【Urban Sophistication】原宿のポップアッ…
［株式会社ユニケース］
国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、海外セレブに人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）の国内正規代理店として、原宿のポップアップストアで話題を集めたスマホケースやアパレルグッズをUNiCASEオンラインストアでも販売開始いたします。
海外セレブに人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）のポップアップストアで先行発売をしていたスマホケースやアパレルグッズを、ついにUNiCASEオンラインストアでも販売開始！
Urban Sophisticationは「Social Media seriously harms your mental health(ソーシャルメディアはあなたの精神衛生に深刻な悪影響を及ぼします)」という皮肉たっぷりでユーモア溢れる”ソーシャルメディアへの警告”入りケースを海外モデルやセレブがSNSに投稿したことがきっかけで注目を集めました。
┃Urban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)
2015年にElad YamとNeta Yamの兄妹によって設立され、現在はアメリカに本拠地を構える「アーバン ソフィスティケーション」。
「日常のオブジェクトを再解釈して、ユニークな体験を」のブランド理念のもと創り出されるケースは、海外セレブにも人気で注目を浴びています。
常に変化し続ける世の中のトレンドやニーズに合わせたありのままの個性や機能性を引き出してくれます。
Urban Sophistication特設ページ ⇒ https://unicase.jp/article/6163_152020.html
商品一覧 ⇒ https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_maker_name=Urban+Sophistication
┃オンラインストア販売開始商品
■THE PUFFER CASE - GLAZED EDITION
カラー(上段左から)：BALLERINA・CHROME・BLACK MANHATTAN
(下段左から)：PINK GLOSS・ ENDLESS SKY・CREAM CHEESE
販売価格：￥9,900(税込)
https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=THE+PUFFER+CASE+Urban+Sophistication&input_order=1
■THE SOFTWARE BAG
(左から)
THE SOFTWARE BAG 17GB
販売価格：￥16,000(税込)
https://unicase.jp/iphone-goods/sundry/97211.html
THE SOFTWARE BAG 257GB
販売価格：￥24,000(税込)
https://unicase.jp/iphone-goods/sundry/97212.html
THE SOFTWARE BAG 513GB
販売価格：￥32,000(税込)
https://unicase.jp/iphone-goods/sundry/97213.html
■THE HARLEY BAG
RED・BLACK
販売価格：￥36,000(税込)
https://unicase.jp/iphone-goods/sundry/97214.html
┃人気のブランドケース多数
トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。
海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。
ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。
┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。
Google Pixel 7aケース
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/case/?input_order=1
Google Pixel 7aフィルム
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/film/?input_order=1
iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1
iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1
iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1
iPhone14 Pro フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1
iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1
iPhone14 Plus フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1
iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhone14 Pro Max フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1
iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1
iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1
iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1
iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1
スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list
スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1
Apple Watch バンド
https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1
AirPods ケース
https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1
┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。
◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp
◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html
┃UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
Twitter：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/
┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.
┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：
※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です
┃株式会社ユニケース 概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：キャンベル クリストファー
本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ 2F
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当
TEL：03-6455-0681 FAX：03-6455-0682 E-mail：support@unicase.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-12:16）
データ提供
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