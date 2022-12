[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]

12月7日(水)予約注文開始!



株式会社小学館集英社プロダクションは、オリジナルグッズを展開する通販サイト「ShoPro Mall セレクション」にて、大人気アニメ「SPY×FAMILY」のアーニャの絵柄入りシエラカップの予約注文を開始いたします。(予約受付期間:2022年12月7日(水)~2023年1月9日(月))







「アーニャ シエラカップ」の絵柄は2種類!

シエラカップの絵柄は、「よゆうのえみ Ver.」と 「Search for the stars! Ver.」の計2種類展開







よゆうのえみ Ver.

イーデン校入学式にて“よゆうのえみ “を浮かべるアーニャを再現。

「ちょっとした意地悪くらいなら笑って流せるのがカッコイイお姉さんですよ」というヨルからアーニャへのアドバイスを英語であしらいました。

Search for the stars! Ver.

夜空を見上げるアーニャをイメージ。



「アーニャ シエラカップ」の活用シーン





・ステンレス製のシエラカップは、バーナーや焚き火など、直接火にかけることができます。

取り分けた料理を温めなおしたり、ちょっとした調理に使用できます。

※熱いもの、冷たいものを入れると取っ手部分に温度が伝わるためお気をつけください。



・きれいに重ねて収納できるので、場所をとらずに2個3個と保管できます。

ハンドルは指を引っ掛けやすい形状になっており、しっかり持つことができます。



・アウトドアシーンで使う際は、リュックやベルトにひっかけてかわいいアーニャのイラストをしっかりアピール!フィールドで話題になること間違いナシです!



・アウトドアシーンだけでなく、お菓子やデザートをいれておうち時間を楽しむのもよし!特別感漂うカトラリーとして、いつもの食卓に新たなアクセントを加えてくれます。



・100ml、150ml、200ml、250mlのメモリつき。きれいに重ねておくことができます。



【商品情報】

・『SPY×FAMILY』 アーニャ シエラカップ よゆうのえみ Ver.:1,980円(税込)

・『SPY×FAMILY』 アーニャ シエラカップ Search for the stars! Ver.:1,980 円(税込)



【予約受付期間】

2022年12月7日(水)~2023年1月9日(月)

※予約準備数に達し次第、予約受付を終了いたします。

予約注文期間終了後の次回販売予定は未定です。



【販売サイト】

ShoPro Mall セレクション

https://mall.shopro.co.jp/c/selection



【SNS】

ShoPro Mall Twitter

https://twitter.com/shopromall



アニメ「SPY×FAMILY」

熾烈な情報戦が 繰り広げられる世界。諜報員〈黄昏〉に下された任務は、隣国との戦争回避のため、家族を作って名門校の懇親会に出席して標的に接触するというもの。〈黄昏〉は平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘アーニャは人の心を読む超能力者、妻ヨルは凄腕の殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイコメディ。



2019年3月より「少年ジャンプ+」にて連載中の遠藤達哉による原作は数々の漫画賞を受賞し、コミックス10巻で累計2,700万部を突破(2022年11月現在)。



2022年4月より第1クールの放送が始まった本作は、原作人気を受けての期待に応えるべく、WIT STUDIOとCloverWorksによる2社共同制作という異例の体制が採られた。古橋一浩監督をはじめとするアニメ界屈指のスタッフ陣、江口拓也、種崎敦美、早見沙織ら人気キャスト陣に加え、主題歌を第1クールではOfficial髭男dism、星野源が、第2クールではBUMP OF CHICKEN、yamaが担当したことも話題となり、2022年の大ヒットアニメとして注目を集めている。

公式HP

アニメ公式HP:https://spy-family.net

公式SNS

アニメ公式Twitter @spyfamily_anime





