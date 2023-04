[ookami]

ライブからニュースまで、スマホだからこそできる新しいスポーツライフをデザイン



スポーツスタートアップ企業 ookami は、スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、4月16日(日)より開催の関東大学ラグビー春季大会2023の全試合をリアルタイム速報いたします。関東大学ラグビーの熱い戦いを、Player!は全力でお届けします。Player!から関東大学ラグビー春季大会を応援しましょう!



◇iPhoneアプリ:<https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395>



◇関東大学ラグビー春季大会

・Aグループ:https://bit.ly/3GX1BC6

・Bグループ:https://bit.ly/3mOd9AQ

・Cグループ:https://bit.ly/3N29Dh0





大会展望





関東圏の大学計18チームが出場する関東大学ラグビー春季大会が2023年4月16日(日)から6月25日(日)にかけて開催される。新体制になり初めて行われる大会となる為、新チームのプレースタイルや新入生や下級生の選手の活躍が期待される。前年度秋季の結果より各6チームを3グループに分け、総当たりで戦う。Aグループには、早稲田大学と明治大学の強豪が顔をそろえる。両チームがどのように熱い戦いを繰り広げてくれるのか注目だ。今回の大会は、関東大学ラグビーのトップチームが次の秋季大会に向けて力をつけるための貴重な大会であり、選手たちの熱い戦いが期待される。「Player!」を使って選手に熱い声援を届けよう!!





大会日程







Aグループ:https://bit.ly/3GX1BC6

(対抗戦A、リーグ戦1部 それぞれ前年度秋季戦1位~3位)

帝京大学/明治大学/早稲田大学/東海大学/流通経済大学/東洋大学

4/23(日)13:00 帝京大学 vs 東洋大学

https://bit.ly/3ULUKB4



4/30(日)13:00 流通経済大学 vs 東海大学

https://bit.ly/3oozJAi



5/7(日)13:00流通経済大学 vs 明治大学

https://bit.ly/3MPgqKK



東海大学 vs 早稲田大学

https://bit.ly/3A8RS7S



5/14(日)13:00

帝京大学 vs 流通経済大学

https://bit.ly/3GR1DeQ



早稲田大学 vs 明治大学

https://bit.ly/3UL4QST



東洋大学 vs 東海大学

https://bit.ly/3mTuhF4

5/21(日)13:00 早稲田大学 vs 東洋大学

https://bit.ly/40lS4es

5/28(日)13:00 東海大学 vs 明治大学

https://bit.ly/3AbrrOX



6/3(土)13:00 明治大学 vs 帝京大学

https://bit.ly/41EPIZj



6/11(日)13:00 流通経済大学 vs 早稲田大学

https://bit.ly/3LbTBiV



6/18(日)13:00東海大学 vs 帝京大学

https://bit.ly/3A9wqiX



東洋大学 vs 流通経済大学

https://bit.ly/3UVoDir



6/25(日)13:00 明治大学 vs 東洋大学

https://bit.ly/3KQUZ9h



6/25(日)13:30 帝京大学 vs 早稲田大学

https://bit.ly/41m9xVtBグループ:https://bit.ly/3mOd9AQ

(対抗戦A、リーグ戦1部 それぞれ前年度秋季戦4位~6位)

慶應義塾大学/筑波大学/立教大学/日本大学/立正大学/法政大学

4/23(日)12:00

立教大学 vs 筑波大学

https://bit.ly/3mQxXHF



立正大学 vs 日本大学

https://bit.ly/3ojJEXL



4/23(日)13:00

法政大学 vs 慶應義塾大学

https://bit.ly/3L9jm3A

4/30(日)12:00慶応義塾大学 vs 立正大学

https://bit.ly/3GXlEAm



立教大学 vs 法政大学

https://bit.ly/3oobpyv



5/14(日)12:00 立正大学 vs 立教大学

https://bit.ly/3Abp3Yo



5/14(日)13:00

筑波大学 vs 法政大学

https://bit.ly/3mQyqJV



日本大学 vs 慶応義塾大学

https://bit.ly/3LbYOaA



5/21(日)12:00 立正大学 vs 筑波大学

https://bit.ly/3Lby7D3



5/28(日)12:00 慶応義塾大学 vs 立教大学

https://bit.ly/3L9Hi6Y

5/28(日)13:00 日本大学 vs 法政大学

https://bit.ly/3LbVkVr



6/11(日)12:00慶応義塾大学 vs 筑波大学

https://bit.ly/3MVg1pX



日本大学 vs 立教大学

https://bit.ly/3KOZ2mD



法政大学 vs 立正大学

https://bit.ly/41FOcX2



6/11(日)13:00 筑波大学 vs 日本大学

https://bit.ly/40m1qa8Cグループ:https://bit.ly/3N29Dh0

(対抗戦A、リーグ戦1部 各7位・8位扱い。対抗戦B、リーグ戦2部 各1位扱い)

青山学院大学/成蹊大学/大東文化大学/拓殖大学/日本大学/関東学院大学

4/23(日)12:00 青山学院大学 vs 関東学院大学

https://bit.ly/43MeqZO



4/23(日)13:00 大東文化大学 vs 拓殖大学

https://bit.ly/43MexVe



4/30(日)12:00 青山学院大学 vs 拓殖大学

https://bit.ly/3KOnrc6



4/30(日)13:00

成蹊大学 vs 大東文化大学

https://bit.ly/3orxX1z



関東学院大学 vs 日本体育大学

https://bit.ly/3L9kpR4



5/14(日)12:00 関東学院大学 vs 成蹊大学

https://bit.ly/3GTA5W5



5/14(日)13:00

青山学院大学 vs 大東文化大学

https://bit.ly/3MVnOUN



日本体育大学 vs 拓殖大学

https://bit.ly/41EEtjH



5/28(日)12:00

拓殖大学 vs 成蹊大学

https://bit.ly/3KRScgp



大東文化大学 vs 関東学院大学

https://bit.ly/3KLYrSN



5/28(日)13:00 日本体育大学 vs 青山学院大学

https://bit.ly/3LbREmE



6/10(土)12:00 拓殖大学 vs 関東学院大学

https://bit.ly/3GX3qyK



6/11(日)12:00 成蹊大学 vs 青山学院大学

https://bit.ly/3A7Jpls



6/11(日)13:00 大東文化大学 vs 日本体育大学

https://bit.ly/41mA70K



Player!とは





「この世界に、スポーツダイバーシティを。」Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。この50年間、スポーツ産業はマススポーツ、マスメディア、マススポンサーの三位一体で発展してきました。ファンの少ないスポーツは全国放送に耐えられず、マスメディア中継がなく、マススポンサーがつかず、どんどんマイナースポーツ化していく。マススポーツとマイナースポーツに大きな格差が生まれてしまったのが、昭和と平成の時代でした。必死に頑張っているソフトボール選手やそれを応援しているお母さんにとって、それは本当にマイナーなスポーツなのでしょうか。Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。→Player! 公式サイト:https://ookami.tokyo→Player! iPhone版:https://itunes.apple.com/jp/app/id897872395→Player! ウェブ版:https://web.playerapp.tokyo/→Player! Twitter:http://twitter.com/player_twi・ookamiという会社について株式会社ookamiは、「人」と「情報技術」の調和によって、スポーツの新しい価値を創造する、スタートアップ企業です。▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8▶︎代表:尾形 太陽▶︎事業内容:スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営▶︎沿革:2014年4月 株式会社ookami設立2015年4月 「Player!」iPhone版を正式に公開2015年12月 App Store Best of 2015 受賞2016年8月 「Player!」Web版を公開2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞2021年2月 スポーツ庁共催『イノベーションリーグ アクティベーション賞』を受賞



