグラス/カントリー・シンガーであるブラッドリー・ウォーカーとの連名で、新曲『Always On My Mind』を発表した。この新たにレコーディングされたウィリー・ネルソンの楽曲のカヴァー及びミュージック・ビデオは、ウィリーの90歳の誕生日を祝して彼にオマージュを捧げている。ミュージック・ビデオは15日、ニューヨークのタイムズ・スクエアに設置されたビデオ・スクリーンと、MTVの『First Look』で同時に公開された。



『Always On My Mind』のミュージック・ビデオは、観る者の心に響くウィリーの写真や映像で構成され、彼の数十年に及ぶキャリアを讃えている。



Eric Clapton & Bradley Walker 「Always On My Mind」





このあと9月23・24日には、エリックが主催する『クロスローズ・ギター・フェスティバル』がロサンゼルスで行なわれる。バディ・ガイやスティーヴン・スティルズからZZトップ、シェリル・クロウ、ジョン・メイヤー・トリオ、H.E.R.に至る約40組がラインナップされており、ブラッドリー・ウォーカーも出演する予定だ。



クレジット:

『Always On My Mind』

・エリック・クラプトン、サイモン・クライミー、ジェリー・ダグラス――プロデュース

・ジョン・クリストファー・ジュニア、マーク・ジェイムス、ウェイン・カーソン・トンプソンーー作詞・作曲

・エリック・クラプトン――ギター&ヴォーカル

・ブラッドリー・ウォーカー――ヴォーカル

・トランスアトランティック・セッション・バンド

アリ・ベイン――フィドル

フィル・カニンガム――ピアノ&ピアノ・アコーディオン

ジェリー・ダグラス――ドブロ

ジョン・ドイル――ギター

ダニエル・キンブロ――ダブル・ベース

ジェイムス・マッキントッシュ――ドラムス

マイク・マクゴールドリック――フィドル&ホイッスル

ジョン・マクカスカー――フィドル&イーリアン・パイプ

ロニー・ウッド――エレクトリック・ギター



ウィリー・ネルソン:

1933年、テキサス州アボット生まれ。ソングライターとして頭角を現したのち、1962年にアルバム『...And Then I Wrote』でソロ・デビューする。70年代にはジョニー・キャッシュやウェインロン・ジェニングスと共にメインストリームから距離を置く“アウトロー・カントリー”のムーヴメントを形成し、さらに80年代に入ると映画音楽やポップ・ミュージックなどジャンルをクロスオーバーして活躍。1993年にはカントリーの殿堂入り。その後もコンスタントにツアーとレコーディングを続ける傍ら、1985年以降毎年“ファーム・エイド”(家族経営の小規模農家を支援するチャリティ・コンサート)をジョン・メレンキャンプらと主催し、マリファナの合法化から性的マイノリティの権利擁護まで、様々な分野で社会活動に関わってきた。9月27日には74枚目にあたる最新アルバム『Bluegrass』をリリース。11月に行われるセレモニーで、満を持してロックの殿堂入りを果たす。



『Always On My Mind』:

カントリー・アーティストのウェイン・カーソンと、ソングライターのジョニー・クリストファー及びマーク・ジェイムスが、1972年に共作した名曲。エルヴィス・プレスリーによるヴァージョンが広く知られるが、ほかにもブレンダ・リーからペット・ショップ・ボーイズまで、無数のアーティストがカヴァーしてきた。1982年にウィリー・ネルソンがリリースしたヴァージョンは、全米ビルボード・ホット・カントリー・シングル・チャートで1位、同HOT100で最高5位を獲得し、第25回グラミー賞で最優秀楽曲賞、最優秀カントリー・ソング賞、最優秀男性カントリー・ヴォーカル・パフォーマンス賞の3冠を達成している。



ブラッドリー・ウォーカー:

1978年、アラバマ州アセンズ生まれ。2006年にアルバム『Highway of Dreams』でシンガー・ソングライターとしてデビューし、以来様々な名義で計5枚のアルバムを発表。最新作は2023年リリースの『Listen to the Music』。クロスローズ・ギター・フェスティバルには2019年にも出演した。



サイモン・クライミー:

1980年代に英国出身のデュオ=クライミー・フィッシャーのシンガーとして名を馳せたシンガー・ソングライター兼プロデューサー。1998年発表の『ピルグリム』以降エリックのアルバムも多数共同プロデュースしている。



ジェリー・ダグラス:

米国オハイオ州出身、70年代から主にルーツ音楽界で活躍するプロデューサーであり、ドブロやラップスティール・ギターの名手。ポール・サイモンやエルヴィス・コステロほか、多数のアーティストとコラボしてきた。2012年発表のアルバム『Traveler』にエリックが客演するなどかねてから交流があり、クロスローズ・ギター・フェスティバルにも出演経験がある。



トランスアトランティック・セッション・バンド:

1995年から不定期で制作されている、カントリーやフォークをテーマにしたライヴ・セッションのテレビ・シリーズ『トランスアトランティック・セッション』。このシリーズにフィーチャーされている、辣腕プレイヤーから成るハウスバンドがトランスアトランティック・セッション・バンドであり、アリ・ベインとジェリー・ダグラスがディレクターを務める。本レコーディングにはアメリカ、アイルランド、スコットランド、イングランドのルーツ音楽界を網羅する、コア・メンバーたちが参加し、ザ・ローリング・ストーンズのロニー・ウッドの名前もある。



リリース情報

Eric Clapton ニュー・シングル

「Always On My Mind」配信中

配信リンク:https://orcd.co/alwaysonmymindec





ミュージック・ビデオ

Eric Clapton & Bradley Walker 「Always On My Mind」

https://www.youtube.com/watch?v=Fo_YtYw_YKI



ーー

