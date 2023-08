[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

ホームスタジアムや現役・レジェンド選手がKONAMIのサッカーゲームに搭載、『eFootball(TM) 2023』では契約更新を記念したゲーム内キャンペーンも実施予定



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、スペインの名門サッカークラブ「FC バルセロナ」と当社のサッカーゲームにおけるパートナーシップ契約を更新したことをお知らせします。







「FC バルセロナ」は、1899年に創設されたカタルーニャ州バルセロナをホームタウンとするサッカークラブです。「バルサ」の愛称で知られ、これまで7年間の当社とのパートナーシップ契約期間中、3度のスペインリーグタイトル獲得と5度の国内カップ優勝という実績を誇ります。今年5月には、27回目のスペイン1部リーグ制覇を成し遂げました。



本パートナーシップ契約更新により、「eFootball(TM)」シリーズを含むKONAMIのサッカーゲームに「FC バルセロナ」の現役・レジェンド選手が引き続き登場します。また、『eFootball(TM)』では、現在改修工事中の「FC バルセロナ」のホームスタジアム「Spotify カンプ・ノウ」のゲーム内再現に向けて制作を進めています。契約更新を記念したゲーム内キャンペーンも今後開催予定ですので、公式SNSやゲーム内での続報をお待ちください!



「FC バルセロナ」とパートナーシップ契約を更新!





◆「Epic: FC Barcelona」を本日から配信!

サビオラはレジェンド選手として『eFootball(TM)』シリーズに初搭載!!



・ リヴァウド(BIG TIME)

・ パトリック クライファート(EPIC)

・ ハビエル サビオラ(EPIC)



期間: 2023年8月10日(木)~8月17日(木)





『eFootball(TM)』とは





長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。

PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

実在の強豪チームで戦う「クラブ・ナショナル」モード、現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで、リアルと夢のイレブンが躍動する白熱の対戦をお楽しみください。

『eFootball(TM)』は世界中のサッカーファンにお楽しみ頂けるよう常に進化を続けます。今後のアップデートにもご注目ください。ゲームに関する最新情報は、公式サイトや公式Twitterにて随時公開しています。



eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Twitterアカウント: @we_konami



