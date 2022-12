[JR東日本ホテルズ]

メズム東京、オートグラフ コレクション(港区海岸 1-10-30/総支配人 生沼久)の16階バー&ラウンジ「ウィスク」では、季節ごとに異なる味わいが人気の『レイヤード・パフェ』の新作が登場!ふんだんに使用した苺とチョコレートのスイーツがぎっしりつまった至福のパフェは、2022年12月10日(土)~2023年4月14日(金)の期間限定にて販売いたします。







パフェ上部は、ライムで爽やかに仕上げたベリーソルベに、フレッシュな苺をたっぷりトッピング。レース柄をあしらった苺のチュイールを添えて、華やかな見た目を演出しています。さらに、グラスの側面に敷きつめられた苺の中には、オレンジ・リキュールのグラン・マルニエで風味付けしたスポンジ生地が入っており、まるでショートケーキを食べているような味わいをお楽しみいただけます。

サクサク食感のフィヤンティーヌショコラで仕切られた下部は、濃厚な口当たりのガトーショコラにはじまり、ピスタチオ入りの苺ムースの層とクレームショコラの層が交互に続きます。また、上層の苺ムースの内側にはピスタチオのヴェールマンジェが、同じく上層のクレームショコラの内部にはアルマニャックで上品に仕上げたバニラクリームとフランボワーズパールクラッカンが隠れています。そして、最後は底に敷かれた苺とザクロ酢のジュレで、口の中をさっぱりと締めることができます。



イベントが盛りだくさんの季節にぴったりな可愛らしい見た目はもちろん、面白い食感がアクセントとなったピスタチオやパールクラッカン、鮮やかな色合いのピスタチオヴェールマンジェや苺ムースなど、様々な変化を味わうことができる一品です。甘酸っぱい苺と濃厚なチョコレートの『レイヤード・パフェ』をたっぷりと味わい尽くす至福のひとときを、開放的な空間からのぞむウォーターフロントの美しい景観とともにご堪能ください。



≪苺とチョコレートの『レイヤード・パフェ』≫



■期間: 2022年12月10日(土) ~ 2023年4月14日(金)

■料金: 2,600円(消費税・15%のサービス料込み)

■場所: メズム東京 16Fバー&ラウンジ「ウィスク」













【バー&ラウンジ「ウィスク(Whisk)」】

芸術家(アーティスト)のアトリエをコンセプトに、絵画をモチーフにした五感をくすぐるコンセプチュアルなオリジナルミクソロジーカクテルの数々やアフタヌーンティーをお楽しみいただけるバー&ラウンジ。「ウィスク(=混ぜる)」の言葉通り、伝統と革新、刺激と趣、静と動が混ざり合う、芸術的で創造性あふれるひとときをお過ごしいただけます。デイタイムは美しい東京のウォーターフロントを一望する心地よい水辺のカフェのような空間、ナイトタイムは煌めく夜景と共に音楽やアートのライブパフォーマンスをご堪能いただけるバーラウンジとしてお客さまをお迎えする、刺激と遊び心に満ちた新感覚のパブリックスペースです。



■営業時間 11:00 ~ 27:00 (L.O. 26:30) ※最新の営業時間は公式ウェブサイトをご確認ください。

■席数 56 席









【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”の波長を感じるこだわりのサービスやオリジナリティにあふれたコンテンツを通してゲストに新たなインスピレーションを提供する、全265室のホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」に開業しました。美しい東京のウォーターフロントや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった豊かな地域資源と、五感を心地よく魅了するアートや音楽といった芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指しています。またメズム東京は、「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。



【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、30以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る200軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。ひとつひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else(唯一無二)」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細についてはwww.autographhotels.comをご覧ください。また、Instagram、Twitter、Facebookのソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElseで最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



