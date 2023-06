[キヤノンITソリューションズ株式会社]

~ビジネスエンジニアリング社より最優秀パートナーとして表彰~



ヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:金澤 明、以下キヤノンITS)は、ビジネスエンジニアリング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:羽田 雅一、以下ビジネスエンジニアリング)が毎年主催している、製造業向けの生産/販売/原価/PLMなどのパッケージシリーズ「mcframe」ビジネスへの貢献がめざましいパートナー企業を表彰するmcframe Award 2023において、最高位賞である「Partner of the Year」を受賞しました。































mcframe Awardは、「mcframe」シリーズのメーカーであるビジネスエンジニアリングが「mcframe」ビジネスへの貢献がめざましいパートナー企業に対し、複数のカテゴリー別に授与する表彰制度です。「mcframe」のライセンス販売額/要員育成/ファミリー製品クロスセル/その他の項目が総合的に評価され選出されます。

キヤノンITSはこれまで、「Project of the Year」を4回受賞したのをはじめ、各種賞を通算13 回受賞しており、今回で14回目の受賞となります。



今回の最高位賞受賞にあたっては、大型プロジェクトを複数受注し、「mcframe」のライセンス売上に大きく貢献したことに加え、エンジニアリングチェーンの要となるPLM(Product Lifecycle Management)の提案、販売/導入、プロジェクト体制構築に精力的に取り組み、SCM(Supply Chain Management)とPLMをワンストップで担える販売/構築ベンダーということも評価されました。



これからも、ビジネスエンジニアリングとさらなる緊密な連携を進め、「mcframe」シリーズをコアとして、サプライチェーンコア(mcframe 7 SCM/PCM)とエンジニアリングチェーンコア(mcframe PLM)という2軸を高いレベルで融合させ、周辺業務領域も含めたさまざまなソリューションをコーディネートし、総合力で製造業に貢献していきます。また、キヤノンITSの持つ“モノづくりのDNA”を生かし、製造現場から経営に至るまでの課題解決やDX推進といった製造業のお客さまの事業成長戦略をITで支えてまいります。



〈mcframeについて〉

「mcframe」は、ビジネスエンジニアリング株式会社が開発する製造業向けの生産管理/販売管理/原価管理/PLMなどの基幹業務パッケージ製品群です。製造業の多種多様なニーズに応える豊富な機能と高い柔軟性/カスタマイズ性能を備えており、1996年の初版リリース以来、日本はもとより世界各国で1,000社以上の導入実績を誇ります。



●一般の方のお問い合わせ先:製造ソリューション事業企画本部 ソリューション企画部 03-6701-3398(本部代表)

●mcframeホームページ:https://www.canon-its.co.jp/products/mcframe/

●ニュースリリースホームページ:https://canon.jp/newsrelease



