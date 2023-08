[株式会社NHK出版]

『NHK for School もしものときのがんこちゃん じしん・大雨・火山 こんなときどうする?』8月19日発売



Eテレ 「新・ざわざわ森のがんこちゃん」の防災シリーズが本になって、NHK出版より8月19日に発売。地震、大雨、火山──そのとき、がんこちゃんはどんな行動をとったのだろう? 物語をとおして、防災の基本が楽しく学べる絵本仕立てのムック本。番組が視聴できる二次元バーコード、防災ワークシート付きです。





もしものとき、みんなはどうする? がんこちゃんと考える、絵本仕立ての防災入門書



Eテレ「新・ざわざわ森のがんこちゃん」の防災シリーズが本になりました。「ざわざわ森のがんこちゃん」は、1996年から続く、幼保~小学校低学年のための道徳番組です。2015年から現在のシリーズがはじまり、多くの小学校で視聴され続けています。



本書は、同シリーズの「もしものときのがんこちゃん」という防災の回をまとめた絵本仕立てのムック本です。文は、がんこちゃんシリーズの脚本を執筆する作家、脚本家の押川理佐さんが担当。絵は、同シリーズのキャラクターデザインを手がける絵本作家の武田美穂さんによる描き下ろし。絵本としても楽しめます。

大きな地震が起きたとき、大雨が降りそうなとき、遠くの火山が噴火したとき、小学1年生のがんこちゃんはどんな行動をとったのでしょうか。ピンチのときに突然あらわれる新しいお友だち、ランププに助けられながら、がんこちゃんは自分の身を守るためにはどうしたらいいのかを自然に学んでいきます。

物語をとおして、子どもたちの防災意識をより高めるために、ストーリーの中にクイズや問いかけを入れたり、「もしものときのおやくそく」として、子どもたちに守ってほしい約束事も掲載したりしています。

目次には番組映像が視聴できる二次元バーコード、巻末には家族で取り組む防災ワークシートが付いています。防災の基本について楽しみながら学べる、読み聞かせにも最適な一冊です。



来る9月1日は「防災の日」。ぜひ子どもたちと一緒に『NHK for School もしものときのがんこちゃん じしん・大雨・火山 こんなときどうする?』を読みながら、家族で防災について話し合ってみてはいかがでしょうか。



発売に際し、文と絵を担当されたお二人からもコメントをいただきました





子どもたちが物語を楽しんで読めるよう心がけました。絵と文章だけで伝えるためかなり加筆しましたが、おかげで番組で伝えきれなかった物語の細部も書き込むことができました。がんこちゃんたちと一緒に防災について考えてみて下さいね!

(押川理佐さん)



じしんや大雨、火山の噴火に向き合う、がんこちゃんたちの表情を意識しながら描きました。防災はとても大切なことなので、ご家庭はもちろん、幼稚園や保育所、学校でも読んでいただけると嬉しいです!

(武田美穂さん)



内容





もくじ

先生、保護者の みなさまへ

がんこちゃんと なかまたち

★じしんが おきたら どうする?

もしもときの おやくそく じしんが おきたら

★大雨が ふったら どうする?

もしもときの おやくそく 大雨が ふったら

★火山が ふんかしたら どうする?

もしもときの おやくそく 火山が ふんかしたら

ぼうさいワークシート







著者情報





文:押川 理佐(オシカワ リサ)

東京都生まれ。東洋英和女学院大学卒業。黒テント俳優基礎学校卒業。文芸同人誌「泳げ!」を主宰。2015年より、NHK 「新・ざわざわ森のがんこちゃん」「ざわざわえんのがんぺーちゃん」ほか、がんこちゃんシリーズの脚本を執筆。主な著作に『たなばたの よるの ともだち』『ねこまるせんせいのおつきみ』(ともに、世界文化社)、「すすめ!キケンせいぶつ」シリーズ(全3巻、Gakken)、共著に『いつも元気で自分の世界を持っている女の子』(岩崎書店)などがある。



絵:武田 美穂(タケダ ミホ)

東京都生まれ。日本大学芸術学部美術学科中退。1987年、絵本作家デビュー。1991年『となりのせきのますだくん』(ポプラ社)で絵本にっぽん賞・講談社出版文化賞絵本賞、2001年『すみっこのおばけ』(ポプラ社)で日本絵本賞読者賞受賞。1996年より、NHK 「ざわざわ森のがんこちゃん」シリーズのキャラクターデザインを担当。著書に『なぞなぞ フッフッフー』「武田美穂たべもの絵本」シリーズ(ともに、ほるぷ出版)、えほん宮沢賢治ワールド『どんくりとやまねこ』(理論社)ほか多数。小学生のための絵本ワークショップなども手がける。



商品情報







書名:NHK for School もしものときのがんこちゃん じしん・大雨・火山 こんなときどうする?

文:押川 理佐/絵:武田 美穂

発売日:2023年8月19日

仕様:AB判並製

ページ数:48ページ(オールカラー)

定価:990円(税込)

ISBN:978-4-14-407303-8

NHK出版ECサイト:https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073032023.html

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4144073033

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17553240/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/19-12:46)